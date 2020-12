Krásné pocity, Gent jsme zaslouženě přetlačili, zářil liberecký Pešek

„Jsou to krásné pocity. Stáli jsme před velkým soupeřem, který hrál kvalitně, ale my jsme ho týmovým výkonem zaslouženě přetlačili,“ zářil rychlonohý fotbalista.

V čem byl zápas v Gentu jiný než úvodní vzájemné utkání v Liberci, které jste také vyhráli?

Přišlo mi, že hráči soupeře byli tentokrát nervózní. Asi nejsou v psychické pohodě a nebyli si tak jistí na balonu. To byl ten hlavní rozdíl. Navíc my už jsme byli zkušenější, než v prvním zápase na evropské scéně, a šli jsme za vítězstvím víc.

Jak byste popsal svou roli u obou gólů?

První padl po klasické brejkové situaci, které nacvičujeme. Michal Beran sebral balon, s Kamsem Marou si to narazili a poslali mi přihrávku dopředu. Já hledal nejlepší řešení a připravil jsem to Kamsovi, který s pomocí teče skóroval.

A druhý?

Padl po standardní situaci, která mi docela sedla a ze závaru se podařilo balon dokopnout do branky. Byl to uklidňující gól, jen škoda, že pak soupeř dal na 2:1 a byli jsme pod větším tlakem, ale na druhou stranu jsme mohli i zvýšit. Konec byl hektický a nervózní.

A domácí tým ho psychicky nezvládl...

Nedaří se jim v lize, v poháru taky čekali víc bodů. Když s Libercem nezískají ani bod, je to pro ně frustrující. Počítali, že budou ve skupině jinde, ale my jsme jim to znepříjemnili a zaslouženě jsme si vzali jejich body.

Utkání pískaly ženské rozhodčí z Ukrajiny. Co jste říkal jejich výkonu?

Na jednu stranu je musím pochválit, že to zvládly. Tedy až na ten konec, který byl hektický, ale to se stává. Ale jinak měla hlavní sudí i respekt, v prvním poločase nepadla ani jedna žlutá karta a celkově se toho zhostila skvěle.