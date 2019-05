Arsenal se opřel do UEFA: Evropské finále v Baku? Neakceptovatelné

V prohlášení, které ve čtvrtek dopoledne severolondýnský klub zveřejnil na svých webových stránkách, Evropskou fotbalovou unii (UEFA) vyzval k řádnému vysvětlení důvodů, kvůli nimž přiřadila pořadatelství evropského finále právě do metropole Ázerbájdžánu.

„Jsme nadšení, že jsme do finále Evropské ligy postoupili. Zároveň však chceme vyjádřit hluboké zklamaní z toho, kolik vstupenek jsme od UEFA obdrželi pro naše fanoušky a jak náročné pro ně bude se do dějiště utkání vůbec dostat.“

Ve finále bez Mchitarjana? Další potíž pro Arsenal? Ve finále v Baku mu možná bude chybět arménský záložník Henrik Mchitarjan. Arménie totiž kvůli konfliktu o Náhorní Karabach neudržuje s Ázerbájdžánem diplomatické vztahy a Mchitarjan kvůli tomu v minulosti několikrát v „nepřátelské zemi“ nehrál. Tentokrát podle tamního ministerstva zahraničí Mchitarjan speciální povolení ke vstupu do země dostane, Arsenal se nicméně dál snaží vyjednat záruky ohledně hráčovy bezpečnosti. Kapitán arménské reprezentace Mchitarjan během angažmá v Dortmundu v roce 2015 vynechal kvůli obavám o bezpečnost utkání Evropské ligy s Gabalou. Do Ázerbájdžánu neodcestoval ani loni v říjnu, kdy tam Arsenal hrál zápas s Karabachem, přestože UEFA nabídla pomoc s vízy.

Arsenal i Chelsea dostaly pro své příznivce dohromady jen dvanáct tisíc vstupenek, přitom Olympijský stadion v Baku má kapacitu 68 tisíc míst. A problémů kolem sledovaného zápasu je víc.

Přímé letenky z Londýna do Ázerbájdžánu neseženete a ceny dalších a zdlouhavých spojů jsou závratné: klidně i přes tisíc liber za letenku!

Podle britských médií cesta do Baku bez přestávek zabere v nejlepším případě 58 hodin. Dopravní i ubytovací kapacity jsou nedostatečné.

„Je otázka, jestli se příznivci, kteří si zakoupí vstupenku, na finále do Baku vůbec dostanou,“ pozastavují se představitelé Arsenalu.

Logistické plánování UEFA odhalilo, že se na zápas nedostane víc než patnáct tisíc zahraničních fanoušků.

„Kdybychom klubům nabídli víc, neměli bychom záruku, že se do Baku všichni bezpečně dostanou,“ vysvětlila UEFA, která o pořadatelství rozhodla před dvěma lety. V roce 2020 bude ázerbájdžánské hlavní město hostit také čtyři zápasy mistrovství Evropy.

„Máme čtyřicet pět tisíc permanentkářů a spoustu z nich Arsenal ve finále evropského poháru kvůli nešťastnému výběru pořadatelského stadionu neuvidí. Obdrželi jsme spoustu stížností, s nimiž se plně ztotožňujeme,“ napsali zástupci jednoho z finalistů.

„Byli bychom rádi, aby UEFA v budoucnu v podobných případech vždy na prvním místě zohlednila logistiku a možnosti fanoušků, protože to, co se děje v aktuální sezoně, je zcela neakceptovatelné a už se to nesmí opakovat.“

Nespokojení jsou také příznivci Tottenhamu s Liverpoolem, jejichž kluby čeká finále Ligy mistrů v Madridu. Náklady na cestu britská média vzhledem k nárůstu cen po skončení semifinále vyčíslila na 1800 liber (přes 53 000 korun) a dalších 100 až 1000 liber za jednu noc.

Fanouškům se navíc nelíbí, že z celkové kapacity 68 000 míst na stadionu Atlética Madrid dostal každý klub k dispozici jen 16 613 vstupenek. „Úřady na ochranu spotřebitelů by měly zasáhnout. Je na čase zastavit ždímání peněz z věrných fanoušků,“ uvedly ve společném prohlášení fankluby Tottenhamu a Liverpoolu.