Dříve lauf, zopakovat výkony už je těžší. Slávista Zima nejen o návratu do formy

„Kvalita jejich týmu a hráčů je obrovská. Když dají za zápas sedm gólů, není to jen tak. Ale zároveň nic, s čím bychom si nedokázali poradit,“ připomněl víkendové utkání Eintrachtu, když doma deklasoval 7:2 nebohou Bochum.

Teď se chystá v Evropské lize na Slavii. A duel označil za nejtěžší v celé soutěži. „Já bych to pro nás změnil na velice důležitý. Naposledy jsme v Bilbau neuhráli ani bod navzdory dobrému výkonu. Potřebujeme bodovat, dáme do toho všechno a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Zima.

Slávisté mají zatím ze tří zápasů čtyři body a zůstává na sedmnáctém místě. Podle předpovědí některých modelů měl český tým původně útočit dokonce na elitní osmičku, která garantuje účast v osmifinále.

Frankfurt – Slavia ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

„Tabulku úplně nepropočítáváme. Každý si říká, že po neúspěchu chcete další zápas zvládnout a bodovat. Dál se nedíváme,“ shrnul.

Ve všech pohárových duelech zatím naskočil v základu. Na severu Španělska ho před dvěma týdny strašili bratři Williamsové, teď bude muset hlídat další nesmírně mrštné a talentované duo: Marmúš – Ekitiké, v letošní sezoně dohromady už dvacet gólů napříč soutěžemi.

„Nechystáme úplně speciální recept. Spíš to, co platí na všechny. Důraz, agresivita a koncentrace. Jejich kvalita je mnohem výš, než ta v české lize. To všichni vidíme. Ale my máme dostatek zkušeností, abychom se s tím poprali,“ zopakoval český reprezentant.

V létě se na Euru nepodíval do žádného ze tří zápasů, teď se do sestavy zase pomalu vrací. Od loňské zimy, kdy Zima do Slavie přišel, prožil velmi turbulentní jaro. Památné je třeba jeho podklouznutí v domácím utkání s olomouckou Sigmou, které Slavii stálo tři body. Dlouho si musel pozici, z níž před třemi lety odcházel do italského Turína, vybudovat zpět. A ideální formě se možná konečně přiblížil i mentálně.

David Zima (vlevo) v souboji o míč s Kwadwo Duahem během zápasu Slavie s Ludogorcem.

„Tehdy jsem měl zkrátka lauf, ale nesrovnával bych to. Návrat byla mnohem těžší zkouška, zopakovat předchozí výkony a udržet je. Pro každého je to náročné a musí se s tím sám poprat,“ líčil.

Slavia z něj v lednu udělala nejdražšího stopera ligy a zaplatila kolem sta milionů korun. Přesto většinu jara vysedával na lavičce.

„Je to nějaká součást cesty a kariéry hráče, rozhodují okolnosti a hlavně tým, ten musí být úspěšný. Možná máte nějaké individuální ambice, ale občas se prostě nedaří, nemáte formu a jde to nahoru dolů,“ vykládal.

„Teď, když se daří týmu, plynou z toho i moje individuální výkony, které jsou vidět. Soustředím se sám na sebe, poslouchám trenéry a úplně neřeším, jak to bylo dřív,“ kývl.

Do obrany se mu po zranění vrací konkurence, nigerijský stoper Igoh Ogbu už je zpátky v plné zátěži. O místo se ale bát nemusí. „Je to pro nás výhoda, David je schopný zahrát jak levého, tak středního stopera,“ okomentoval situaci kouč Trpišovský. „I proto s jeho variabilitou počítáme, když se nám do ligy vykartoval Honza Bořil nebo kvůli návratu Ogbua. Je dobře, že na těch pozicích máme hodně kvalitních hráčů.“