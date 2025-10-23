Horníček má další čisté konto, střídající Karabec v Evropské lize připravil branku

  23:20
Fotbalisté Sportingu Braga v Evropské lize porazili Crvenou zvezdu Bělehrad 2:0 a po třech kolech mají stoprocentní bodový zisk. Brankář Lukáš Horníček udržel i potřetí v soutěži čisté konto. Devět bodů má také Lyon, který porazil Basilej 2:0. V závěru za Olympique nastoupili Adam Karabec a Pavel Šulc, Karabec si připsal gólovou asistenci.

Brankář Bragy Lukáš Horníček před zápasem Evropské ligy. | foto: Reuters

Horníček byl po většinu prvního poločasu bez práce. Ve 22. minutě otevřel skóre Navarro. Hostující Arnautovič se nepříjemně zranil a na nosítkách musel být odnesen ze hřiště. Po přestávce si Braga vedení hlídala a Dorgeles druhým gólem pojistil tři body. Hosté nebyli příliš nebezpeční, a tak český gólman vychytal třetí nulu v soutěži.

Basilej bude v lednu na domácím trávníku posledním soupeřem Plzně. V Lyonu se neprosadila. Šulc a Karabec usedli na lavičku náhradníků a na hřiště přišli až v závěru za stavu 1:0. Karabec si stihl připsat asistenci, v poslední minutě výbornou průnikovou přihrávkou našel Moreiru, který šanci proměnil.

Také další český reprezentant Martin Vitík začal v Bukurešti proti FCSB na lavičce Boloni. Bývalý obránce Sparty nastoupil od začátku druhého poločasu a pomohl k výhře 2:1. Italský klub má na kontě čtyři body.

Příštím soupeřem Viktorie v Plzni bude Fenerbahce. Istanbulský tým ve čtvrtek hostil Stuttgart a díky penaltě, kterou proměnil Aktürkoglu, zvítězil 1:0 a po druhé výhře má šest bodů.

Deventer porazil 2:1 Aston Villu, která je podle sázkových kanceláří největší favorit na zisk trofeje. Anglický klub poprvé ztratil body. Zápas ovlivnila bouře Benjamin, hrálo se v silném dešti a vichru.

Fotbalová Evropská liga

3. kolo

AS Řím - Viktoria Plzeň 1:2 (0:2)
Braga - CZ Bělehrad 2:0 (1:0)
Brann Bergen - Glasgow Rangers 3:0 (1:0)
FCSB - Boloňa 1:2 (0:2)
Fenerbahce - Stuttgart 1:0 (1:0)
Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Atény 3:1 (1:1)
Deventer - Aston Villa 2:1 (1:1)
Genk - Betis Sevilla 0:0
Lyon - Basilej 2:0 (1:0)
Salcburk - Ferencváros Budapešť 2:3 (1:0)
Celta Vigo - Nice 2:1 (1:1)
Celtic Glasgow - Štýrský Hradec 2:1 (0:1)
Freiburg - Utrecht 2:0 (2:0)
Lille - PAOK Soluň 3:4 (0:3)
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland 0:3 (0:1)
Malmö - Dinamo Záhřeb 1:1 (1:0)
Nottingham - FC Porto 2:0 (1:0)
Bern - Ludogorec Razgrad 3:2 (1:1)

Vstoupit do diskuse

4. kolo

Kompletní los

3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SC BragaBraga 3 3 0 0 5:0 9
2. Olympique LyonLyon 3 3 0 0 5:0 9
3. FerencvárosFerencváros 3 2 1 0 5:3 7
4. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 2 0 0 6:2 6
5. FC MidtjyllandMidtjylland 2 2 0 0 5:2 6
6. Brann BergenBrann 3 2 0 1 5:2 6
7. Aston VillaAston Villa 3 2 0 1 4:2 6
8. FC PortoPorto 2 2 0 0 3:1 6
9. LilleLille 2 2 0 0 3:1 6
10. Go Ahead EaglesGA Eagles 3 2 0 1 4:3 6
11. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 2 0 1 4:4 6
12. Real BetisBetis 3 1 2 0 4:2 5
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 1 1 0 4:1 4
14. FreiburgFreiburg 2 1 1 0 3:2 4
15. BoloňaBoloňa 3 1 1 1 3:3 4
16. KRC GenkGenk 3 1 1 1 1:1 4
17. Panathinaikos AtényPanathinaikos 2 1 0 1 5:3 3
18. Celta VigoCelta Vigo 2 1 0 1 4:3 3
19. AS ŘímAS Řím 2 1 0 1 2:2 3
20. Young Boys BernYoung Boys 2 1 0 1 3:4 3
21. FC BasilejBasilej 3 1 0 2 3:4 3
22. Ludogorec RazgradLudogorec 2 1 0 1 2:3 3
23. Sturm GrazSturm Graz 2 1 0 1 2:3 3
24. FCSBFCSB 3 1 0 2 2:4 3
25. StuttgartStuttgart 3 1 0 2 2:4 3
26. NottinghamNottingham 2 0 1 1 4:5 1
27. Celtic GlasgowCeltic 2 0 1 1 1:3 1
28. PAOK SoluňPAOK 2 0 1 1 1:3 1
29. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 2 0 1 1 1:3 1
30. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 3 0 1 2 2:5 1
31. OGC NiceNice 2 0 0 2 2:4 0
32. FC UtrechtUtrecht 2 0 0 2 0:2 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 0 0 2 0:3 0
34. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 0 0 3 2:6 0
35. Malmö FFMalmö 2 0 0 2 1:5 0
36. Glasgow RangersRangers 3 0 0 3 1:6 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

