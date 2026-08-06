Hradec - Besiktas 0:1, domácí nedali šance, hráli v přesile a v závěru inkasovali

Hradec Králové, který v pohárech bojuje po více než třiceti letech, odehrál solidní partii. Po dvou překvapivých výhrách nad Tromsö v předchozí fázi kvalifikace se nebál ani jednoho z klubů slavné istanbulské trojky.
Hrál sebevědomě, troufal si, rozehrál otevřenou partii a už v prvním poločase si vytvořil několik velkých šancí.
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Smutný oslavenec Zadražil: Tohle bolí, ale někdy se prohrát musí, aby se mohlo jít dál
Kučera promáchl před prázdnou bránou a zranil se. Střelu Horáka vykopl z brankové čáry jeden z obránců. Třetí tutovku měl krátce po příchodu na hřiště střídající Umar, dvakrát míč zasekl, posadil obránce na zadek, ale poté trefil padajícího brankáře Nübela. Domácí měli i další nadějné možnosti, ale nebyli schopní je vyřešit.
„Výsledek nás mrzí hodně. Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale jak jsme s nimi naložili...,“ litoval hradecký kouč David Horejš v rozhovoru pro Novu Sport. „Rozhodují detaily. My ty možnosti měli, jenže pak si dáme skoro vlastní gól.“
Nigerijský útočník Umar hru Hradce oživil. Během šesti minut po hodině hry se na něm vyfauloval Outtara, ale hru v přesile domácí nezvládli.
Nevyhovovali jim, že museli hrát do bloku, hosté se totiž po vyloučení Outtary zatáhli. Když byli v jedenácti, bránit se jim moc nechtělo, dozadu byli laxní a soupeře pouštěli do šancí.
V oslabení však mohli vyrážet do brejků a jeden z nich využili. Postarali se o to střídající hráči. Ndidi odcentroval z pravé strany, stoper Čihák zazmatkoval, míč přizvedl přes zkoprnělého Zadražila a další náhradník Kilicsoy hlavičkoval do prázdné brány.
Pak měli domácí kliku, že rumunský sudí Fesnic pád korejského útočníka O Hjon-gjua posoudil jako simulování. Záznam ukázal, že obránce Čech mu do dráhy běhu vystrčil nohu.
O Hjon-gju, jenž v červnu na mistrovství světa v Americe rozhodl o vítězství nad Českem, v první půli trefil břevno. Zadáky Hradce trápil celý zápas, než dvě minuty před koncem vystřídal.
Hosté nastoupili i s českým křídelníkem Václavem Černým, který se dlouho nemohl dostat do hry, ale jakmile se chytil, patřil k nejlepším. Především ve druhé půli byl pro hradeckou bránu nebezpečný, měl i velkou příležitost, ale dorážku z malého vápna pokazil, pravačkou střílel vedle.
V závěru si domácí přece jen vytvořili tlak, nebezpečné byly hlavičky Čiháka a Trubače, ale Nübel, posila ze Stuttgartu, tým podržel. Zlikvidoval devět hradeckých střel, poradil si i se spoustou centrů.
„První půli jsme hráli dobře, ale ty příležitosti musíme řešit jinak. Hraje se na góly a my kvalitu na posledních třiceti metrech neměli. Tak to prostě je,“ řekl Horejš.
Odveta v Istanbulu bude pro Hradec těžkým soustem. Besiktas, který ještě nehraje ligu, už bude zase v přípravě dál, navíc s podporou bouřlivého publika. Navíc už může být k dispozici belgický záložník Trossard, posila z Arsenalu.
Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká s poraženým ze souboje 3. předkola Ligy mistrů mezi Dinamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas. První zápas vyhrál chorvatský celek 5:0.
Poražený si zahraje o účast v hlavní fázi Konferenční ligy s lepším z dvojice Panathinaikos – CSKA 1948 Sofia, první duel v Aténách skončil 1:1.
80. Kılıçsoy
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Kučera (42. Ludvíček), Dancák (59. Valenta), Darida (C), Horák – van Buren (59. Umar), Slončík (81. Trubač) – Mihálik
Nübel – Murillo, Djaló, Topçu, Ouattara – S. Özcan (88. Agbadou) – Černý (76. Kılıçsoy), Kökçü (C) (76. Ndidi), Olaitan, Fakılı (76. R. Yılmaz) – O (88. Hekimoğlu)
Vízek, Vágner – Ludvíček, Neto, Valenta, Hodek, Regža, Ponikelský, Umar, Trubač, Kubr
Alemdar – Ndidi, Hadžiahmetović, Rashica, K. Yılmaz, Agbadou, Uduokhai, Bulut, Hekimoğlu, R. Yılmaz, Y. Özcan, Kılıçsoy
2. van Buren, 29. Uhrinčať
37. Černý, 65. Ouattara, 83. O
71. Ouattara
Rozhodčí: Feșnic – Cerei, Vodă (všichni ROU)
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