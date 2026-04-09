Watkins dvěma góly srazil Boloňu, Porto si v Evropské lize dalo kuriózní vlastňák

Fotbalisté Boloně v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské ligy podlehli na svém hřišti 1:3 Aston Ville. Freiburg si doma poradil 3:0 se Celtou Vigo, Nottingham remizoval 1:1 v Portu. Odvety jsou na programu za týden.
V sestavě italského týmu chyběl český reprezentační obránce Martin Vitík, který si odpykal trest za tři žluté karty. Hosty poslal do vedení krátce před pauzou po rohovém kopu Konsa a v 51. minutě zvýšil Watkins po nejisté rozehrávce obrany soupeře.

Naději vrátil domácím v 90. minutě Rowe, ale ve čtvrté minutě nastavení vstřelil Watkins opět po rohu svůj druhý gól v duelu. Aston Villa proti Boloni navázala na domácí triumf 1:0 v ligové fázi.

Freiburg proti Vigu rozhodl dvěma góly v úvodní půlhodině. Po přesném obstřelu kapitána Grifa se prosadil před bránou důrazný Beste. V 78. minutě přidal Ginter hlavou třetí zásah a německý celek v aktuálním ročníku Evropské ligy vyhrál i šestý domácí zápas.

Porto po Gomesově úvodní brance vrátilo Nottingham do hry kuriózním vlastním gólem. Ve 13. minutě Fernandes takřka z poloviny hřiště namířil přihrávku směrem na brankáře Costu, ten ale stál bokem a míč se dokutálel do sítě. Nottingham neprohrál s Portem ani podruhé v ročníku, v ligové fázi zvítězil doma 2:0

Evropská liga
9. 4. 2026 21:00
Boloňa Boloňa : Aston Villa Aston Villa 1:3 (0:1)
Góly:
90. J. Rowe
Góly:
44. Konsa
51. Watkins
90+4. Watkins
Sestavy:
Ravaglia – João Mário, Heggem, Lucumi, J. Miranda – L. Ferguson (C) (67. Orsolini), Freuler (90. Cambiaghi), Pobega (67. Moro) – Bernardeschi, S. Castro (82. Odgaard), J. Rowe.
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – McGinn (C), Onana (80. Bogarde), Tielemans, Buendía (88. Bailey) – Rogers (88. Maatsen), Watkins.
Náhradníci:
Franceschelli, Pessina – Casale, Castaldo, Sohm, Zortea.
Náhradníci:
Bizot, J. Wright – Abraham, Luiz, Elliott, A. García, Lindelöf, Mings.
Žluté karty:
14. Lucumi, 65. Pobega
Žluté karty:
85. Rogers

Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni (vš. SUI)

Počet diváků: 31142

Evropská liga
9. 4. 2026 21:00
FC Porto FC Porto : Nottingham Nottingham 1:1 (1:1)
Góly:
11. W. Gomes
Góly:
13. M. Fernandes (vla.)
Sestavy:
D. Costa (C) – M. Fernandes (19. A. Costa), Thiago Silva, Bednarek, Sanusi – S. Fofana (74. A. Varela), Rosario, Veiga (59. Froholdt) – Sainz (59. Pepê), Moffi (59. Gül), W. Gomes.
Sestavy:
Ortega – N. Domínguez, Abbott, Murillo (46. Milenković), Morato – McAtee (74. I. Sangaré), Yates (C), Gibbs-White (61. Hutchinson) – Bakwa (61. Williams), Wood (46. Jesus), Ndoye.
Náhradníci:
Ramos, J. Costa – Kiwior, Prpić, Moura, Mora, Tiago Silva.
Náhradníci:
Sels – Hudson-Odoi, Lucca, Aina, Whitehall, Sinclair, Hanks.
Žluté karty:
15. Veiga
Žluté karty:

Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (vš. ITA)

Evropská liga
9. 4. 2026 21:00
Freiburg Freiburg : Celta Vigo Celta Vigo 3:0 (2:0)
Góly:
10. Grifo
32. Beste
78. Ginter
Góly:
Sestavy:
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Manzambi – Beste (89. Kübler), Suzuki (74. Höler), Grifo (C) (74. Scherhant) – Matanović.
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez (46. F. López), Aidoo, Alonso, Mingueza – Sotelo (61. Vecino) – Jutglà (73. P. Durán), Moriba – Carreira, Iglesias (C) (73. Aspas), Swedberg (46. El Abdellaoui).
Náhradníci:
Müller, Huth – Jung, Irié, Philipp, Höfler, Günter, Ogbus, Tarnutzer.
Náhradníci:
I. Villar – Cervi, Fernández, Núñez, C. Domínguez, Lago, Antañón.
Žluté karty:
90+5. Eggestein
Žluté karty:

Rozhodčí: G. Nyberg – M. Beigi, A. Söderqvist (všichni SWE)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
16. 4. 21:00
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
16. 4. 18:45
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
16. 4. 21:00
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
16. 4. 21:00
Boloňa

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
