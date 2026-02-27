Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis

Připravujeme podrobnosti...
Los osmifinále Evropské ligy
Zapsán podle dvou polovin pavouka
Ferencváros (Maďarsko) - Braga (Portugalsko)
Panathinaikos (Řecko) - Real Betis (Španělsko)
/
Genk (Belgie) - Freiburg (Německo)
Celta Vigo (Španělsko) - Lyon (Francie)
------------------------------------------------------------
Stuttgart (Německo) - Porto (Portugalsko)
Nottingham (Anglie) - Midtjylland (Dánsko)
/
Bologna (Itálie) - AS Řím (Itálie)
Lille (Francie) - Aston Villa (Anglie)
Pozn.: Vítězové dvojic zapsaných přímo pod sebou se střetnou ve čtvrtfinále, postupující z nich se v semifinále střetnou s týmy oddělenými lomítky. Týmy oddělené přerušovaně se potkají nejdříve ve finále.