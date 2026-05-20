Rekordman Emery usiluje o pátý triumf v Evropské lize. S Aston Villou vyzve Freiburg

Třikrát za sebou se Sevillou, pak po pěti letech v roce 2021 s Villarrealem. Dva roky předtím byl ve finále s Arsenalem, ale v Baku tým podlehl Chelsea.
Ve středu na moderním stadionu Besiktase jako trenér Aston Villy vyzve Freiburg.
„Samozřejmě mám s touhle soutěží zkušenosti, ale pokaždé je to trochu jiné. Už je to minulost, teď chci napsat další úspěšnou kapitolu,“ uvedl Emery.
Freiburg - Aston Villa
výkop 21.00
rozhodčí: Francois Letexier - Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (všichni Francie)
Předpokládané sestavy, Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Treu - Eggestein, Manzambi - Beste, Höler, Grifo - Matanovič.
Aston Villa: Martínez - Cash, Konsa, Torres, Digne - Lindelöf, Tielemans - McGinn, Rogers, Buendía - Watkins.
Když Evropskou ligu vyhrál poprvé, Sevilla mu dala dvouletou smlouvu. Vybudoval si takové renomé, že poté působil v Paris St. Germain či zmíněném Arsenalu.
Potká se čtvrtý tým Premier League, který má v příští pohárové sezoně zajištěnou účast v Lize mistrů, se sedmým klubem bundesligy. Freiburg si právě ve finále může Champions League vybojovat, jinak půjde do kvalifikace o Konferenční ligu. To je motivace.
Freiburg je klubem, který ve vitríně v klubovém muzeu žádnou trofej nemá. To Aston Villa je sedminásobným anglickým mistrem, v roce 1982 dokonce ovládla Pohár mistrů evropských zemí (PMEZ), předchůdce současné Ligy mistrů.
„Chceme udělat ten poslední krok, ne se jen zúčastnit. Naše touha něco vyhrát je obrovská. Je to cítit po celém městě, všichni jsme semknutí. Takovou moc má jenom fotbal, je to skvělý pocit a chceme toho využít ve finále. Pokud je na nás nějaký tlak, tak ho vnímám jako něco pozitivního,“ řekl trenér Julian Schuster.
Trenér Unai Emery v Evropské lize
Tituly: 2014, 2015, 2016 se Sevillou, 2021 s Villarrealem
Finále: 2019 s Arsenalem
Jeho tým v ligové fázi z v pátém kole remizoval 0:0 v Plzni. V play off si postupně poradil s Genkem, Celtou Vigo a Bragou.
Celek z Birminghamu byl v ligové fázi druhý a následně vyřadil Lille, Boloňu a Nottingham.
„Jsem na mužstvo nesmírně hrdý, že to dotáhlo až do finále, a také jakým způsobem. Teď si užijeme přípravu na zápas i samotné utkání. Ale s veškerým respektem k soupeři,“ prohlásil kouč Emery.