Schick vstoupil do Evropské ligy vítězně s Leverkusenem, raduje se i Lyon se Šulcem

Třicetiletý Schick zahájil soutěžní sezonu nejlepším možným způsobem a v úvodních čtyřech zápasech dal pokaždé gól. Proti Celje se ale mezi střelce nezapsal. Ve své největší šanci v 36. minutě hlavou zamířil těsně nad. V té době už Bayer vedl po vlastní brance Sešlara. Schick vystřídal v 71. minutě, o chvíli později dodal Leverkusenu pojistku Medina.
Šulc přišel na hřiště v 65. minutě krátce poté, co Anderlecht snížil na konečných 1:2. O vítězství hostů se už v prvním poločase postarali Nartey a Nakamura, gól domácích dal Cvetkovič.
Benfica na San Siru rozhodla po čtvrthodině hry zásluhou Lukébakia. Konečný stav zařídil po změně stran Kamiňski. Slavný portugalský tým se v plzeňské Doosan Areně představí 26. listopadu. Viktoria rozehraje hlavní část soutěže ve čtvrtek doma proti Unionu Saint-Gilloise.
Na závěr ligové fáze budou Západočeši hostit Bělostok. Polský celek prohrál na hřišti Olympiakosu Pireus 1:2. Hosté v Řecku vedli díky Szmytovi, ale na konci první půle vyrovnal González a v 84. minutě dokonal obrat Jaremčuk. Olympiakos je pro změnu jedním z osmi soupeřů Sparty, na svém stadionu se s ní utká v říjnu.
Pražané, kteří vyhráli na hřišti Araratu-Armenia 4:1, narazí i na Alkmaar. Jejich nedávný soupeř z osmifinále Konferenční ligy prohrál v Sunderlandu 0:1. Jediný gól dal Le Fée z penalty.
V lednu Spartu doma čeká i Rennes, francouzský tým remizoval v Grazu 0:0. Bez branek skončil i souboj Hapoel Beer Ševa – Dinamo Záhřeb. Omonia Nikósie zdolala doma gólem v závěru Celtu Vigo 1:0.
Úvodní kolo ligové fáze Evropské ligy probíhá v takzvaném exkluzivním týdnu, kdy se nehraje prestižnější Liga mistrů ani Konferenční liga. Dalších devět zápasů je na programu ve čtvrtek, který je jinak běžným hracím dnem druhé pohárové soutěže.
16. Sešlar (vla.)
74. Medina
Flekken – L. Vázquez (61. Quansah), Badé, Tapsoba, Medina – Andrich, A. García – Diaby (81. ben Seghír), Tillman (61. Fernández), Terrier (61. A. Moreira) – Schick (71. Kofane).
Leban – Širvys, Bejger, Tutyškinas – Verbič (69. Tusha), Zabukovnik, Sešlar, Avdyli (61. Kramer), Vešner Tičić (81. Daniel) – Dukuly (61. Koutris), Kučys.
Blaswich, Lomb – Gutiérrez.
Frelih, Kolar – Diounkou, Hrka, Kvesić.
Rozhodčí: Vergoote
16. Lukébakio
53. Kamiński
Maignan (C) – Terracciano (46. Gila), De Winter, Pavlović – Chukwueze, Musah, Jashari (73. Rabiot), Bartesaghi (57. Saelemaekers) – Hutchinson (46. Pulisic), Cissé (57. D. Moreira) – Ramos.
Trubin – D. Banjaqui, Circati, Araújo, al-Karúání (88. Dahl) – Aursnes (C) (70. Barreiro), Palhinha – Kamiński (80. Schjelderup), Sudakov (70. Prestianni), Lukébakio – J. Durán (80. Pavlidis).
Torriani – Estupiñán, Loftus-Cheek, Tomori, Modrić, Gabbia, Camarda.
Soares – Lenglet, Barrenechea, M. Silva, R. Silva, Cabral, Echeverri.
11. Pavlović
26. al-Karúání, 37. J. Durán, 77. D. Banjaqui, 85. Barreiro, 90+2. Pavlidis
Rozhodčí: Gillett – Davies, Greenhalgh (ENG)
61. Cvetković
8. Nartey
22. Nakamura
Coosemans – Maamar, Pétrot, Omobamidele, Augustinsson (90+2. Ojea) – Amane (46. Kana), Llansana, Aasgaard (74. Bentajeb) – Winkler, Cvetković (85. Antman), Ambros (74. Sikan).
Descamps – Kluivert, Mata, Niakhaté (46. Bacher), Ouédraogo (46. Tagliafico) – Morton (74. Tolisso) – Tessmann, Nartey (74. Bidstrup) – Boudache, Openda (65. Šulc), Nakamura.
