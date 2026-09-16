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Schick vstoupil do Evropské ligy vítězně s Leverkusenem, raduje se i Lyon se Šulcem

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  23:38

Patrik Schick z Leverkusenu reaguje po střídání v utkání s Celje. | foto: Reuters

Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2:0 nad Celje. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Šulc, jehož Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2:1. Listopadový soupeř Plzně Benfica Lisabon začala výhrou 2:0 na hřišti AC Milán.

Třicetiletý Schick zahájil soutěžní sezonu nejlepším možným způsobem a v úvodních čtyřech zápasech dal pokaždé gól. Proti Celje se ale mezi střelce nezapsal. Ve své největší šanci v 36. minutě hlavou zamířil těsně nad. V té době už Bayer vedl po vlastní brance Sešlara. Schick vystřídal v 71. minutě, o chvíli později dodal Leverkusenu pojistku Medina.

Šulc přišel na hřiště v 65. minutě krátce poté, co Anderlecht snížil na konečných 1:2. O vítězství hostů se už v prvním poločase postarali Nartey a Nakamura, gól domácích dal Cvetkovič.

Benfica na San Siru rozhodla po čtvrthodině hry zásluhou Lukébakia. Konečný stav zařídil po změně stran Kamiňski. Slavný portugalský tým se v plzeňské Doosan Areně představí 26. listopadu. Viktoria rozehraje hlavní část soutěže ve čtvrtek doma proti Unionu Saint-Gilloise.

Na závěr ligové fáze budou Západočeši hostit Bělostok. Polský celek prohrál na hřišti Olympiakosu Pireus 1:2. Hosté v Řecku vedli díky Szmytovi, ale na konci první půle vyrovnal González a v 84. minutě dokonal obrat Jaremčuk. Olympiakos je pro změnu jedním z osmi soupeřů Sparty, na svém stadionu se s ní utká v říjnu.

Pražané, kteří vyhráli na hřišti Araratu-Armenia 4:1, narazí i na Alkmaar. Jejich nedávný soupeř z osmifinále Konferenční ligy prohrál v Sunderlandu 0:1. Jediný gól dal Le Fée z penalty.

V lednu Spartu doma čeká i Rennes, francouzský tým remizoval v Grazu 0:0. Bez branek skončil i souboj Hapoel Beer Ševa – Dinamo Záhřeb. Omonia Nikósie zdolala doma gólem v závěru Celtu Vigo 1:0.

Úvodní kolo ligové fáze Evropské ligy probíhá v takzvaném exkluzivním týdnu, kdy se nehraje prestižnější Liga mistrů ani Konferenční liga. Dalších devět zápasů je na programu ve čtvrtek, který je jinak běžným hracím dnem druhé pohárové soutěže.

Evropská liga
1. kolo 16. 9. 2026 21:00
Leverkusen Leverkusen : NK Celje NK Celje 2:0 (1:0)
Góly:
16. Sešlar (vla.)
74. Medina
Góly:
Sestavy:
Flekken – L. Vázquez (61. Quansah), Badé, Tapsoba, Medina – Andrich, A. García – Diaby (81. ben Seghír), Tillman (61. Fernández), Terrier (61. A. Moreira) – Schick (71. Kofane).
Sestavy:
Leban – Širvys, Bejger, Tutyškinas – Verbič (69. Tusha), Zabukovnik, Sešlar, Avdyli (61. Kramer), Vešner Tičić (81. Daniel) – Dukuly (61. Koutris), Kučys.
Náhradníci:
Blaswich, Lomb – Gutiérrez.
Náhradníci:
Frelih, Kolar – Diounkou, Hrka, Kvesić.

Rozhodčí: Vergoote

Evropská liga
1. kolo 16. 9. 2026 21:00
AC Milán AC Milán : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
16. Lukébakio
53. Kamiński
Sestavy:
Maignan (C) – Terracciano (46. Gila), De Winter, Pavlović – Chukwueze, Musah, Jashari (73. Rabiot), Bartesaghi (57. Saelemaekers) – Hutchinson (46. Pulisic), Cissé (57. D. Moreira) – Ramos.
Sestavy:
Trubin – D. Banjaqui, Circati, Araújo, al-Karúání (88. Dahl) – Aursnes (C) (70. Barreiro), Palhinha – Kamiński (80. Schjelderup), Sudakov (70. Prestianni), Lukébakio – J. Durán (80. Pavlidis).
Náhradníci:
Torriani – Estupiñán, Loftus-Cheek, Tomori, Modrić, Gabbia, Camarda.
Náhradníci:
Soares – Lenglet, Barrenechea, M. Silva, R. Silva, Cabral, Echeverri.
Žluté karty:
11. Pavlović
Žluté karty:
26. al-Karúání, 37. J. Durán, 77. D. Banjaqui, 85. Barreiro, 90+2. Pavlidis

