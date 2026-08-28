Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Los Evropské ligy ONLINE: Sparta s Plzní se dozví jména soupeřů. Na koho narazí?

Autor:
Sledujeme online   12:30

Plzeňský trenér Radoslav Kováč slaví postup přes Crvenou zvezdu Bělehrad do Evropské ligy. | foto: Petr EretMAFRA

Dva české zástupce čeká osm zápasů v hlavní fázi Evropské ligy. Fotbalisté Sparty a Plzně se dozví, kdo budou jejich soupeři. Rozhodne o tom páteční los v Monaku, jenž je na programu od 13 hodin.

Česko bude mít v hlavní fázi evropských pohárů celkem čtyři týmy. Slavia v Lize mistrů už své soupeře zná, teď se je dozví i Sparta s Plzní v Evropské ligy. Od 14 hodin pak přijde na řadu Jablonec v Konferenční lize.

Sparta i Plzeň jsou při losu ve druhém koši ze čtyř, což však v novém formátu nehraje až takovou roli – z každého totiž dostanou dva soupeře, s jedním se utkají doma a s druhým venku.

Páteční los určí, kdo s kým bude hrát a kde, přesný rozpis zápasů ale UEFA zveřejní až o víkendu.

Na koho tedy Sparta s Plzní můžou narazit?

Z prvního koše hrozí například souboj s Patrikem Schickem a jeho Bayerem Leverkusen či Lyonem, za nějž nastupuje Pavel Šulc. Dále jsou ve hře souboje s italskými giganty Juventusem a AC Milán nebo španělským Realem Sociedad.

Složení košů pro los hlavní fáze Evropské ligy

1. koš: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milán, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marseille

2. koš: Ferencváros, VIKTORIA PLZEŇ, Union SG, Dinamo Záhřeb, Salcburk, Celtic, SPARTA PRAHA, Rennes, Anderlecht

3. koš: Sturm Graz, Lech Poznaň, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Bělostok, Omonia Nikósie, Celta Vigo

4. koš: Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Hapoel Beer Ševa, Nijmegen, OFI Kréta, Lilleström, Levski Sofia, Ararat-Armenia

Ve druhém koši je kromě českých zástupců třeba maďarský Ferencváros, chorvatské Dinamo Záhřeb, skotský Celtic či belgický Anderlecht.

Hned tři z devíti týmů ze třetího koše jsou z anglické Premier League: Crystal Palace, Bournemouth a Sunderland. Ve hře jsou také souboje s polskými zástupci Lechem Poznaň či Jagiellonií Bělostok.

Čtvrtý koš může přinést další zajímavé české souboje – jsou v něm totiž Hoffenheim s Adamem Hložkem, Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem a také Besiktas, za nějž hraje Václav Černý. Jednou z možností je rovněž druholigové portugalské Torreense, senzační vítěz domácího poháru.

Hlavní fáze Evropské ligy startuje v exkluzivním týdnu 16.-17. září, druhé zápasy jsou pak na programu až v polovině října po reprezentační přestávce. Na podzim se odehraje celkem šest utkání, zbylá dvě přijdou na řadu v lednu. Dějištěm finále bude 26. května stadion ve Frankfurtu.

Sparta hrála před rokem Konferenční ligu, kde postoupila do osmifinále. Plzeň je v Evropské lize potřetí v řadě, naposledy vypadla v úvodní vyřazovacím kole.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...

Los Evropské ligy ONLINE: Sparta s Plzní se dozví jména soupeřů. Na koho narazí?

Sledujeme online
Plzeňský trenér Radoslav Kováč slaví postup přes Crvenou zvezdu Bělehrad do...

Dva české zástupce čeká osm zápasů v hlavní fázi Evropské ligy. Fotbalisté Sparty a Plzně se dozví, kdo budou jejich soupeři. Rozhodne o tom páteční los v Monaku, jenž je na programu od 13 hodin.

28. srpna 2026  12:30

Bídný start, ale? Trenérská změna není téma, říká zlínský sportovní manažer

Sportovní ředitel zlínských fotbalistů Pavel Hoftych na předsezonní tiskové...

Čtvrteční dopolední trénink sledoval i s výkonným ředitelem klubu Zdeňkem Grygerou. Podle sportovního manažera zlínských prvoligových fotbalistů Pavla Hoftycha je to standardní věc, a ne reakce na...

