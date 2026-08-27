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Černý s Ambrosem si zahrají Evropskou ligu, na další tři Čechy čeká Konferenční

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  23:26

Václav Černý z Besiktase Istanbul během zápasu s Hradcem Králové. | foto: ČTK

Fotbalisté Besiktase Istanbul s Václavem Černým postoupili do ligové fáze Evropské ligy. V odvetě 4. předkola prohráli na hřišti Žalgirisu Kaunas 0:1, ale z prvního zápasu si přivezli tříbrankový náskok. Lukáš Ambros pomohl Anderlechtu k postupu přes Kajrat Almaty.

Turecký přemožitel Hradce Králové z minulého předkola v Kaunasu inkasoval na začátku závěrečné půlhodiny po střele Brazilce Oliveiry, ale náskok udržel. Černý odehrál v dresu hostů 65 minut.

Anderlecht vyhrál už první zápas v Kazachstánu 3:0 a v odvetě přidal další gól na konci prvního poločasu Srb Cvetkovič z penalty. Po změně stran se trefili Ukrajinec Sikan a Francouz Biancone. Ambrose portugalský trenér Vítor Bruno vystřídal v 54. minutě, kdy už bylo o vítězi rozhodnuto.

Z postupu se raduje také Stefan Simič, jehož Omonia Nikósie porazila St. Truiden 4:2 především díky hattricku Francouze Dionyho. Bývalý reprezentační obránce sledoval zápas z lavičky náhradníků.

Na páteční los Evropské ligy budou čekat také Patrik Schick v Leverkusenu, trojice Adam Hložek, Robin Hranáč, Vladimír Coufal v Hoffenheimu, Pavel Šulc v Lyonu, Matěj Šín v Alkmaaru a Ondřej Kričfaluši v Unionu St. Gilloise.

Postup slaví i Král, Gabriel a Letáček

Tři čeští fotbalisté v zahraničních klubech slavili postup do skupinové ligové fáze Konferenční ligy. V odvetách 4. předkola uspěli Alex Král v dresu FC Kodaň, Adam Gabriel jako střídající náhradník v dalším dánském týmu Midtjyllandu a gólman Jiří Letáček na lavičce španělského Getafe. Jiří Pavlenka v brance PAOK Soluň nezabránil porážce v Bergenu 2:3 a v soutěži končí. Stejně jako Górnik Zabrze s trojicí českých fotbalistů po debaklu 1:4 v Monaku.

První zápas Kodaně v Turku skončil před týdnem bezbrankovou remízou, ale odveta byla jednoznačnou záležitostí. Pro hosty za stavu 2:0 vykřesal naději proměněnou penaltou Tuominen, ale domácí vzápětí náskok pojistili. Král byl na trávníku celých 90 minut, střídal až v nastavení.

Midtjylland vyhrál v Rijece 4:1. První se už ve 4. minutě radovali domácí a mohli doufat, že zlikvidují dvoubrankové manko z prvního utkání. Ale pak už stříleli jen hosté. Gabriel po zranění většinou naskakuje do zápasů až v závěru, tentokrát přišel na trávník už po první půlhodině za stavu 1:1.

Alex Král (vlevo) v pohárovém zápase Kodaně proti Debrecínu.

Getafe prohrálo na hřišti Partizanu Bělehrad 1:2 a vyhnulo se prodloužení jen díky tomu, že jednu branku domácím sebral videorozhodčí pro ofsajd. Důležitý gól hostů stejně jako v prvním zápase vstřelil Turek Unal, který přišel v létě z Bournemouthu. Letáček byl opět na lavičce, jedničkou v brance španělského týmu zůstává třiatřicetiletý Soria.

PAOK Soluň přiletěl do Norska po domácí remíze 1:1 a v odvetě prohrával už 0:2. Senegalský útočník Ndiaye a exslávista Zafeiris dokázali vyrovnat, ale čtyři minuty před koncem překonal Pavlenku z penalty Chilan Castro.

Górnik před týdnem doma prohrál s Monakem 2:3. Jeho slovenský trenér Michal Gašparík postavil do odvety kompletní české trio. Kraje obrany obsadili Michal Sáček a Ondřej Zmrzlý, v záloze hrál Lukáš Sadílek. Obrana vzdorovala půl hodiny, než ji z hranice šestnáctky překonal německý útočník Brunner, který se trefil i v prvním zápase. Ještě do přestávky zvýšil Coulibaly a po změně stran domácí přidali další branky.

