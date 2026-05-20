ONLINE: Freiburg - Aston Villa, finále Evropské ligy, uspěje Emery popáté?

Autor: ,
Sledujeme online   20:30
První ze tří evropských pohárových soutěží pozná svého letošního vítěze. Ve finále Evropské ligy v tureckém Istanbulu proti sobě stojí fotbalisté Freiburgu a Aston Villy, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Ollie Watkins z Aston Villy slaví gól proti Boloně. | foto: Reuters

Vítěz si zajistí účast v příštím ročníku Ligy mistrů, do níž ale Aston Villa půjde tak jako tak díky postavení v domácí soutěži.

Pro oba týmy by trofej byla tou historicky první z Evropské ligy, pro Freiburg pak vůbec první významnou trofejí.

Aston Villa před více než 40 lety vyhrála Pohár mistrů evropských zemí. Její kouč Unai Emery může ovšem v Evropské lize triumfovat už popáté – třikrát se mu to povedlo se Sevillou a před pěti lety také s Villarrealem.

Freiburg se s Aston Villou ještě nikdy neutkal. Kdo ve finále uspěje?

Evropská liga
20. 5. 2026 21:00
Freiburg Freiburg : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo (C) – Matanović.
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Torres, Digne – McGinn (C), Rogers, Tielemans, Buendía – Watkins.
Náhradníci:
Müller, Huth – Jung, Osterhage, Scherhant, Höler, Irié, Philipp, Günter, Makengo, Rosenfelder, Ogbus.
Náhradníci:
Bizot, J. Wright – Mings, Elliott, A. García, Abraham, Sancho, Luiz, Maatsen, Onana, Bogarde, Bailey.

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (vš. FRA)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
20. 5. 21:00
Aston Villa

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

20. května 2026  20:30

Premium
