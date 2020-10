Sestavu Liberce ovlivní koronavirus, i tak zabojuje v Bělehradu o další body

Vstup do základní skupiny se Libereckým vyvedl náramně. Minulý čtvrtek doma před prázdnými tribunami porazili belgický Gent 1:0 a dobrou formu by chtěli potvrdit i v hlavním městě Srbska.



CZ Bělehrad - Liberec Od 18.55 online

„Crvena zvezda je vynikající mančaft, jedeme tam s pokorou. Alfa a omega všeho bude týmový výkon. Budeme prezentovat Slovan a český fotbal a zkusíme urvat bod,“ naznačil liberecký trenér Pavel Hoftych, že by byl spokojený i s remízou.

„Crvena zvezda je aktuálně výborné mužstvo. Potkal jsme se s nimi dva roky zpátky jako manažer Trnavy a od té doby se zase někam posunuli. Jsou o level lepší, než byli tehdy. I finančně jsou jinde než my. Co bude stačit na Crvenou zvezdu se nedá říct, musíme mít svůj den.“



Liberec zamířil do Srbska oslabený, několik hráčů se totiž nakazilo koronavirem. Klub jména oficiálně nezveřejnil, podle informací MF DNES však doma zůstal i klíčový záložník Jakub Pešek, což je pro severočeský tým citelná ztráta. Do sestavy se naopak vrací uzdravený stoper Taras Kačaraba, který zmeškal úvodní evropskou bitvu s Gentem.

Soupeři se z koronaviru vyléčil gabonský reprezentant Guélor Kanga, českému publiku dobře známý z působení v pražské Spartě. Proti Liberci by však podle vyjádření trenéra Dejana Stankoviče nastoupit neměl, a to s ohledem na přísnější srbská omezení. „Od negativního výsledku musí podle pravidel uplynout sedm dní. Kanga nám bude chybět. Je to velmi zkušený hráč, tvoří hru a do zápasu se Slovanem by se hodil,“ řekl na tiskové konferenci Stankovič, který kvůli vyloučení z úvodního zápasu skupiny bude chybět na lavičce.

Zatímco Liberec českou ligu nehraje, nejvyšší soutěž v Srbsku normálně pokračuje. Crvena zvezda ji se 32 body vede, do Evropské ligy však vstoupila prohrou 0:2 na hřišti Hoffenheimu. I proto je pro ni klíčové zvládnout dnešní utkání s Libercem. „Očekávání jsou nejvyšší, hrajeme doma a chceme zvítězit,“ prohlásil Stankovič. „I když máme nabitý program a zápasy jdou pekelným tempem, měli jsme čas si odpočinout a připravit se. Slovan je fyzicky zdatný a disciplinovaný tým, který nehraje na krásu, ale na efektivitu, což jsme viděli v utkání s Gentem. Musíme od první minuty převzít kontrolu nad zápasem a rychle zareagovat na každou soupeřovu ztrátu míče.“

Severočeši si podrobně rozebrali poslední zápasy srbského týmu a o jeho kvalitách dobře vědí. „Crvena Zvezda má moc šikovné hráče směrem dopředu. Hodně zabíhají za obranu, z křídel navíc létají sypané centry… Výborně hrají jeden na jednoho, nejsou líní a jsou organizovaní. Je to i disciplinované mužstvo. Gent měl herní styl dopředu zajímavý, ale měl okénka v obraně, u Crvené zvezdy se slabiny hledají těžko,“ upozornil kouč Hoftych.

Liberec se může inspirovat v historii. Na Crvenou zvezdu na evropské scéně narazil už v sezoně 2006/07 a tenkrát ji v Poháru UEFA dvakrát porazil. „Na jejich obrovském stadionu měli jeden sektor za bránou vyhrazený ultras fanoušci. Připravili obrovský banner, takže si ani nevšimli, že jsme dali ve druhé minutě gól. Asi v desáté minutě, když ho sundali, začali hrozně pískat,“ zavzpomínal tehdejší liberecký brankář Marek Čech, který dnes ve Slovanu trénuje gólmany.

Na podporu svých divokých příznivců se však bělehradský tým tentokrát spoléhat nemůže. Na slavný stadion Marakana, kde Československo v roce 1976 vyhrálo mistrovství Evropy, mělo být původně vpuštěno 25 procent diváků, nakonec se však bude hrát před prázdnými tribunami. I v Srbsku je koronavirus na vzestupu a krizový štáb tamní vlády neudělil Crvené zvezdě potřebné povolení. Dokáže toho Liberec využít?