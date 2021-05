De Gea a obnažená bolest. Davide, proč ty vlastně neumíš chytat penalty?

Ne, neudělal to dobře. Do balonu nekopl ani razantně, ani přesně, ani nijak šťastně. Pravou placírku nastavil docela ležérně. Na to, že šlo o 22. pokutový kop v závěrečném rozstřelu finále, měl brankář David de Gea zvolit úplně jiný způsob. Fanoušci Manchesteru United by mu odpustili třeba bombu do tyče. Ale tohle?