Pohárový čtvrtek: jen Slavia nevyhrála, Plzeň s Jabloncem vykročily za postupem

Slavia je nejúspěšnějším českým klubem v pohárech za předchozí tři ročníky, ale letos se jí zatím příliš nedaří.

Před týdnem vypadla z kvalifikace o Ligu mistrů, přitom zdolat Ferencváros v 3. předkole bylo v jejich silách.

A po „sestupu“ do závěrečné fáze kvalifikace Evropské ligy remizovala doma s Legií Varšava, dalším zklamaným z Champions League.

Polský šampion v Edenu dvakrát vedl. Nejdřív i díky přehmatu brankáře Koláře, který neodhadl dlouhý pas za obranu a špatně vyběhl. Podruhé po parádní trefě z víc než dvaceti metrů.

Za Slavii se nádherně trefili Bah po rozehraném rohu a po pěkné akci Traorého ještě do půle vyrovnal na 2:2 Masopust, jenž nastoupil s kapitánskou páskou.

Do Evropské ligy postoupí ten, který příští týden odvetu ve Varšavě vyhraje. Poražený se musí spokojit se základní skupinou Konferenční ligy, což taky není k zahození. Pro Slavii by to však bylo málo.

Tam by rády také Plzeň a Jablonec. Oba týmy závěrečné předkolo nově vzniklé pohárové soutěže nadějně rozehrály.

Plzeň hrála s elánem, dala rychle gól, bulharského protivníka do ničeho nepouštěla a po půli z další dorážky skóroval Mosquera.

Jablonec proti Žilině sehrál poločas snů: dva góly Kratochvíla v úvodu, další dvě trefy Doležala s Považancem v závěru poločasu. I po přestávce měl Jablonec velké šance, Kratochvíl mohl dvakrát završit hattrick.

Nakonec se však radovali hosté, kteří se po půli zmátořili a hodně útočili. V závěru snížil Jibril. Ale minutu před koncem ještě udeřil Jablonec po standardce, pátý gól notně Jablonec přiblížil postupu.