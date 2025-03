Noblesní výkon, za který jsem poděkoval. Rozhodl závěr prvního zápasu, řekl Koubek

22:09

S tím, co plzeňští fotbalisté předvedli v odvetě, byl spokojený. „Tady jsme splnili přesně to, co jsme si slíbili. Chtěli jsme s tím zamávat. A od úspěchu jsme nebyli daleko,“ pravil kouč Miroslav Koubek na Olympijském stadionu v Římě, kde Viktoria remizovala s Laziem 1:1. K postupu do čtvrtfinále Evropské ligy to ale nestačilo.