Evropská liga
4. předkolo - Play-off 27. 8. 2026 20:30
Anderlecht Brusel Anderlecht Brusel : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 3:0 (1:0)

první zápas 3:0 - postupuje tým Anderlecht Brusel

Góly:
45+2. Cvetković
54. Sikan
71. Biancone
Góly:
Sestavy:
Coosemans – Maamar, Petrot, Biancone, Augustinsson – Llansana, Kana, Ambros – Cvetković, Sikan, Nga Kana.
Sestavy:
Kalmurza – Tapalov, Kassabulat, Baibek, Kurgin, Luís Mata – Sadybekov, Oksanen, Jukkola – Gual, Bekbolat.
Náhradníci:
Heekeren, Seghers – Keita, Winkler, Antman, Barry, Ojea, Vroninks, Kalonji, De Greef, Bertaccini
Náhradníci:
Anarbekov – Edmilson, Martynovich, Birkurmanov, Tuyakbayev, Gustavo Mendonça, Mrynskiy, Abish, Nurgaliyev
Žluté karty:
50. Sikan, 87. Kalonji
Žluté karty:
18. Kassabulat, 21. Oksanen, 35. Jukkola, 86. Kurgin

Rozhodčí: Eskås – Erik Engan, Langseth (všichni Norsko)

Evropská liga
4. předkolo - Play-off 27. 8. 2026 19:00
FK Kauno Žalgiris FK Kauno Žalgiris : Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul 1:0 (0:0)

první zápas 0:3 - postupuje tým Besiktas Istanbul

Góly:
64. Oliveira
Góly:
Sestavy:
Mikelionis (C) – Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor – Karašima (80. Slivka) – Ourega – Fiolić (56. Baldassarra), Kalik (69. Benchaib), Ribeiro (56. Kreković) – Debeljuh (46. Oliveira).
Sestavy:
Nübel – Fakılı (86. Hadžiahmetović), Topçu, Djaló, Murillo – Ouattara, S. Özcan, Olaitan (65. Kılıçsoy) – Černý (65. Rašica), Vlahović (65. O Hjon-gju), K. Yılmaz (C) (86. Bircan).
Náhradníci:
Švedkauskas – Sirgėdas, Burba, Konatar, L. Kastrati.
Náhradníci:
Alemdar – Ndidi, Kökçü, Agbadou, Bulut, R. Yılmaz, Y. Özcan.
Žluté karty:
28. Kalik
Žluté karty:
85. K. Yılmaz

Rozhodčí: Gil (ESP) – Porras (ESP), Santiago (ESP)

Konferenční liga
4. předkolo - Play-off 27. 8. 2026 19:00
FC Kodaň FC Kodaň : FC Inter Turku FC Inter Turku 4:1 (1:0)

první zápas 0:0 - postupuje tým FC Kodaň

Góly:
41. Pereira
49. Madsen
78. Clem
90+3. Ahiabu (vla.)
Góly:
69. Tuominen
Sestavy:
Ramaj – Suzuki, Beijmo, Gabriel Pereira, Lopez – Král, Clem – Elyounoussi (C), Madsen, Robert – Cornelius
Sestavy:
Huuhtanen – Niska, Hämäläinen (C), Kuittinen, Saarinen – Ampofo, Laine, Tuominen – Jephta, Conteh, Essomba
Náhradníci:
Rúnnarsson, Breum-Harild – Dadason, Delaney, Markgraf, Maseko, Meling, Moukoko, Nasnas, Nyassi, Olsen, Vianney Ndjee
Náhradníci:
Seppa, Vuorjoki – Ahiabu, Amankwah, Botue, Granlund, Huovila, Järvinen, Kiiskilä, Sandler, Tauriainen, Yli-Kokko
Žluté karty:
45+1. Robert
Žluté karty:
43. Kuitinen, 43. Niska

Rozhodčí: Derevinckij – Myronov, Gruškovová (všichni UKR)

Počet diváků: 18528

Konferenční liga
4. předkolo - Play-off 27. 8. 2026 20:45
HNK Rijeka HNK Rijeka : FC Midtjylland FC Midtjylland 1:4 (1:1)

první zápas 0:2 - postupuje tým FC Midtjylland

Góly:
4. Adu-Adjei
Góly:
17. Iheanacho
51. Osorio
56. Jensen
78. Cho
Sestavy:
Todorović – Lasickas, Husic, Majstorović (C), Oreč – Pavić (83. Gojak), Dantas, Fruk (83. Grulović) – Adu-Adjei (64. Puljić), Janković (46. Kabadayi), Vignato (63. Ćubelić).
Sestavy:
Ólafsson – Kristensen (C), Jensen, Erlič (31. Gabriel), Bech – Osorio (57. Franculino), Billing (83. Andreasen), Bravo, Castillo, Wätjen (46. Johannesen) – Iheanacho (57. Cho).
Náhradníci:
Kovač, Vekić – Živković, Barco, Kabadayi, Ćubelić, Rukavina, Gojak, Grulović, Puljić, Devetak, Jurić.
Náhradníci:
Bakker – Franculino, Cho, Gabriel, Chilufya, Junior, Andreasen, Johannesen, Ndiaye, Emefile, Etim.
Žluté karty:
13. Lasickas, 70. Puljić, 74. Majstorović
Žluté karty:
48. Bech

