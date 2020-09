Tři branky venku, to by tak zkušený tým měl dotáhnout, lituje Rada

Jeho svěřenci vypadli z pohárů stejně jako před rokem, už ve druhém předkole. Tehdy nestačili na outsidera Pjunik Jerevan, nyní byl protivník silnější, lídr slovenské ligy, avšak stejně Jablonec na postup měl.



„Když dáme tři branky venku, takhle zkušený tým by to už měl dovést do úspěšného konce. Nedá se nic dělat,“ řekl Rada klubovému webu.

Jablonec na půdě Dunajské Stredy už v šesté minutě prohrával, ale poté dokázal skóre i díky dvěma gólům Ivana Schranze otočit. Do 85. minuty vedl 3:2!

Jenže pak domácí vyrovnali a prodloužení už patřilo jim.

„Po vyrovnání na 1:1 to z naší strany bylo slušné. Chtěli jsme být aktivní i dál, to se nám podařilo. Šli jsme do vedení díky Schranzovi, jenže pak jsme přepustili iniciativu domácím a ti vyrovnali na 2:2. Zase jsme vedli z penalty, ale zase jsme přestali být aktivní a byli jsme potrestaní vyrovnávací brankou šest minut před koncem,“ konstatoval Rada.

„Domácí byli hodně nebezpeční. V prodloužení nám dali dvě branky dobře trefenými střelami. My jsme pak hráli hodně pasivně, může to být i strachem o výsledek. Máme ale natolik zkušený tým, že bychom se z toho měli dokázat oklepat. Zkušení hráči by si s tím měli poradit,“ pokračoval.



Po brzkém vyřazení má Rada obavu, aby jeho svěřence prohra příliš neovlivnila.

„Stálo nás to hodně sil. Dlouho o porážce přemýšlet nemůžeme. Rozebereme si to, musíme být hodně na špičkách. Mám trochu strach, aby se to na nás neprojevilo v následujících ligových zápasech,“ dodal jablonecký trenér.