28. srpna 2026  12:22

Pražské derby v poháru. Sparta se utká s Žižkovem, Slavia pojede do Varnsdorfu

Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje svůj gól s Romanem Mackem.

Úřadující mistr fotbalové ligy Slavia se ve třetím kole národního poháru utká o postup do osmifinále na hřišti třetiligového Varnsdorfu, pražské derby pak čeká Spartu proti druholigovému Žižkovu....

28. srpna 2026  11:24,  aktualizováno  12:01

Sedmdesátník Jarolím: Trénovat Slavii? Srdeční záležitost! Bylo to jedinečné

Zadumaný trenér Karel Jarolím během utkání s Austrálií.

Vážně už je tomuhle chlapíkovi sedmdesát let? Karel Jarolím stále vypadá velmi vitálně a tolik byste mu rozhodně netipovali. Bývalý úspěšný fotbalista a trenér, který se prosadil hlavně ve Slavii,...

28. srpna 2026  11:01

V jedenácti jsme byli lepší. Všechno sporné šlo na ruku Plzni, zlobil se kouč Zvezdy

Albert Riera, španělský trenér Crvene zvezdy Bělehrad, během utkání s Plzní.

Je známý tím, že si na tiskových konferencích neláme hlavu s taktem. A proto když Albert Riera, španělský kouč Crvene zvezdy Bělehrad, vystoupil po porážce 1:5 v Plzni, rozzlobil se nejen na své...

28. srpna 2026  10:35

Boleslavské fotbalisty trápí viróza. O víkendu proti Bohemians nenastoupí

Solomon John z Mladé Boleslavi slaví gól v zápase se Slováckem.

Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty pražských Bohemians a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění, jak informovala Ligová fotbalová asociace...

28. srpna 2026  10:16,  aktualizováno  10:24

Vysněných soupeřů se nedočkala. Vykouzlí Slavia v Lize mistrů více než loni?

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Tipovat se mu moc nechtělo. Věděl, že vždycky, když vytouženého soupeře prozradil, nedopadlo to. A série se táhne dál. Letos si Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, vysnil jako obvykle...

28. srpna 2026  10:03

Los Konferenční ligy 2026/27 živě v TV: Koše, kurzy, soupeři Jablonce

Trofej pro vítěze Konferenční ligy.

Los ligové fáze Konferenční ligy 2026/2027 je na programu v pátek 28. srpna od 13:00. České fanoušky zajímá, jací soupeři čekají na Jablonec, který je v pátém výkonnostním koši. Přečtěte si o...

28. srpna 2026  9:20

Ne, trenére, půjdu pátý! Věděl jsem, že to rozhodnu, tvrdil penaltový mág Chramosta

Jablonecký Jan Chramosta v zápase proti Glasgow Rangers.

Při pokutových kopech je v první fotbalové lize už dlouhá léta neomylný. Zkušený jablonecký forvard Jan Chramosta potvrdil roli penaltového specialisty i v klíčové chvíli play off Konferenční ligy...

28. srpna 2026  8:23

Věčná sláva generálovi! Srbové v Plzni připomněli válečného zločince Mladiče

Fotbalisté Crvene zvezdy po porážce s Plzní.

Její hráči prohospodařili tříbrankový náskok, fanoušci fotbalové Crvené zvezdy Bělehrad na sebe pro změnu upozornili transparentem, jenž oslavoval zesnulého válečného zločince Ratka Mladiče. V...

28. srpna 2026  7:56

Bláznivý debut s plzeňskou postupovou tečkou. Cítili jsme krev, hlásí trenér Kováč

Plzeňský trenér Radoslav Kováč v zápase proti Crvene zvezdě Bělehrad.

Trenér Radoslav Kováč prožil úspěšnou premiéru na plzeňské lavičce a po utkání svlečený do půl těla bujaře slavil s fanoušky účast v Evropské lize. „Myslím, že ten zápas měl úplně všechno. Nedali...

28. srpna 2026  7:22

Hradecký Čihák nechápe neuznaný gól. Jestli jsem ho nakopl, tak do podrážky, říká

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Zápas dohrávali v euforii, favorita z Atén měli téměř na lopatkách. A stoper Filip Čihák mohl být tím, kdo Panathinaikos definitivně v prodloužení dorazí. Jenomže jeho případný postupový gól rozhodčí...

28. srpna 2026  6:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.