Midtjylland vybojoval Evropskou ligu, Gabriel střídal kvůli zranění

Midtjylland si přivezl z domácího hřiště náskok 4:0 a trenér Thomasberg si mohl dovolit změny v sestavě. Do základní jedenáctky se tak dostal i český obránce, který v prvním utkání nehrál. Hostům navíc pomohlo vyloučení obránce Lötjönena. Početní převahu po změně stran zužitkovali Brazilec Brumado z penalty a Turek Simsir. Gabriel byl v 73. minutě střídán pro zranění.
Odvety 4. předkola Evropské ligy
Kuopio (Fin.) - Midtjylland 0:2 (0:0), první zápas 0:4, postoupil Midtjylland
19:00 Samsunspor - Panathinaikos Atény,
19:30 Ludogorec Razgrad - Škendija Tetovo (Sev. Mak.), PAOK Soluň - Rijeka,
20:00 Dynamo Kyjev - Maccabi Tel Aviv, Young Boys Bern - Slovan Bratislava, Genk - Lech Poznaň, Utrecht - Zrinjski Mostar,
20:30 FCSB (Rum.) - Aberdeen,
21:00 Braga - Lincoln (Gibr.)