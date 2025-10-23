Horníček má další čisté konto, střídající Karabec v Evropské lize připravil branku

Horníček byl po většinu prvního poločasu bez práce. Ve 22. minutě otevřel skóre Navarro. Hostující Arnautovič se nepříjemně zranil a na nosítkách musel být odnesen ze hřiště. Po přestávce si Braga vedení hlídala a Dorgeles druhým gólem pojistil tři body. Hosté nebyli příliš nebezpeční, a tak český gólman vychytal třetí nulu v soutěži.
Basilej bude v lednu na domácím trávníku posledním soupeřem Plzně. V Lyonu se neprosadila. Šulc a Karabec usedli na lavičku náhradníků a na hřiště přišli až v závěru za stavu 1:0. Karabec si stihl připsat asistenci, v poslední minutě výbornou průnikovou přihrávkou našel Moreiru, který šanci proměnil.
Také další český reprezentant Martin Vitík začal v Bukurešti proti FCSB na lavičce Boloni. Bývalý obránce Sparty nastoupil od začátku druhého poločasu a pomohl k výhře 2:1. Italský klub má na kontě čtyři body.
Příštím soupeřem Viktorie v Plzni bude Fenerbahce. Istanbulský tým ve čtvrtek hostil Stuttgart a díky penaltě, kterou proměnil Aktürkoglu, zvítězil 1:0 a po druhé výhře má šest bodů.
Deventer porazil 2:1 Aston Villu, která je podle sázkových kanceláří největší favorit na zisk trofeje. Anglický klub poprvé ztratil body. Zápas ovlivnila bouře Benjamin, hrálo se v silném dešti a vichru.
Fotbalová Evropská liga
3. kolo
AS Řím - Viktoria Plzeň 1:2 (0:2)