Rozhodčí: Gillett – Davies, Greenhalgh (ENG)

Evropská liga
1. kolo 16. 9. 2026 21:00
Anderlecht Brusel Anderlecht Brusel : Olympique Lyon Olympique Lyon 1:2 (0:2)
Góly:
61. Cvetković
Góly:
8. Nartey
22. Nakamura
Sestavy:
Coosemans – Maamar, Pétrot, Omobamidele, Augustinsson (90+2. Ojea) – Amane (46. Kana), Llansana, Aasgaard (74. Bentajeb) – Winkler, Cvetković (85. Antman), Ambros (74. Sikan).
Sestavy:
Descamps – Kluivert, Mata, Niakhaté (46. Bacher), Ouédraogo (46. Tagliafico) – Morton (74. Tolisso) – Tessmann, Nartey (74. Bidstrup) – Boudache, Openda (65. Šulc), Nakamura.
Náhradníci:
Heekeren – Reabciuk, Stroeykens, K. Barry, Nga Kana, Kalonji, Degreef.
Náhradníci:
Greif, Bengui – Nuamah, Athekame, Merah, Duranville, Himbert.
Žluté karty:
Žluté karty:
26. Niakhaté, 44. Ouédraogo

Rozhodčí: de Burgos – De Francisco, Masso Granado (všichni Španělsko)

Evropská liga
1. kolo 16. 9. 2026 18:45
Omonia Nikósie Omonia Nikósie : Celta Vigo Celta Vigo 1:0 (0:0)
Góly:
88. Balkovec
Góly:
Sestavy:
Freitas (C) – Duverne, Coulibaly, Šatka, Balkovec – Marić, Andreou – Ewandro (90+4. Tănase), Tanković (63. Brouwers), Montnor (90+4. Mayambela) – Diony (76. Kakoullis).
Sestavy:
Radu – Rodríguez, Starfelt (C), Alonso – Núñez (78. Iglesias), Román, Burcio (72. Febas), Carreira – Dríweš (56. Swedberg), Durán (72. Álvarez), Jutglà (56. González).
Náhradníci:
Kaminski, Michael – Christou, Konstantinidis, Négo, Neophytou, Simič, Christoforou.
Náhradníci:
Bayındır – Cáceres, Faye, Galán, Lago, Moriba, Rueda.
Žluté karty:
Žluté karty:
68. Swedberg

Rozhodčí: Berke – Szert, Tóth

Evropská liga
1. kolo 16. 9. 2026 21:00
Hapoel Be'er Sheva FC Hapoel Be'er Sheva FC : Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb 0:0 (0:0)
Sestavy:
Marciano – Mizrahi, Vítor /C/, Baltaxa (83. Nachmias), Amador (83. Davidzada) – Forson (75. Kna'an), Jehošua, Ahmed – East (75. Abú Rúmí), Zlatanović, Malede (69. Ganah).
Sestavy:
Kotarski – Galešić, Domínguez, McKenna, Goda – Mišić /C/ – Lisica (78. Almena), Stojković (78. Kravcov), Kačavenda (24. Zajc), Hoxha (64. Prevljak) – Oršić (64. Ivanušec).
Náhradníci:
Wolff, Šani – Victor, Ugarriza.
Náhradníci:
Zagorac, Filipović – Vinlöf, Valinčić.

Rozhodčí: Brooks – Beswick, Antrobus (ENG)

Počet diváků: 1214

Evropská liga
1. kolo 16. 9. 2026 21:00
Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus : Jagiellonia Bělostok Jagiellonia Bělostok 2:1 (1:1)
Góly:
43. A. González
84. Jaremčuk
Góly:
20. Szmyt
Sestavy:
Ortega – Saliakas (82. Pedersen), Retsos (C), Pirola, Onyemaechi (46. Tiknizjan) – Hezze (76. Bailey), Freuler – J. Silva, Chiquinho (76. Puerta), Martins – A. González (62. Jaremčuk).
Sestavy:
Abramowicz – Wojtuszek, Konstantopoulous, Vital, Montóia – Imaz (63. Y. Sylla), Romanczuk (C) (46. Kozłowski), Klynge (63. Finndell) – Conceição (87. Agbonifo), Prelec (75. Lozano), Szmyt.
Náhradníci:
Stournaras, Kouraklis – Smajlović, Carmo, Bakoulas, Filis.
Náhradníci:
Perchel, Rabiczko – Stojinović, Wdowik, Ćirković, Krasiewicz, Jóźwiak.
Žluté karty:
38. Onyemaechi, 76. Hezze
Žluté karty:
29. Wojtuszek, 54. Montóia, 80. Vital

