Rekordman Emery usiluje o pátý triumf v Evropské lize. S Aston Villou vyzve Freiburg

Autor: ,
  10:30
Před dvanácti lety to byla senzace, když tehdy dvaačtyřicetiletý Unai Emery dovedl fotbalisty Sevilly k triumfu v Evropské lize. A další rok znovu, a pak hned ještě jednou. Ve středu večer v Istanbulu může známý španělský trenér v pohárové soutěži dosáhnout už na pátý triumf v soutěži.

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni. | foto: Reuters

Třikrát za sebou se Sevillou, pak po pěti letech v roce 2021 s Villarrealem. Dva roky předtím byl ve finále s Arsenalem, ale v Baku tým podlehl Chelsea.

Ve středu na moderním stadionu Besiktase jako trenér Aston Villy vyzve Freiburg.

„Samozřejmě mám s touhle soutěží zkušenosti, ale pokaždé je to trochu jiné. Už je to minulost, teď chci napsat další úspěšnou kapitolu,“ uvedl Emery.

Freiburg - Aston Villa

výkop 21.00

rozhodčí: Francois Letexier - Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (všichni Francie)

Předpokládané sestavy, Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Treu - Eggestein, Manzambi - Beste, Höler, Grifo - Matanovič.

Aston Villa: Martínez - Cash, Konsa, Torres, Digne - Lindelöf, Tielemans - McGinn, Rogers, Buendía - Watkins.

Když Evropskou ligu vyhrál poprvé, Sevilla mu dala dvouletou smlouvu. Vybudoval si takové renomé, že poté působil v Paris St. Germain či zmíněném Arsenalu.

Potká se čtvrtý tým Premier League, který má v příští pohárové sezoně zajištěnou účast v Lize mistrů, se sedmým klubem bundesligy. Freiburg si právě ve finále může Champions League vybojovat, jinak půjde do kvalifikace o Konferenční ligu. To je motivace.

Freiburg je klubem, který ve vitríně v klubovém muzeu žádnou trofej nemá. To Aston Villa je sedminásobným anglickým mistrem, v roce 1982 dokonce ovládla Pohár mistrů evropských zemí (PMEZ), předchůdce současné Ligy mistrů.

„Chceme udělat ten poslední krok, ne se jen zúčastnit. Naše touha něco vyhrát je obrovská. Je to cítit po celém městě, všichni jsme semknutí. Takovou moc má jenom fotbal, je to skvělý pocit a chceme toho využít ve finále. Pokud je na nás nějaký tlak, tak ho vnímám jako něco pozitivního,“ řekl trenér Julian Schuster.

Trenér Unai Emery v Evropské lize

Tituly: 2014, 2015, 2016 se Sevillou, 2021 s Villarrealem

Finále: 2019 s Arsenalem

Jeho tým v ligové fázi z v pátém kole remizoval 0:0 v Plzni. V play off si postupně poradil s Genkem, Celtou Vigo a Bragou.

Celek z Birminghamu byl v ligové fázi druhý a následně vyřadil Lille, Boloňu a Nottingham.

„Jsem na mužstvo nesmírně hrdý, že to dotáhlo až do finále, a také jakým způsobem. Teď si užijeme přípravu na zápas i samotné utkání. Ale s veškerým respektem k soupeři,“ prohlásil kouč Emery.

Vstoupit do diskuse

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham

