Černý s Ambrosem si zahrají Evropskou ligu, na další tři Čechy čeká Konferenční

Turecký přemožitel Hradce Králové z minulého předkola v Kaunasu inkasoval na začátku závěrečné půlhodiny po střele Brazilce Oliveiry, ale náskok udržel. Černý odehrál v dresu hostů 65 minut.
Anderlecht vyhrál už první zápas v Kazachstánu 3:0 a v odvetě přidal další gól na konci prvního poločasu Srb Cvetkovič z penalty. Po změně stran se trefili Ukrajinec Sikan a Francouz Biancone. Ambrose portugalský trenér Vítor Bruno vystřídal v 54. minutě, kdy už bylo o vítězi rozhodnuto.
Z postupu se raduje také Stefan Simič, jehož Omonia Nikósie porazila St. Truiden 4:2 především díky hattricku Francouze Dionyho. Bývalý reprezentační obránce sledoval zápas z lavičky náhradníků.
Na páteční los Evropské ligy budou čekat také Patrik Schick v Leverkusenu, trojice Adam Hložek, Robin Hranáč, Vladimír Coufal v Hoffenheimu, Pavel Šulc v Lyonu, Matěj Šín v Alkmaaru a Ondřej Kričfaluši v Unionu St. Gilloise.
Postup slaví i Král, Gabriel a Letáček
Tři čeští fotbalisté v zahraničních klubech slavili postup do skupinové ligové fáze Konferenční ligy. V odvetách 4. předkola uspěli Alex Král v dresu FC Kodaň, Adam Gabriel jako střídající náhradník v dalším dánském týmu Midtjyllandu a gólman Jiří Letáček na lavičce španělského Getafe. Jiří Pavlenka v brance PAOK Soluň nezabránil porážce v Bergenu 2:3 a v soutěži končí. Stejně jako Górnik Zabrze s trojicí českých fotbalistů po debaklu 1:4 v Monaku.
První zápas Kodaně v Turku skončil před týdnem bezbrankovou remízou, ale odveta byla jednoznačnou záležitostí. Pro hosty za stavu 2:0 vykřesal naději proměněnou penaltou Tuominen, ale domácí vzápětí náskok pojistili. Král byl na trávníku celých 90 minut, střídal až v nastavení.
Midtjylland vyhrál v Rijece 4:1. První se už ve 4. minutě radovali domácí a mohli doufat, že zlikvidují dvoubrankové manko z prvního utkání. Ale pak už stříleli jen hosté. Gabriel po zranění většinou naskakuje do zápasů až v závěru, tentokrát přišel na trávník už po první půlhodině za stavu 1:1.
Getafe prohrálo na hřišti Partizanu Bělehrad 1:2 a vyhnulo se prodloužení jen díky tomu, že jednu branku domácím sebral videorozhodčí pro ofsajd. Důležitý gól hostů stejně jako v prvním zápase vstřelil Turek Unal, který přišel v létě z Bournemouthu. Letáček byl opět na lavičce, jedničkou v brance španělského týmu zůstává třiatřicetiletý Soria.
PAOK Soluň přiletěl do Norska po domácí remíze 1:1 a v odvetě prohrával už 0:2. Senegalský útočník Ndiaye a exslávista Zafeiris dokázali vyrovnat, ale čtyři minuty před koncem překonal Pavlenku z penalty Chilan Castro.
Górnik před týdnem doma prohrál s Monakem 2:3. Jeho slovenský trenér Michal Gašparík postavil do odvety kompletní české trio. Kraje obrany obsadili Michal Sáček a Ondřej Zmrzlý, v záloze hrál Lukáš Sadílek. Obrana vzdorovala půl hodiny, než ji z hranice šestnáctky překonal německý útočník Brunner, který se trefil i v prvním zápase. Ještě do přestávky zvýšil Coulibaly a po změně stran domácí přidali další branky.
45+2. Cvetković
54. Sikan
71. Biancone
Coosemans – Maamar, Petrot, Biancone, Augustinsson – Llansana, Kana, Ambros – Cvetković, Sikan, Nga Kana.
Kalmurza – Tapalov, Kassabulat, Baibek, Kurgin, Luís Mata – Sadybekov, Oksanen, Jukkola – Gual, Bekbolat.
Heekeren, Seghers – Keita, Winkler, Antman, Barry, Ojea, Vroninks, Kalonji, De Greef, Bertaccini
Anarbekov – Edmilson, Martynovich, Birkurmanov, Tuyakbayev, Gustavo Mendonça, Mrynskiy, Abish, Nurgaliyev
50. Sikan, 87. Kalonji
18. Kassabulat, 21. Oksanen, 35. Jukkola, 86. Kurgin
Rozhodčí: Eskås – Erik Engan, Langseth (všichni Norsko)
64. Oliveira
Mikelionis (C) – Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor – Karašima (80. Slivka) – Ourega – Fiolić (56. Baldassarra), Kalik (69. Benchaib), Ribeiro (56. Kreković) – Debeljuh (46. Oliveira).
Nübel – Fakılı (86. Hadžiahmetović), Topçu, Djaló, Murillo – Ouattara, S. Özcan, Olaitan (65. Kılıçsoy) – Černý (65. Rašica), Vlahović (65. O Hjon-gju), K. Yılmaz (C) (86. Bircan).
