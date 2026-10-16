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Dva góly i dvě střídání a Schick líčil: Tohle nebylo v plánu. Šulce chválili za patičku

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  12:44
Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, zahrává penaltu v zápase s Lechem...

Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, zahrává penaltu v zápase s Lechem Poznaň v Evropské lize. | foto: Aleksandra SzmigielReuters

Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, slaví se spoluhráči gól proti Lechu...
Fanoušci Lechu Poznaň před zápasem Evropské ligy s Leverkusenem.
Fotbalisté Lyonu slaví gól, který vstřelil Pavel Šulc.
Pavel Šulc, střelec třetího lyonského gólu, a Ruben Kluivert během utkání...
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Je až k nevíře, jak se to sešlo. Zatímco Patrick Schick v polské Poznani po dvou gólech Lechu (4:0) v 76. minutě střídal, jiný český fotbalový útočník Pavel Šulc ve stejný čas krátce po svém nástupu rozvlnil síť a vstřelil vítězný gól Lyonu v domácím utkání Evropské ligy proti Crystal Palace (3:2).

Oba prožili skvělý večer.

A pro oba se vyvíjel naprosto odlišně.

Začněme u Schicka, teď už bývalého reprezentačního kanonýra, jenž prožívá skvělou sezonu a po čtvrtku má na kontě osm branek v osmi utkáních.

Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, slaví se spoluhráči gól proti Lechu Poznaň v Evropské lize.

Proti Lechu začal na lavičce, ale v 18. minutě musel do hry místo zraněného útočníka Terriera. Deset minut po nástupu pak přesnou střelou k tyči proměnil penaltu po ruce Monky a otevřel skóre.

Schick kapitánem?

„Po každém zápase bych o něm mohl říct neuvěřitelné věci. Je jedním z lídrů. V létě jsem i uvažoval, že by mohl být jedním z kapitánů díky tomu, co odvádí každý den. Je to profesionál. Hodně se s ním bavím, co od něj potřebujeme, o všech pravidlech, podílí se na chodu týmu,“ řekl po zápase trenér Leverkusenu Carles Martínez.

ČTK

„Takhle jsme to samozřejmě neplánovali,“ smál se po utkání, načež vážnějším tónem dodal: „Není to vůbec ideální, zvlášť v takovém počasí, když je člověku zima a musí jít na hřiště bez rozcvičky. Ale zvládl jsem to. Martinovo zranění mě každopádně mrzí.“

A v závěru půle měl k dispozici další pokutový kop, tentokrát po faulu na vlastní osobu. Ani napodruhé se nemýlil a střelou do opačného rohu zvýšil na 3:0.

„Po příchodu na trávník jsem se cítil dobře. Proto jsem si vzal obě penalty,“ vysvětlil Schick.

A ve zmíněné 76. minutě se zase vrátil na lavičku. „O poločase jsem trenérovi řekl, že se cítím dobře a že si nemusí dělat starosti. On ale nechtěl nic riskovat. Sice bych rád přidal i třetí gól, ale i tak je všechno v pořádku. Celkově to od nás byl povedený zápas,“ doplnil.

To Lyon se proti nepříjemnému soupeři z Anglie nadřel.

Schick po střídání proměnil dvě penalty, v Evropské lize skóroval i Šulc za Lyon

Šulc následně šel do hry až v 70. minutě a jen chvíli nato poněkud šťastnou patičkou zvýšil na 3:1.

„Všichni mi říkali, že to byl takový ‚Pavlův gól‘,“ smál se pak. „Ale byla to povedená akce a naštěstí jsem byl konečně na správném místě. Snad podobné góly budou přibývat.“

„Byl jsem trochu překvapený, když na mě ten balon přiletěl. V první chvíli jsem nevěděl, co s ním udělám, protože jsem věděl, že mám za sebou brankáře, takže jsem to zkusil takhle trefit a vyšlo to,“ doplnil.

Na gól čekal pořádně dlouho, konkrétně od konce března a barážového utkání s Dánskem. Trápily ho zdravotní problémy, během posledního srazu byl navíc vyloučen v utkání s Anglií, takže ani za národní tým se během reprezentační pauzy nemohl úplně chytit.

„Nevím, jestli to je přímo znovuzrození, protože na začátku sezony jsem podle mě nehrál vyloženě špatně a měl jsem tři asistence, což není úplně špatné,“ oponoval nicméně francouzským novinářům.

„Ale chci dávat góly, protože to mám rád a jsem šťastný, že se mi to povedlo,“ přidal Šulc.

Leverkusen i Lyon zůstávají po dvou kolech v Evropské lize stoprocentní.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Sturm Graz vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 3.38
  • 3.70
  • 2.01
Ararat-Armenia Jerevan vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 5.68
  • 4.64
  • 1.49
KKS Lech Poznaň vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 4.84
  • 3.99
  • 1.65
Juventus FC vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.59
  • 4.11
  • 5.23
OFI Kréta FC vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 9.44
  • 6.45
  • 1.24
Ferencváros vs. SCU Torreense //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.37
  • 5.06
  • 7.35
Saint-Gilloise vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.33
  • 5.47
  • 7.82
Dinamo Záhřeb vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.72
  • 4.13
  • 4.20
Besiktas Istanbul vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 2.14
  • 3.77
  • 3.01
Hoffenheim vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 2.01
  • 3.88
  • 3.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 2 2 0 0 7:1 6
2. LeverkusenLeverkusen 2 2 0 0 6:0 6
3. Benfica LisabonBenfica 2 2 0 0 6:1 6
4. Besiktas IstanbulBesiktas 2 2 0 0 7:3 6
5. BournemouthBournemouth 2 2 0 0 5:1 6
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
7. FerencvárosFerencváros 2 2 0 0 5:2 6
8. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
9. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
10. Olympiakos PireusPireus 2 2 0 0 3:1 6
11. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
12. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
13. Stade RennesRennes 2 1 1 0 2:1 4
14. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 1 1 0 1:0 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
16. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
17. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
18. OFI Kréta FCOFI FC 2 1 0 1 3:2 3
19. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
20. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
26. Sturm GrazSturm Graz 2 0 1 1 0:3 1
27. NEC NijmegenNijmegen 2 0 1 1 1:6 1
28. Anderlecht BruselAnderlecht 2 0 0 2 1:3 0
29. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
31. Olympique MarseilleMarseille 2 0 0 2 1:5 0
32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 2 0 0 2 2:7 0
34. Celtic GlasgowCeltic 2 0 0 2 2:7 0
35. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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