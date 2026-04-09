Watkins dvěma góly srazil Boloňu, Porto si v Evropské lize dalo kuriózní vlastňák

V sestavě italského týmu chyběl český reprezentační obránce Martin Vitík, který si odpykal trest za tři žluté karty. Hosty poslal do vedení krátce před pauzou po rohovém kopu Konsa a v 51. minutě zvýšil Watkins po nejisté rozehrávce obrany soupeře.
Naději vrátil domácím v 90. minutě Rowe, ale ve čtvrté minutě nastavení vstřelil Watkins opět po rohu svůj druhý gól v duelu. Aston Villa proti Boloni navázala na domácí triumf 1:0 v ligové fázi.
Horníček inkasoval jen z penalty, Braga začala čtvrtfinále Evropské ligy remízou
Freiburg proti Vigu rozhodl dvěma góly v úvodní půlhodině. Po přesném obstřelu kapitána Grifa se prosadil před bránou důrazný Beste. V 78. minutě přidal Ginter hlavou třetí zásah a německý celek v aktuálním ročníku Evropské ligy vyhrál i šestý domácí zápas.
Porto po Gomesově úvodní brance vrátilo Nottingham do hry kuriózním vlastním gólem. Ve 13. minutě Fernandes takřka z poloviny hřiště namířil přihrávku směrem na brankáře Costu, ten ale stál bokem a míč se dokutálel do sítě. Nottingham neprohrál s Portem ani podruhé v ročníku, v ligové fázi zvítězil doma 2:0
90. J. Rowe
44. Konsa
51. Watkins
90+4. Watkins
Ravaglia – João Mário, Heggem, Lucumi, J. Miranda – L. Ferguson (C) (67. Orsolini), Freuler (90. Cambiaghi), Pobega (67. Moro) – Bernardeschi, S. Castro (82. Odgaard), J. Rowe.
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – McGinn (C), Onana (80. Bogarde), Tielemans, Buendía (88. Bailey) – Rogers (88. Maatsen), Watkins.
Franceschelli, Pessina – Casale, Castaldo, Sohm, Zortea.
Bizot, J. Wright – Abraham, Luiz, Elliott, A. García, Lindelöf, Mings.
14. Lucumi, 65. Pobega
85. Rogers
Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni (vš. SUI)
Počet diváků: 31142
11. W. Gomes
13. M. Fernandes (vla.)
D. Costa (C) – M. Fernandes (19. A. Costa), Thiago Silva, Bednarek, Sanusi – S. Fofana (74. A. Varela), Rosario, Veiga (59. Froholdt) – Sainz (59. Pepê), Moffi (59. Gül), W. Gomes.
Ortega – N. Domínguez, Abbott, Murillo (46. Milenković), Morato – McAtee (74. I. Sangaré), Yates (C), Gibbs-White (61. Hutchinson) – Bakwa (61. Williams), Wood (46. Jesus), Ndoye.
Ramos, J. Costa – Kiwior, Prpić, Moura, Mora, Tiago Silva.
Sels – Hudson-Odoi, Lucca, Aina, Whitehall, Sinclair, Hanks.
15. Veiga
Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (vš. ITA)
10. Grifo
32. Beste
78. Ginter
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Manzambi – Beste (89. Kübler), Suzuki (74. Höler), Grifo (C) (74. Scherhant) – Matanović.
Radu – J. Rodríguez (46. F. López), Aidoo, Alonso, Mingueza – Sotelo (61. Vecino) – Jutglà (73. P. Durán), Moriba – Carreira, Iglesias (C) (73. Aspas), Swedberg (46. El Abdellaoui).
Müller, Huth – Jung, Irié, Philipp, Höfler, Günter, Ogbus, Tarnutzer.
I. Villar – Cervi, Fernández, Núñez, C. Domínguez, Lago, Antañón.
90+5. Eggestein
Rozhodčí: G. Nyberg – M. Beigi, A. Söderqvist (všichni SWE)