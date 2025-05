Aby měl výhodnější pozici, muselo by celou soutěž ovládnout Bilbao, tedy celek, jenž si jako jediný z účastníků semifinále může místenku v Lize mistrů zajistit i skrze domácí soutěž.

Tím pádem by své místo vítěze přenechalo držiteli nejlepšího klubového koeficientu z celé kvalifikace – skoro pokaždé týmu z nemistrovské větve, která je silnější. A kde startuje i český vicemistr, jenž by se mohl vyhoupnout ze druhého předkola do třetího, odkud se v případě neúspěchu padá rovnou do základní fáze Evropské ligy.

Jenže to už je teď jedno.

Španělský celek porážku 0:3 z úvodního duelu zvrátit nedokázal a byť v Anglii vedl, nakonec prohrál vysoko 1:4.

A to znamená, že Evropskou ligu čeká 21. května v Bilbau finále mezi dvěma týmy, které se jinak v domácí soutěži trápí. Manchester United je patnáctý, a Tottenham dokonce až šestnáctý.

„Finále hodně lidí naštve, že jo! Debata teď zuří. Momentálně se spekuluje, že ani jeden z týmů nedostane trofej, ale proběhne jen týmové focení, protože si víc nezasloužíme,“ pronesl sarkasticky kouč Tottenhamu Ange Postecoglou.

Kouč Tottenhamu Ange Postecoglou slaví postup do finále Evropské ligy.

Reagoval i na slova svého protějška Rúbena Amorima, jenž prohlásil, že zisk trofeje nezmění, jak byla sezona United mizerná.

Po postupu ale svou rétoriku poněkud zmírnil.

„Už teď jsem kvůli finále ve stresu. Pokud ho nezvládneme, nebude to nic znamenat,“ zdůraznil. „Nejdůležitější nejsou peníze. Ani to, abych jako trenér vyhrál pohár. Je to pocit, že se nám můžou povést dobré věci, pocit, že dáváme něco fanouškům, zvlášť v této sezoně. Není to jen o účasti v Lize mistrů v příští sezoně.“

United utkání s Bilbaem otočili i díky dvěma brankám střídajícího Mounta. Dvakrát se v pohárech po nástupu z lavičky trefil za United naposledy v roce 2003 David Beckham ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

„Mám z něj velkou radost, je to skvělý hráč. Tvrdě pracuje, má kvalitu. Když vidíte takového hráče, který dře tvrdě každý den, zdravě se stravuje, dává si ledové koupele, tak mu chcete pomoct,“ řekl Amorim.

Tottenham měl s Bodö/Glimt o poznání menší starosti a nakonec zvítězil 2:0. „Klíčové pro nás bylo, že jsme soupeři nedovolili, aby se dostal do rytmu,“ pochvaloval si Postecoglou.

Devětapadesátiletý Australan před sezonou ambiciózně prohlásil, že ve druhé sezoně vždy vyhrává trofeje. Dlouho to působilo jako utopie, ale teď k tomu Tottenham potřebuje jedinou výhru.

„Víme, že naše ligová forma není dobrá, že jsme měli potíže. Spousta toho pramení ze situace, v níž jsme se ocitli. Ale proč by to mělo snižovat úspěch z dosažení finále? Je mi úplně jedno, kdo se trápí a kdo ne,“ uzavřel.