Heekeren – Reabciuk, Stroeykens, K. Barry, Nga Kana, Kalonji, Degreef.
Greif, Bengui – Nuamah, Athekame, Merah, Duranville, Himbert.
26. Niakhaté, 44. Ouédraogo
Rozhodčí: de Burgos – De Francisco, Masso Granado (všichni Španělsko)
88. Balkovec
Freitas (C) – Duverne, Coulibaly, Šatka, Balkovec – Marić, Andreou – Ewandro (90+4. Tănase), Tanković (63. Brouwers), Montnor (90+4. Mayambela) – Diony (76. Kakoullis).
Radu – Rodríguez, Starfelt (C), Alonso – Núñez (78. Iglesias), Román, Burcio (72. Febas), Carreira – Dríweš (56. Swedberg), Durán (72. Álvarez), Jutglà (56. González).
Kaminski, Michael – Christou, Konstantinidis, Négo, Neophytou, Simič, Christoforou.
Bayındır – Cáceres, Faye, Galán, Lago, Moriba, Rueda.
68. Swedberg
Rozhodčí: Berke – Szert, Tóth
Marciano – Mizrahi, Vítor /C/, Baltaxa (83. Nachmias), Amador (83. Davidzada) – Forson (75. Kna'an), Jehošua, Ahmed – East (75. Abú Rúmí), Zlatanović, Malede (69. Ganah).
Kotarski – Galešić, Domínguez, McKenna, Goda – Mišić /C/ – Lisica (78. Almena), Stojković (78. Kravcov), Kačavenda (24. Zajc), Hoxha (64. Prevljak) – Oršić (64. Ivanušec).
Wolff, Šani – Victor, Ugarriza.
Zagorac, Filipović – Vinlöf, Valinčić.
Rozhodčí: Brooks – Beswick, Antrobus (ENG)
Počet diváků: 1214
43. A. González
84. Jaremčuk
20. Szmyt
Ortega – Saliakas (82. Pedersen), Retsos (C), Pirola, Onyemaechi (46. Tiknizjan) – Hezze (76. Bailey), Freuler – J. Silva, Chiquinho (76. Puerta), Martins – A. González (62. Jaremčuk).
Abramowicz – Wojtuszek, Konstantopoulous, Vital, Montóia – Imaz (63. Y. Sylla), Romanczuk (C) (46. Kozłowski), Klynge (63. Finndell) – Conceição (87. Agbonifo), Prelec (75. Lozano), Szmyt.
Stournaras, Kouraklis – Smajlović, Carmo, Bakoulas, Filis.
Perchel, Rabiczko – Stojinović, Wdowik, Ćirković, Krasiewicz, Jóźwiak.
38. Onyemaechi, 76. Hezze
29. Wojtuszek, 54. Montóia, 80. Vital
Rozhodčí: Osmers (GER) – Gittelmann (GER), Dietz (GER)
Počet diváků: 30540
66. Le Fée
Roefs – Mukiele, Danso (84. Rigg), Alderete (52. Ballard), Mandava – Xhaka (C), Sadiki – Hume (67. Meunier), Le Fée, Fofana (67. Brobbey) – Isidor (67. Angulo).
De Busser – Dijkstra, Goes, Schouten (83. Stengs), Chávez – Clasie (C) (76. Kwakman), Koopmeiners – Oufkir (46. Patati), Smit (59. Byskov), Daal – Meerdink (83. Hornkamp).
Moore – Ahoka, Methalie, O'Nien, Proctor, Jones, Tutěrov.
Owusu-Oduro – de Wit, Hoedt, Ičihara, Kovács, Maikuma.
22. Hume, 30. Alderete, 72. Mukiele
39. Oufkir, 65. Patati
Rozhodčí: Pignard – Drouet, Zakrani (FRA)
Chuďakov – Heil, Vallci (46. Malić), Kiteišvili, Koller, Balbo (81. Seidl) – Weinhandl, Matoshi (81. Stankovič), Hödl – Beganović (61. O. Diakité), Mamageišvili (61. Rózga).
Samba – Reynolds (80. Ajt-Búdlál), Cresswell, Rouault, Nagida – M. Camara – Blas (80. Mayenda), Szymański (72. Rongier), Thomasson, at-Taamarí (72. Nordin) – Lepaul.
Helac, Lorenz – Grgić, Petrović, Halwachs.
Belazúk, Lemaitre – Dia, Do Marcolino, Merlin, G. Oliveira, Sishuba, Soumaré.
51. Balbo, 62. Fabio Ingolitsch, 90+7. Stankovič