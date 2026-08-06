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Hradec - Besiktas 0:1, domácí nedali šance, hráli v přesile a v závěru inkasovali

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  21:13aktualizováno  21:31
Zklamaní hráči Hradce po porážce s Besiktasem.

Zklamaní hráči Hradce po porážce s Besiktasem. | foto: ČTK

Takto vypadal úvodní ceremoniál zápasu Hradec - Besiktas před vyprodanou FINEP...
Trenér Vincenzo Italiano z Besiktase.
assoum Ouattara z Besiktase (vlevo) opouští hřiště po udělení červené karty.
Hráči Besiktase slaví vyhraný zápas.
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Favorizovaného protivníka chvílemi přehrávali, vytvořili si několik velkých šancí, ale gól nedali. A ve chvíli, kdy královéhradečtí fotbalisté v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy hráli v přesile, inkasovali a s Besiktasem Istanbul prohráli 0:1. Odveta se hraje za týden v Turecku.

Hradec Králové, který v pohárech bojuje po více než třiceti letech, odehrál solidní partii. Po dvou překvapivých výhrách nad Tromsö v předchozí fázi kvalifikace se nebál ani jednoho z klubů slavné istanbulské trojky.

Hrál sebevědomě, troufal si, rozehrál otevřenou partii a už v prvním poločase si vytvořil několik velkých šancí.

Smutný oslavenec Zadražil: Tohle bolí, ale někdy se prohrát musí, aby se mohlo jít dál

Kučera promáchl před prázdnou bránou a zranil se. Střelu Horáka vykopl z brankové čáry jeden z obránců. Třetí tutovku měl krátce po příchodu na hřiště střídající Umar, dvakrát míč zasekl, posadil obránce na zadek, ale poté trefil padajícího brankáře Nübela. Domácí měli i další nadějné možnosti, ale nebyli schopní je vyřešit.

„Výsledek nás mrzí hodně. Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale jak jsme s nimi naložili...,“ litoval hradecký kouč David Horejš v rozhovoru pro Novu Sport. „Rozhodují detaily. My ty možnosti měli, jenže pak si dáme skoro vlastní gól.“

Van Buren se snaží projít přes dva protivníky.

Ondřej Mihálik z Hradce Králové (vlevo) a Tiago Djaló Embaló z Besiktase bojují o míč.

Nigerijský útočník Umar hru Hradce oživil. Během šesti minut po hodině hry se na něm vyfauloval Outtara, ale hru v přesile domácí nezvládli.

Nevyhovovali jim, že museli hrát do bloku, hosté se totiž po vyloučení Outtary zatáhli. Když byli v jedenácti, bránit se jim moc nechtělo, dozadu byli laxní a soupeře pouštěli do šancí.

V oslabení však mohli vyrážet do brejků a jeden z nich využili. Postarali se o to střídající hráči. Ndidi odcentroval z pravé strany, stoper Čihák zazmatkoval, míč přizvedl přes zkoprnělého Zadražila a další náhradník Kilicsoy hlavičkoval do prázdné brány.

assoum Ouattara z Besiktase (vlevo) opouští hřiště po udělení červené karty.

Pak měli domácí kliku, že rumunský sudí Fesnic pád korejského útočníka O Hjon-gjua posoudil jako simulování. Záznam ukázal, že obránce Čech mu do dráhy běhu vystrčil nohu.

O Hjon-gju, jenž v červnu na mistrovství světa v Americe rozhodl o vítězství nad Českem, v první půli trefil břevno. Zadáky Hradce trápil celý zápas, než dvě minuty před koncem vystřídal.

Hosté nastoupili i s českým křídelníkem Václavem Černým, který se dlouho nemohl dostat do hry, ale jakmile se chytil, patřil k nejlepším. Především ve druhé půli byl pro hradeckou bránu nebezpečný, měl i velkou příležitost, ale dorážku z malého vápna pokazil, pravačkou střílel vedle.

Václav Černý z Besiktase Istanbul během zápasu s Hradcem Králové.

V závěru si domácí přece jen vytvořili tlak, nebezpečné byly hlavičky Čiháka a Trubače, ale Nübel, posila ze Stuttgartu, tým podržel. Zlikvidoval devět hradeckých střel, poradil si i se spoustou centrů.

„První půli jsme hráli dobře, ale ty příležitosti musíme řešit jinak. Hraje se na góly a my kvalitu na posledních třiceti metrech neměli. Tak to prostě je,“ řekl Horejš.

Odveta v Istanbulu bude pro Hradec těžkým soustem. Besiktas, který ještě nehraje ligu, už bude zase v přípravě dál, navíc s podporou bouřlivého publika. Navíc už může být k dispozici belgický záložník Trossard, posila z Arsenalu.

Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká s poraženým ze souboje 3. předkola Ligy mistrů mezi Dinamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas. První zápas vyhrál chorvatský celek 5:0.

Poražený si zahraje o účast v hlavní fázi Konferenční ligy s lepším z dvojice Panathinaikos – CSKA 1948 Sofia, první duel v Aténách skončil 1:1.

Evropská liga
3. předkolo 6. 8. 2026 19:00
FC Hradec Králové FC Hradec Králové : Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
80. Kılıçsoy
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Kučera (42. Ludvíček), Dancák (59. Valenta), Darida (C), Horák – van Buren (59. Umar), Slončík (81. Trubač) – Mihálik
Sestavy:
Nübel – Murillo, Djaló, Topçu, Ouattara – S. Özcan (88. Agbadou) – Černý (76. Kılıçsoy), Kökçü (C) (76. Ndidi), Olaitan, Fakılı (76. R. Yılmaz) – O (88. Hekimoğlu)
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Ludvíček, Neto, Valenta, Hodek, Regža, Ponikelský, Umar, Trubač, Kubr
Náhradníci:
Alemdar – Ndidi, Hadžiahmetović, Rashica, K. Yılmaz, Agbadou, Uduokhai, Bulut, Hekimoğlu, R. Yılmaz, Y. Özcan, Kılıçsoy
Žluté karty:
2. van Buren, 29. Uhrinčať
Žluté karty:
37. Černý, 65. Ouattara, 83. O
Červené karty:
Červené karty:
71. Ouattara

Rozhodčí: Feșnic – Cerei, Vodă (všichni ROU)

Počet diváků: 9300

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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3. předkolo

FC Iberia 1999 vs. Larne //www.idnes.cz/sport
11.8. 18:00
  • 1.92
  • 3.42
  • 3.98
Górnik Zabrze vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 2.60
  • 3.35
  • 2.61
Pafos FC vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 2.56
  • 3.50
  • 2.57
Besiktas Istanbul vs. FC Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.29
  • 5.35
  • 9.45
Universitatea Craiova vs. Kuopion Palloseura //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.45
  • 4.45
  • 6.66
Omonia Nikósie vs. Lincoln Red Imps //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.18
  • 6.94
  • 14.60
Víkingur Reykjavík vs. FC Thun //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:30
  • 2.52
  • 3.67
  • 2.53
KÍ Klaksvík vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:30
  • 5.47
  • 4.54
  • 1.51
CSKA Sofia vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
13.8. 20:00
  • 1.99
  • 3.60
  • 3.53
Anderlecht Brusel vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
13.8. 20:30
  • 2.58
  • 3.44
  • 2.57
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

Kompletní los

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