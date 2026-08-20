ONLINE: Crvena zvezda - Plzeň, hosté vstupují do pohárů, za domácí hraje Cham

Start Viktorie do nového ročníku provázejí silné rozpaky – jen pět bodů ze čtyř kol. Naposled se Plzeňští trápili proti Zlínu (3:2), byť poprvé vyhráli.
Trenér Martin Hyský nasadil sestavu: Wiegele – Memič, Dweh, Krčík, Doski – Ladra, Červ, Hrošovský, Prebsl, Souaré – Adu.
Nejslavnější srbský klub, vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1991, jde proti Plzni po krachu v boji o Ligu mistrů s novým španělským trenérem Albertem Rierou.
V sestavě je i rakouský záložník Muhammed Cham, jenž v minulé sezoně působil ve Slavii.
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Zápas v Bělehradu se odehraje na stadion Rajka Mitiče s kapacitou zhruba 50 tisíc diváků, kde československá reprezentace v roce 1976 vyhrála mistrovství Evropy.
Viktoria měla na utkání komplikovanou cestu, kvůli technickým problémům letadla vyrazila ve středu do Bělehradu náhradním strojem po šesti a půl hodinách strávených na ruzyňském letišti.
Matheus – Seol Young-Woo, Luckassen, Veljković, Elšník – Ivanić, Krunić, Kostov – Bukari, Arnautović, Cham.
Wiegele – Memič, Dweh, Krčík, Doski – Ladra, Červ, Prebsl, Souaré – Hrošovský – Adu.
Bajo, Enem, Gashtarov, Gudelj, Guteša, Katai, Loizou, Lučić, Radanović, Rodrigo, Tebo Uchenna.
Boháč, Faal, Kabongo, Lawal, Panoš, Pirgič, Sojka, Spáčil, Šapaj, Toure, Višinský, Vydra
Rozhodčí: Eskås – Engan, Rossland (NOR)Přejít na online reportáž