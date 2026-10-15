ONLINE: Ferencváros - Plzeň, hosté s jednou změnou, Pališčáka nahrazuje Doski

Svěřenci trenéra Radoslava Kováče napravují úvodní domácí porážku 0:3 s Unionem Saint-Gilloise a pokouší se získat první body.
Zatímco Plzni zápas před měsícem vůbec nevyšel, Ferencváros překvapivě zvítězil 3:1 v Glasgow nad Celticem. Západočeši za sebou mají rozpačitý úvod sezony, během něhož už vedení sáhlo k trenérské změně.
Kouč Kováč při premiéře na lavičce Viktorie dovedl tým k vítězství 5:1 po prodloužení nad Crvenou zvezdou Bělehrad v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy, v dalších zápasech ale tým opět ztrácel. O víkendu po dlouhé reprezentační pauze Plzeň v lize porazila Mladou Boleslav 3:0, v tabulce nicméně zůstává až desátá.
Kováč proto udělal jedinou změnu v sestavě – místo Pališčáka hraje v obraně Doski.
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V Maďarsku je to vždy zajímavé. Věřím, že to zvládneme, hlásí plzeňský Gabriel
Týmy na sebe v soutěži narazí už třetí sezonu po sobě. Vloni v únoru Viktoria po porážce 0:1 v Budapešti a domácím vítězství 3:0 postoupila v úvodním kole vyřazovací části, před rokem na konci září pak v prvním zápase hlavní fáze na stadionu Ferencvárose remizovala 1:1. Západočeši hráli od 37. minuty přesilovku, přesto v nastavení inkasovali.
Plzeň v obou minulých sezonách postoupila v Evropské lize do vyřazovací fáze.
Radnóti – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Zachariassen (C), Á. Nagy, Corbu – Birmančević, Lisztes, Yusuf.
Ťapaj – Memić, Gabriel, Dweh, Prebsl, Doski – Panoš, Pirgić, Hrošovský, Sojka – Kabongo.
Őri, Dibusz – Zohoré, Levi, Arzani, Bagi, O'Dowda, B. Nagy, Lakatos, Madarász, Maïga, Rommens.
Baier, Wiegele – Pališčák, Vavro, Červ, Lawal, Višinský, Toure, M. Vydra, Ladra, Souaré, Faal.
Rozhodčí: Sylwestrzak – Sokolnicki, Karasewicz (všichni POL)Přejít na online reportáž