Rozhodčí: Osmers (GER) – Gittelmann (GER), Dietz (GER)

Počet diváků: 30540

Evropská liga
1. kolo 16. 9. 2026 21:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1:0 (0:0)
Góly:
66. Le Fée
Góly:
Sestavy:
Roefs – Mukiele, Danso (84. Rigg), Alderete (52. Ballard), Mandava – Xhaka (C), Sadiki – Hume (67. Meunier), Le Fée, Fofana (67. Brobbey) – Isidor (67. Angulo).
Sestavy:
De Busser – Dijkstra, Goes, Schouten (83. Stengs), Chávez – Clasie (C) (76. Kwakman), Koopmeiners – Oufkir (46. Patati), Smit (59. Byskov), Daal – Meerdink (83. Hornkamp).
Náhradníci:
Moore – Ahoka, Methalie, O'Nien, Proctor, Jones, Tutěrov.
Náhradníci:
Owusu-Oduro – de Wit, Hoedt, Ičihara, Kovács, Maikuma.
Žluté karty:
22. Hume, 30. Alderete, 72. Mukiele
Žluté karty:
39. Oufkir, 65. Patati

Rozhodčí: Pignard – Drouet, Zakrani (FRA)

Evropská liga
1. kolo 16. 9. 2026 21:00
Sturm Graz Sturm Graz : Stade Rennes Stade Rennes 0:0 (0:0)
Sestavy:
Chuďakov – Heil, Vallci (46. Malić), Kiteišvili, Koller, Balbo (81. Seidl) – Weinhandl, Matoshi (81. Stankovič), Hödl – Beganović (61. O. Diakité), Mamageišvili (61. Rózga).
Sestavy:
Samba – Reynolds (80. Ajt-Búdlál), Cresswell, Rouault, Nagida – M. Camara – Blas (80. Mayenda), Szymański (72. Rongier), Thomasson, at-Taamarí (72. Nordin) – Lepaul.
Náhradníci:
Helac, Lorenz – Grgić, Petrović, Halwachs.
Náhradníci:
Belazúk, Lemaitre – Dia, Do Marcolino, Merlin, G. Oliveira, Sishuba, Soumaré.
Žluté karty:
51. Balbo, 62. Fabio Ingolitsch, 90+7. Stankovič
Žluté karty:
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

OFI Kréta FC vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 7.49
  • 5.25
  • 1.38
Levski Sofia vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 2.98
  • 3.74
  • 2.26
FC Viktoria Plzeň vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 2.71
  • 3.58
  • 2.51
Real Sociedad vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 2.92
  • 3.70
  • 2.31
Lillestrom SK vs. SCU Torreense //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.51
  • 4.62
  • 6.06
Juventus FC vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.20
  • 7.26
  • 13.30
Crystal Palace vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.38
  • 5.12
  • 7.75
Celtic Glasgow vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.73
  • 4.14
  • 4.48
Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.81
  • 4.15
  • 4.03

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

4. předkolo - Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
2. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
3. LeverkusenLeverkusen 1 1 0 0 2:0 3
4. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 2:1 3
5. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 1 0 0 1:0 3
7. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 1:0 3
8. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 1 0 1 0 0:0 1
9. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
10. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
11. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
12. Besiktas IstanbulBesiktas 0 0 0 0 0:0 0
13. BournemouthBournemouth 0 0 0 0 0:0 0
14. Celtic GlasgowCeltic 0 0 0 0 0:0 0
15. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
16. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
17. HoffenheimHoffenheim 0 0 0 0 0:0 0
18. Juventus FCJuventus 0 0 0 0 0:0 0
19. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 0 0 0 0 0:0 0
20. Levski SofiaLevski 0 0 0 0 0:0 0
21. Lillestrom SKLillestrom 0 0 0 0 0:0 0
22. Olympique MarseilleMarseille 0 0 0 0 0:0 0
23. NEC NijmegenNijmegen 0 0 0 0 0:0 0
24. OFI Kréta FCOFI FC 0 0 0 0 0:0 0
25. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
26. Real SociedadReal Sociedad 0 0 0 0 0:0 0
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 0 0 0 0 0:0 0
28. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
29. SCU TorreenseTorreense 0 0 0 0 0:0 0
30. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
31. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
32. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:1 0
33. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
34. AC MilánAC Milán 1 0 0 1 0:2 0
35. NK CeljeCelje 1 0 0 1 0:2 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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