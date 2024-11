Třikrát s převahou, do tabulky ale jen bod. Výkony slávistů kazí produktivita

Právě on měl v závěru čtvrtečního duelu šanci největší.

Diouf na levém kraji sám mezi soupeři pronikl až k vápnu, předal Zafeirisovi, který ještě posouval na volnějšího Lingra. Ten se rovnou otáčel, protože viděl, jak se ještě o kus dál nabízí úplně osamocený Jurásek.

Balon mu šel příhodně proti noze, stačilo si jen vybrat, kam zakončit. Odkrytou část u zadní tyče mu zastínili dobíhající obránci, a tak zkusil přední, jenže zkušený brankář Trapp vymrštil nohu a balon odrazil do míst, kde se napíná síť.

„Ze hřiště to dokonce vypadalo jako břevno,“ litoval pak kouč Jindřich Trpišovký. Střídající Jurásek ale nebyl sám, kdo mohl nepříznivý stav po parádním Marmúšově přímém kopu srovnat.

Ve vápně se po odrazu ocitl v dobré pozici i Lingr, ale jeho prudká střela mířila přesně do gólmana. „Chybí nám chladnější hlava, což v lize umíme. Tady jsme kolikrát chtěli až moc,“ uznal Trpišovský.

„Mrzí vás to, zvlášť když máte takovou šanci,“ hlesl Jurásek. Po zápase toho moc nenamluvil, trochu se mu leskly oči. „Mohli jsme si to všichni užít, my i fanoušci. Jenže to dopadlo takhle.“

Slávisté to v závěru přesto nevzdávali. Zafeiris hned po Juráskově šanci popadl míč a před rohem ještě hecoval sektor hostujících příznivců. Těch na frankfurtský stadion pro skoro šedesát tisíc fanoušků přijelo přes čtyři tisíce.

Chybělo jediné: gólová radost.

Několikrát se tutově zaradovali, když brankář Kinský na druhé straně likvidoval jeden samostatný nájezd hbitých domácích útočníků za druhým. „Z toho mám samozřejmě velkou radost,“ culil se. „Ale z takových výkonů musíme vytřískat víc. Kdyby nám to tam spadlo, třeba i se štěstím, museli by domácí hrát víc dopředu, zatímco my bychom mohli cuknout zpátky. Pak by třeba tolik nevadilo, že přijde jejich hroťák a pošle tam takový přímák...“

Umístěnou střelu Marmúše o břevno chytit nemohl, podobně jako tečovanou střelu Nika Williamse v Bilbau. Při domácí remíze 1:1 s Ajaxem zase inkasoval z penalty. Slavia proti kvalitnějšímu soupeři neskórovala ani v srpnu, když hrála třetí předkolo Ligy mistrů s Lille.

„Musíme si pomoct standardkami, ty nám teď hodně chybí a na evropské scéně je to vítané plus,“ zapřemýšlel Trpišovský.

„Výsledky, které jsme zatím udělali, prostě pozitivně brát nemůžeme. Jsou to velké a krásné zápasy, ale my si je přece nejdeme jen užít. Chceme v nich bodovat,“ vyhlásil Kinský.

Slavia se po polovině základní fáze propadla v celkové tabulce na hranici postupu do vyřazovací fáze. To ale ještě nic neznamená. Před sebou má papírově lehčí soupeře, navíc většinu doma. Složitější může být průnik mezi nejlepších osm, kteří budou mít jisté osmifinále.

„Ještě to není vzdálené. Když se podaří vyhrát další zápas, pak další a třeba ani jednou neprohrát, jsou šance pořád velké,“ řekl Jurásek.

„A třeba se nám to množství neproměněných šancí vrátí,“ dodal Trpišovský.