Rozhodčí: J. Vergoote – M. Geerolf, M. Seeldraeyers (všichni BEL)

Konferenční liga
4. předkolo - Play-off 27. 8. 2026 21:00
FK Partizan Bělehrad FK Partizan Bělehrad : Getafe Getafe 2:1 (0:0)

první zápas 1:3 - postupuje tým Getafe

Góly:
53. Jeh
76. Kojzek
Góly:
69. Unal
Sestavy:
Krunič – Baba (77. Kostič), Milič, Simič (C) – Roganovič, Miladinovič, Vukotič (77. Traore), Nwulu (72. Milovanovič) – Seck, Jeh (71. Kojzek), Čumič (62. Aleksič).
Sestavy:
Soria – Kiko Femenia, Sazonov (37. Garcia), Djene (C), Romero, Mojica (82. Davinchi) – Terrats, Mangala, Francho (68. Martin) – Unal (81. Mayoral), Satriano.
Náhradníci:
Miloševič – Alilovic, Djurdjevič, Lekič, Mitrovič, Petrovič, Zekovič.
Náhradníci:
Ferrer, Letáček – Alcantara, Boselli, Drammeh, Valou.
Žluté karty:
57. Vukotič
Žluté karty:
22. Sazonov, 33. Satriano, 49. Mangala, 58. Romero, 90+2. Mayoral

Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (SUI)

Konferenční liga
4. předkolo - Play-off 27. 8. 2026 19:00
Brann Bergen Brann Bergen : PAOK Soluň PAOK Soluň 3:2 (1:0)

první zápas 1:1 - postupuje tým Brann Bergen

Góly:
45+3. Holm
57. Ingason
86. Castro
Góly:
63. Ndiaye
67. Zafeiris
Sestavy:
Dyngeland – Soltvedt, Pedersen, Knudsen (C), De Roeve – Gudmundsson, Sörensen, Eriksen – Castro, Holm, Ingason
Sestavy:
Pavlenka (C) – Kenny, Hatzidiakos, Michailidis, Giannoulis – Zafeiris, Santamaria – Chatsidis, Louchet, Shoretire – Ndiaye
Náhradníci:
Hellesoy, Nilsen – Dragsnes, Finne, Haugen, Kjartansson, Laegreid, Mathisen, Mbacke, Remmem, Wassberg
Náhradníci:
Monastirlis, Tsiftsis – Ali, Baba, Bataoulas, Elustondo, Jogo, Mythou, Pelkas, Taison, Taylor, Thymianis
Žluté karty:
59. Castro, 90+4. Mathisen
Žluté karty:
37. Louchet, 53. Michailidis, 57. Zafeiris, 84. Giannoulis, 90+4. Pelkas, 90+6. Tsiftsis

Rozhodčí: Brooks – Davies, Antrobus (všichni ENG)

Počet diváků: 15483

Konferenční liga
4. předkolo - Play-off 27. 8. 2026 18:45
AS Monaco AS Monaco : Górnik Zabrze Górnik Zabrze 4:1 (2:0)

první zápas 3:2 - postupuje tým AS Monaco

Góly:
30. Brunner
43. Coulibaly
50. Golovin
78. Biereth
Góly:
83. Antiste
Sestavy:
Hrádecký – Vanderson (75. Toure), Sane, Dier, Nazinho – Camara, Zakaria (C) (65. Benzahra), Golovin (55. Biereth) – Coulibaly (65. Soubeir), Brunner, Idumbo (55. Detourbet).
Sestavy:
Schulze – Sáček (58. Warczak), Janicki (C), Bochniewicz (46. Josema), Zmrzlý – Sadílek, Dietz (46. Paulo Bernardo), Urbański – Peter (46. Ikia Dimi), Liseth, Khlan (68. Antiste).
Náhradníci:
Köhn, Lienard – Teze, Kehrer, Mawissa, Cabral, Konate.
Náhradníci:
Kania, Loska – Prekop, Kubicki, Durdov, Janža.
Žluté karty:
Žluté karty:
33. Dietz, 51. Khlan

Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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