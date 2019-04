Gianfranco Zola, legendární číslo 25. Malý velký Ital okouzlil Chelsea

Kováč: Na Zolu nezapomenu, je to skvělá persona Jako začínající trenér si ho do West Hamu vybral. Jeho, českého reprezentanta z ruského Spartaku. „Povedl se mi ve Wembley zápas za nároďák a Zola mě chtěl. Nejdřív to bylo půlroční hostování, pak mi v létě 2009 zavolali znova a podepsal jsem smlouvu na tři roky,“ vybavuje si Radoslav Kováč. Čím si vás získal?

Fantastickou komunikací s hráči. Je to skvělá persona, skvělý trenér, všichni za ním šli. Po první schůzce s ním jsem věděl, že to myslí naprosto upřímně. Už se to moc nenosí, ale hned dával najevo: tohle se mi líbí, tohle ne. Na rovinu. Neměl kvůli drobnější postavě problém získat si respekt?

Měl přirozený respekt jen díky tomu, co dokázal. Nikomu nemusel nic opakovat, když mluvil, všichni koukali jen na něj. Autorita. Jak byste popsal jeho přístup?

Kamarádskej. Ale když se mu něco nelíbilo, ihned to řekl. A ten, kterého se to týkalo, okamžitě zpozorněl. Je to sympaťák, většinou se smál, bral to s nadhledem, měl kolem sebe takovou auru. A je hodně pracovitý. Ve West Hamu ho respektovali, na Chelsea milovali. Jste se Zolou ještě v kontaktu?

Občas jsme si psali nebo zavolali, dokonce mi před rokem zařizoval dovolenou na Sardinii. Když teď byl v Praze s Chelsea, rychle jsem ho pozdravil, pak jsem psal: držím palce na Slavii! On se těšil, že se uvidíme, bohužel jsme toho moc nestihli. Ale hned odepisoval – Kova, ať se ti daří. (vp, min)