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ONLINE: Crvena zvezda - Plzeň, hosté vstupují do pohárů, za domácí hraje Cham

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Sledujeme online   19:09

Fotbalisté plzeňské Viktorie a jejich gólová radost. | foto: ČTK

Plzeňští fotbalisté jako poslední z českých klubů vstupují do pohárové kvalifikace. Bude z toho Evropská, nebo Konferenční liga? Jejich úvodní utkání závěrečného předkola Evropské ligy v Bělehradě proti slavné Crvene zvezdě můžete od 20.00 sledovat v online reportáži.

Start Viktorie do nového ročníku provázejí silné rozpaky – jen pět bodů ze čtyř kol. Naposled se Plzeňští trápili proti Zlínu (3:2), byť poprvé vyhráli.

Trenér Martin Hyský nasadil sestavu: Wiegele – Memič, Dweh, Krčík, Doski – Ladra, Červ, Hrošovský, Prebsl, Souaré – Adu.

Nejslavnější srbský klub, vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1991, jde proti Plzni po krachu v boji o Ligu mistrů s novým španělským trenérem Albertem Rierou.

V sestavě je i rakouský záložník Muhammed Cham, jenž v minulé sezoně působil ve Slavii.

Sebevědomý svéráz, nebo chlap bez úrovně? Plzni stojí v cestě fotbalový Trump

Zápas v Bělehradu se odehraje na stadion Rajka Mitiče s kapacitou zhruba 50 tisíc diváků, kde československá reprezentace v roce 1976 vyhrála mistrovství Evropy.

Viktoria měla na utkání komplikovanou cestu, kvůli technickým problémům letadla vyrazila ve středu do Bělehradu náhradním strojem po šesti a půl hodinách strávených na ruzyňském letišti.

Evropská liga
Play-off 20. 8. 2026 20:00
Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Matheus – Seol Young-Woo, Luckassen, Veljković, Elšník – Ivanić, Krunić, Kostov – Bukari, Arnautović, Cham.
Sestavy:
Wiegele – Memič, Dweh, Krčík, Doski – Ladra, Červ, Prebsl, Souaré – Hrošovský – Adu.
Náhradníci:
Bajo, Enem, Gashtarov, Gudelj, Guteša, Katai, Loizou, Lučić, Radanović, Rodrigo, Tebo Uchenna.
Náhradníci:
Boháč, Faal, Kabongo, Lawal, Panoš, Pirgič, Sojka, Spáčil, Šapaj, Toure, Višinský, Vydra

Rozhodčí: Eskås – Engan, Rossland (NOR)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Play-off

OFI Kréta FC vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:00
  • 3.14
  • 3.06
  • 2.36
Crvena Zvezda Bělehrad vs. FC Viktoria Plzeň //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:00
  • 1.73
  • 4.10
  • 4.54
Sint-Truiden VV vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:00
  • 2.02
  • 3.16
  • 3.92
Benfica Lisabon vs. AGF Aarhus //www.idnes.cz/sport
20.8. 21:00
  • 1.14
  • 8.60
  • 16.60
Kompletní los
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Play-off

3. předkolo

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