Na koho narazí české kluby? Druholigista nebo Šulc se Schickem. Čtyři volby z Anglie

Český fotbal budou na podzim evropských pohárech reprezentovat čtyři zástupci. Pouze Hradec Králové neprošel kvalifikací, když ho v závěru prodloužení s řeckým Panathinaikosem srazila penalta Desserse.
Slavného soka přitom Východočeši měli na lopatě: po remíze v Aténách hráli po devadesáti minutách smírně i doma, v prodloužení měli spoustu šancí, nadějných možností. Jenže nedopadlo to.
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Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení
Hradec nenapodobil Jablonec s Plzní, které v prodloužení čtvrtečních odvet zvládly vyřadit Rangers, respektive Crvenou zvezdu Bělehrad. V pátek budou společně se Spartou vyhlížet soupeře.
Evropská liga se losuje od 13 hodin, Konferenční liga o hodinu později. Těšíte se?
Evropská liga Plzeň a Sparta
Oba týmy jsou nasazené společně ve druhém koši a dostanou z každého ze čtyř košů dva soupeře. S jedním budou hrát doma a s druhým venku, jeden na druhého však narazit nemohou.
V elitní společnosti číhají i velké značky: Benfica, Juventus či AC Milán. Opakovat se klidně může i nedávný souboj o Ligu mistrů mezi Spartou a Lyonem. Nebo francouzský gigant i s Pavlem Šulcem dorazí do Plzně?
Nejvýš nasazený je v Evropské lize německý Leverkusen s Patrikem Schickem, nicméně i mimo skupinu hlavních favoritů najdete zajímavá jména. Třeba anglický trojlístek ve třetím koši: Crystal Palace? Bournemouth? Sunderland?
Pro fanoušky krásné výjezdy. Pro hráče motivace předvést se proti soupeřům z Premier League. Mimochodem, v osudí je také Hoffenheim, kde působí tři čeští reprezentanti (Adam Hložek, Vladimír Coufal a Robin Hranáč). Zajímavá volba nejen pro sparťanského obránce Pavla Kadeřábka, jenž v modrém dresu strávil deset sezon...
Ve čtvrtém koši je také portugalské druholigové Torreense, senzační vítěz národního poháru, či soupeř z populární dovolenkové destinace: řecký OFI Kréta.
V základní fázi odehrají Sparta i Plzeň osm zápasů, šest ještě před Vánoci, dva další v lednu.
Los Evropské ligy
v pátek od 13 hodin v Monaku
1. koš: Leverkusen, Bengica, Juventus, AC Milán, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marseille
2. koš: Ferencváros, Viktoria Plzeň, Union SG, Dinamo Záhřeb, Salcburk, Celtic, Sparta, Rennes, Anderlecht
3. koš: Sturm Graz, Lech Poznaň, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia Nikósie, Celta Vigo
4. koš: Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Hapol Beer Ševa, Nijmegen, OFI Kréta, Lilleström, Levski Sofia, Ararat-Armenia
Konferenční liga Jablonec
I Jablonec může po senzačním skalpu Rangers znovu vyrazit na Ostrovy, mezi možnostmi je Brighton, atraktivní sok z anglické Premier League. A dál?
Třeba i Atalanta Bergamo, kterou Slavia minulý rok potkala v elitní společnosti Ligy mistrů. Nechybí finalista posledního ročníku Evropské ligy Freiburg nebo týmy jako Ajax, Braga, Monako, Kodaň.
Jediný český zástupce v Konferenční lize je v pátém z šesti košů. V pohárové soutěži číslo tři se na rozdíl od Evropské ligy hraje pouze šest zápasů a základní část skončí ještě před koncem roku. Jablonec dostane z každého koše jednoho soupeře: tři potká doma, tři další venku.
Los Konferenční ligy
v pátek od 14 hodin v Monaku
1. koš: Atalanta Bergamo, Braga, Ajax, Freiburg, AS Monaco, Kodaň
2. koš: Midtjylland, CZ Bělehrad, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton
3. koš: Lugano, Getafe, KuPS, Twente, Borac Banja Luka, Sint-Truiden
4. koš: Lincoln Red Imps, Brann, Hearts, Kajrat Almaty, Trabzonspor, U. Craiova
5. koš: Riga FC, Hajduk Split, Jablonec, Larne/Lincoln, AGF Aarhus, Nordsjaelland, Inter D’Escaldes
6. koš: FC Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby, Iberia 1999, Egnatia