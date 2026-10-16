Dva góly i dvě střídání a Schick líčil: Tohle nebylo v plánu. Šulce chválili za patičku

Oba prožili skvělý večer.
A pro oba se vyvíjel naprosto odlišně.
Začněme u Schicka, teď už bývalého reprezentačního kanonýra, jenž prožívá skvělou sezonu a po čtvrtku má na kontě osm branek v osmi utkáních.
Proti Lechu začal na lavičce, ale v 18. minutě musel do hry místo zraněného útočníka Terriera. Deset minut po nástupu pak přesnou střelou k tyči proměnil penaltu po ruce Monky a otevřel skóre.
Schick kapitánem?
„Po každém zápase bych o něm mohl říct neuvěřitelné věci. Je jedním z lídrů. V létě jsem i uvažoval, že by mohl být jedním z kapitánů díky tomu, co odvádí každý den. Je to profesionál. Hodně se s ním bavím, co od něj potřebujeme, o všech pravidlech, podílí se na chodu týmu,“ řekl po zápase trenér Leverkusenu Carles Martínez.
ČTK
„Takhle jsme to samozřejmě neplánovali,“ smál se po utkání, načež vážnějším tónem dodal: „Není to vůbec ideální, zvlášť v takovém počasí, když je člověku zima a musí jít na hřiště bez rozcvičky. Ale zvládl jsem to. Martinovo zranění mě každopádně mrzí.“
A v závěru půle měl k dispozici další pokutový kop, tentokrát po faulu na vlastní osobu. Ani napodruhé se nemýlil a střelou do opačného rohu zvýšil na 3:0.
„Po příchodu na trávník jsem se cítil dobře. Proto jsem si vzal obě penalty,“ vysvětlil Schick.
A ve zmíněné 76. minutě se zase vrátil na lavičku. „O poločase jsem trenérovi řekl, že se cítím dobře a že si nemusí dělat starosti. On ale nechtěl nic riskovat. Sice bych rád přidal i třetí gól, ale i tak je všechno v pořádku. Celkově to od nás byl povedený zápas,“ doplnil.
To Lyon se proti nepříjemnému soupeři z Anglie nadřel.
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Schick po střídání proměnil dvě penalty, v Evropské lize skóroval i Šulc za Lyon
Šulc následně šel do hry až v 70. minutě a jen chvíli nato poněkud šťastnou patičkou zvýšil na 3:1.
„Všichni mi říkali, že to byl takový ‚Pavlův gól‘,“ smál se pak. „Ale byla to povedená akce a naštěstí jsem byl konečně na správném místě. Snad podobné góly budou přibývat.“
„Byl jsem trochu překvapený, když na mě ten balon přiletěl. V první chvíli jsem nevěděl, co s ním udělám, protože jsem věděl, že mám za sebou brankáře, takže jsem to zkusil takhle trefit a vyšlo to,“ doplnil.
Sur une action menée par Noah Nartey, ce dernier trouve Keito Nakamura dans la surface qui se heurte à un défenseur. Pavel Sulc parvient à dévier la frappe et ouvrir son compteur de but de la saison ! 💪🔴🔵 https://t.co/F9welRhzH1— Olympique Lyonnais (@OL) October 16, 2026
Na gól čekal pořádně dlouho, konkrétně od konce března a barážového utkání s Dánskem. Trápily ho zdravotní problémy, během posledního srazu byl navíc vyloučen v utkání s Anglií, takže ani za národní tým se během reprezentační pauzy nemohl úplně chytit.
„Nevím, jestli to je přímo znovuzrození, protože na začátku sezony jsem podle mě nehrál vyloženě špatně a měl jsem tři asistence, což není úplně špatné,“ oponoval nicméně francouzským novinářům.
„Ale chci dávat góly, protože to mám rád a jsem šťastný, že se mi to povedlo,“ přidal Šulc.
Leverkusen i Lyon zůstávají po dvou kolech v Evropské lize stoprocentní.