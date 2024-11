Nadupaný fotbal z obou stran. Chyběla nám lehčí hlava, hlesl kouč Trpišovský

Kdyby se na konci střídající Jurásek trefil, bylo by pochopitelně všechno jinak. Ze dvou nejtěžších venkovních zápasů má Slavia nulu a v následujících duelech musí zabrat.

„Chybí nám trochu klidu, lehčí hlava. Zatímco v lize si s takovými šancemi víme rady, tady jako bychom až moc chtěli. Pokaždé něco málo chybí. Příležitostí jsme měli hodně, ale věřím, že se nám to teď vrátí v dalších zápasech,“ líčil Trpišovský v zaplněném sále na tiskové konferenci.

Jediný gól dal z přímého kopu Marmúš a trefil se parádně. Dá se s tím vůbec něco dělat?

Asi ne, leda postavit dva brankáře, do každého koutu jednoho. Akorát chybělo, aby míč zůstal viset v té šibenici. Bohužel ta standardka hodně nalomila zápas, ale i potom jsme si vytvořili velký tlak, měli jsme možnost zápas zremizovat, s trochou štěstí možná i otočit.

Štěstí vám ale vepředu spíš chybělo.

Oni dali krásný gól, my do brány nedohráli nic. Přitom to byl vyrovnaný fotbal po všech stránkách. Možná by nám pomohlo, kdybychom šli do vedení, protože by se to trochu otevřelo. Každopádně to byl zajímavý fyzický duel, z obou stran nadupaný.

Ještě předtím jste musel řešit absenci Zimy, kterého nepustila do zápasu horečka. Nabouralo vám to plány?

Původně jsme měli nastoupit v jiném postavení vinou toho, že chyběli Douděra s Wallemem. Moc variant na pravou stranu nám nezbylo a rozhodli jsme se pro rotace Micheze se Zmrzlým, který právě Zimu nahradil. Chtěli jsme hrát náročně běžecky, abychom mohli tlak Frankfurtu trochu utlumit a unavit jejich hráče. Museli jsme Micheze udržet více v nábězích a on do toho dal fyzicky úplně všechno.

Zmrzlý ale brzy po obdrženém gólu střídal. Nefungovalo něco?

To bylo připravené dopředu, ještě předtím, než se Marmúš trefil. Chtěli jsme dostat do hry ty, které ji ještě více rozhýbou. Zmrzlý jinak obstál.

Z podobných důvodů pak šli dolů i Chorý s Provodem?

Částečně. Ti, kteří přišli, nám pohybem pomáhali do závěrečného tlaku. Lingr s Juráskem byli fantastičtí a potřebovali jsme je dostat do zápasu co nejdříve. Někoho jsme prostě stahovat museli. Naopak Dioufa jsme chtěli ponechat na pozici, protože se cítil dobře. Provod s Chorým odvedli maximum, po běžecké stránce už toho ale měli plné zuby. Program byl náročný a tady potřebujeme mít hráče pořád na výborné fyzické úrovni. Aby po každé ztrátě přepínali a pořád hráli s vysokou intenzitou. Na útočné posty jsme měli kvalitní náhradníky a chtěli jsme je použít. Navíc výkon v posledních dvaceti minutách byl asi nejlepší. Byla to směs všech důvodů, například Provod to táhne s virózou už od minulého víkendu. Trochu to na něj teď dolehlo.

Vzadu vás skvělými zákroky držel brankář Kinský. Další z jeho výborných výkonů?

Souhlasím, hlavně po autu v prvním poločase zachránil jasný gól a zlikvidoval nebezpečný obstřel. Jinak standardní jistý výkon, patřil k nejlepším na hřišti, ale on má v sezoně všechny podobně dobré. Navíc když si uvědomíme, s kým hrajeme a kde hrajeme, je to pro něj o to cennější. V Evropě jsou zápasy náročnější na kvalitu a ne na fyzickou zdatnost. Musíte se správně rozhodovat v rychlosti, což on dokáže. Předvedl komplexní výkon, vypomohl v rozehrávce. Je to pro něj ale i škoda, protože už mohl mít dvě nuly, kdyby nedostal takové smolné góly.

V těžkých evropských zápasech se zatím opakuje stejný scénář. I přes dobrý výkon se nedokážete prosadit.

U hodnocení musíte koukat nejen na to, že se ty situace dají vyřešit jinak, ale současně na to, jaká kvalita proti vám stojí. Je těžší si šance vůbec vypracovat a nebo je zvládá likvidovat obrana s brankářem. My se do nich dostáváme, jen chybí radost. V Lille nám dva góly neuznali, teď neproměníme vyložené příležitosti. Musíme si pomoct standardkami, ty nám hodně chybí a na evropské scéně je to vítané plus. V minulé sezoně jsme takhle dali sedm gólů, vycházely nám kopy ze stran, uhráli jsme spoustu vypadlých míčů, kde nám teď chybí malý krok.