Švedkauskas – Sirgėdas, Burba, Konatar, L. Kastrati.
Alemdar – Ndidi, Kökçü, Agbadou, Bulut, R. Yılmaz, Y. Özcan.
28. Kalik
85. K. Yılmaz
Rozhodčí: Gil (ESP) – Porras (ESP), Santiago (ESP)
41. Pereira
49. Madsen
78. Clem
90+3. Ahiabu (vla.)
69. Tuominen
Ramaj – Suzuki, Beijmo, Gabriel Pereira, Lopez – Král, Clem – Elyounoussi (C), Madsen, Robert – Cornelius
Huuhtanen – Niska, Hämäläinen (C), Kuittinen, Saarinen – Ampofo, Laine, Tuominen – Jephta, Conteh, Essomba
Rúnnarsson, Breum-Harild – Dadason, Delaney, Markgraf, Maseko, Meling, Moukoko, Nasnas, Nyassi, Olsen, Vianney Ndjee
Seppa, Vuorjoki – Ahiabu, Amankwah, Botue, Granlund, Huovila, Järvinen, Kiiskilä, Sandler, Tauriainen, Yli-Kokko
45+1. Robert
43. Kuitinen, 43. Niska
Rozhodčí: Derevinckij – Myronov, Gruškovová (všichni UKR)
Počet diváků: 18528
4. Adu-Adjei
17. Iheanacho
51. Osorio
56. Jensen
78. Cho
Todorović – Lasickas, Husic, Majstorović (C), Oreč – Pavić (83. Gojak), Dantas, Fruk (83. Grulović) – Adu-Adjei (64. Puljić), Janković (46. Kabadayi), Vignato (63. Ćubelić).
Ólafsson – Kristensen (C), Jensen, Erlič (31. Gabriel), Bech – Osorio (57. Franculino), Billing (83. Andreasen), Bravo, Castillo, Wätjen (46. Johannesen) – Iheanacho (57. Cho).
Kovač, Vekić – Živković, Barco, Kabadayi, Ćubelić, Rukavina, Gojak, Grulović, Puljić, Devetak, Jurić.
Bakker – Franculino, Cho, Gabriel, Chilufya, Junior, Andreasen, Johannesen, Ndiaye, Emefile, Etim.
13. Lasickas, 70. Puljić, 74. Majstorović
48. Bech
Rozhodčí: J. Vergoote – M. Geerolf, M. Seeldraeyers (všichni BEL)
53. Jeh
76. Kojzek
69. Unal
Krunič – Baba (77. Kostič), Milič, Simič (C) – Roganovič, Miladinovič, Vukotič (77. Traore), Nwulu (72. Milovanovič) – Seck, Jeh (71. Kojzek), Čumič (62. Aleksič).
Soria – Kiko Femenia, Sazonov (37. Garcia), Djene (C), Romero, Mojica (82. Davinchi) – Terrats, Mangala, Francho (68. Martin) – Unal (81. Mayoral), Satriano.
Miloševič – Alilovic, Djurdjevič, Lekič, Mitrovič, Petrovič, Zekovič.
Ferrer, Letáček – Alcantara, Boselli, Drammeh, Valou.
57. Vukotič
22. Sazonov, 33. Satriano, 49. Mangala, 58. Romero, 90+2. Mayoral
Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (SUI)
45+3. Holm
57. Ingason
86. Castro
63. Ndiaye
67. Zafeiris
Dyngeland – Soltvedt, Pedersen, Knudsen (C), De Roeve – Gudmundsson, Sörensen, Eriksen – Castro, Holm, Ingason
Pavlenka (C) – Kenny, Hatzidiakos, Michailidis, Giannoulis – Zafeiris, Santamaria – Chatsidis, Louchet, Shoretire – Ndiaye
Hellesoy, Nilsen – Dragsnes, Finne, Haugen, Kjartansson, Laegreid, Mathisen, Mbacke, Remmem, Wassberg
Monastirlis, Tsiftsis – Ali, Baba, Bataoulas, Elustondo, Jogo, Mythou, Pelkas, Taison, Taylor, Thymianis
59. Castro, 90+4. Mathisen
37. Louchet, 53. Michailidis, 57. Zafeiris, 84. Giannoulis, 90+4. Pelkas, 90+6. Tsiftsis
Rozhodčí: Brooks – Davies, Antrobus (všichni ENG)
Počet diváků: 15483
30. Brunner
43. Coulibaly
50. Golovin
78. Biereth
83. Antiste
Hrádecký – Vanderson (75. Toure), Sane, Dier, Nazinho – Camara, Zakaria (C) (65. Benzahra), Golovin (55. Biereth) – Coulibaly (65. Soubeir), Brunner, Idumbo (55. Detourbet).
Schulze – Sáček (58. Warczak), Janicki (C), Bochniewicz (46. Josema), Zmrzlý – Sadílek, Dietz (46. Paulo Bernardo), Urbański – Peter (46. Ikia Dimi), Liseth, Khlan (68. Antiste).
Köhn, Lienard – Teze, Kehrer, Mawissa, Cabral, Konate.
Kania, Loska – Prekop, Kubicki, Durdov, Janža.
33. Dietz, 51. Khlan
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE)