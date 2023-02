Nejdůležitější duel kariéry. Můžeme být pyšní, říká kouč Schicka a spol. o postupu

„Zatímco tým bujaře slavil s fanoušky, Xabi Alonso si užíval triumf jako poměrně tichý bonviván v pozadí,“ uvozuje svůj text magazín Kicker.

Španělský trenér nechává veškerou slávu svým svěřencům. To oni vybojovali tak důležitý postup. Ale není radno podceňovat vliv, který bývalý záložník Realu nebo Bayernu na tým má.

Klub přebíral v říjnu na předposledním místě bundesligy. Vytáhl jej na desátou pozici, postupem do osmifinále aspoň částečně zachránil zpackanou sezonu.

„Je pro nás velmi důležité, abychom se i nadále cítili naživu, abychom ten postup v Evropě přetavili v další radost,“ komentoval.

Leverkusen do dvojzápasu nevstoupil dobře, doma prohrál 2:3. V Monaku měl ale navrch, vedl už 3:1 - i díky gólu a asistenci talentovaného navrátilce Floriana Wirtze.

Fotbalisté Leverkusenu oslavují. Mezi nimi i Adam Hložek.

Zápas si však chvíli před koncem zkomplikoval. Na 2:3 snížil domácí Breel Embolo a po bezbrankovém prodloužení duel šel do penalt.

„V takové situaci už si musíme utkání pohlídat, příště musíme být chytřejší,“ zdůraznil Alonso. „Ale zvládli jsme to, nenechali jsme se rozhodit. To je klíčová zkušenost, která nám v Evropě pomůže.“

Hosté proměnili všechny pokutové kopy, k jednomu z nich se postavil i český útočník Patrik Schick, který v 70. minutě střídal Adama Hložka.

„Klukům jsem věřil, penalty jsme trénovali. Upřímně jsem nebyl vůbec nervózní,“ uvedl španělský trenér.

To nejspíše neplatilo před utkáním. Fotbalisté Bayeru před odvetou prohráli čtyři z pěti soutěžních zápasů a nešli do ní v komfortní formě. „Nebylo snadné předvést v Monaku takový výkon, protože je to tým na úrovni Ligy mistrů, ale povedlo se. Na to můžeme být pyšní,“ prohlásil Alonso.

Fotbalisté Leverkusenu křepčí po postupu přes Monako. Třetí zleva je Patrik Schick.

V dalším kole jeho svěřenci narazí na Ferencváros. Shodou okolností jde o soupeře ze stejné základní skupiny, kterou hrálo Monako. Maďarský klub získal stejně bodů a skupinu ovládl, rozhodla vzájemná utkání.

Postup Evropskou ligou je zároveň jednou z šancí, jak si v příští sezoně zahrát poháry. Její vítěz si totiž zajistí místo v Champions League. V domácí soutěži Leverkusen na pohárové příčky ztrácí už jedenáct bodů.

I proto jej tento úspěch stále udržuje „naživu“.