Midtjylland vybojoval Evropskou ligu, Gabriel střídal kvůli zranění

Český obránce Adam Gabriel s dánským Midtjyllandem postoupil do skupinové fáze Evropské fotbalové ligy. Odvetný zápas 4. předkola na hřišti finského Kuopia, v němž jeho tým zvítězil 2:0, ale kvůli zranění nedohrál.
Bob Armah z finského KuPS (vpravo) bojuje o míč s Edwardem Chilufyaou z Midtjyllandu. | foto: AP

Midtjylland si přivezl z domácího hřiště náskok 4:0 a trenér Thomasberg si mohl dovolit změny v sestavě. Do základní jedenáctky se tak dostal i český obránce, který v prvním utkání nehrál. Hostům navíc pomohlo vyloučení obránce Lötjönena. Početní převahu po změně stran zužitkovali Brazilec Brumado z penalty a Turek Simsir. Gabriel byl v 73. minutě střídán pro zranění.

Odvety 4. předkola Evropské ligy

Kuopio (Fin.) - Midtjylland 0:2 (0:0), první zápas 0:4, postoupil Midtjylland

19:00 Samsunspor - Panathinaikos Atény,

19:30 Ludogorec Razgrad - Škendija Tetovo (Sev. Mak.), PAOK Soluň - Rijeka,

20:00 Dynamo Kyjev - Maccabi Tel Aviv, Young Boys Bern - Slovan Bratislava, Genk - Lech Poznaň, Utrecht - Zrinjski Mostar,

20:30 FCSB (Rum.) - Aberdeen,

21:00 Braga - Lincoln (Gibr.)

