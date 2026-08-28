Los Evropské ligy ONLINE: Sparta s Plzní se dozví jména soupeřů. Na koho narazí?

Česko bude mít v hlavní fázi evropských pohárů celkem čtyři týmy. Slavia v Lize mistrů už své soupeře zná, teď se je dozví i Sparta s Plzní v Evropské ligy. Od 14 hodin pak přijde na řadu Jablonec v Konferenční lize.
Sparta i Plzeň jsou při losu ve druhém koši ze čtyř, což však v novém formátu nehraje až takovou roli – z každého totiž dostanou dva soupeře, s jedním se utkají doma a s druhým venku.
Páteční los určí, kdo s kým bude hrát a kde, přesný rozpis zápasů ale UEFA zveřejní až o víkendu.
Na koho tedy Sparta s Plzní můžou narazit?
Z prvního koše hrozí například souboj s Patrikem Schickem a jeho Bayerem Leverkusen či Lyonem, za nějž nastupuje Pavel Šulc. Dále jsou ve hře souboje s italskými giganty Juventusem a AC Milán nebo španělským Realem Sociedad.
Složení košů pro los hlavní fáze Evropské ligy
1. koš: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milán, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marseille
2. koš: Ferencváros, VIKTORIA PLZEŇ, Union SG, Dinamo Záhřeb, Salcburk, Celtic, SPARTA PRAHA, Rennes, Anderlecht
3. koš: Sturm Graz, Lech Poznaň, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Bělostok, Omonia Nikósie, Celta Vigo
4. koš: Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Hapoel Beer Ševa, Nijmegen, OFI Kréta, Lilleström, Levski Sofia, Ararat-Armenia
Ve druhém koši je kromě českých zástupců třeba maďarský Ferencváros, chorvatské Dinamo Záhřeb, skotský Celtic či belgický Anderlecht.
Hned tři z devíti týmů ze třetího koše jsou z anglické Premier League: Crystal Palace, Bournemouth a Sunderland. Ve hře jsou také souboje s polskými zástupci Lechem Poznaň či Jagiellonií Bělostok.
Čtvrtý koš může přinést další zajímavé české souboje – jsou v něm totiž Hoffenheim s Adamem Hložkem, Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem a také Besiktas, za nějž hraje Václav Černý. Jednou z možností je rovněž druholigové portugalské Torreense, senzační vítěz domácího poháru.
Hlavní fáze Evropské ligy startuje v exkluzivním týdnu 16.-17. září, druhé zápasy jsou pak na programu až v polovině října po reprezentační přestávce. Na podzim se odehraje celkem šest utkání, zbylá dvě přijdou na řadu v lednu. Dějištěm finále bude 26. května stadion ve Frankfurtu.
Sparta hrála před rokem Konferenční ligu, kde postoupila do osmifinále. Plzeň je v Evropské lize potřetí v řadě, naposledy vypadla v úvodní vyřazovacím kole.