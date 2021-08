Žiliny bychom se bát neměli, říká po vyřazení z Evropské ligy Rada

„Je to zklamání, že jsme tady aspoň jednu branku nevstřelili, protože dneska i přes porážku o tři góly jsme před tou skvělou kulisou hráli hlavně ve druhém poločase důstojnou roli. Na prohru 0:3 to nebylo, herně jsme úplně nepropadli,“ pokračoval jablonecký kouč.



V předkole o skupinu Evropské konferenční ligy vás čeká Žilina, jak vidíte tento souboj?

Z Evropské ligy jsme vypadli, teď máme ještě jednu opravu v Konferenční lize, ale nejdřív hrajeme ligu v Teplicích. Až pak přijde na řadu Žilina. A když ti naši hráči dneska viděli, že se i přes prohru 0:3 dalo s Celtikem hrát, tak si myslím, že bychom se Žiliny bát neměli. A to nechci Žilinu nijak podceňovat, určitě to bude silný soupeř, ale Celtic to není.

Jak se vám koučovalo na zaplněném šedesátitisícovém Celtic Parku?

Pro fotbal je vždycky jenom dobře, když je taková kulisa. Samozřejmě před takovou ještě nikdo z našich hráčů vyjma Hübschmana a Pilaře nikdy nehrál, ostatní takové mezinárodní zkušenosti nemají. Ale myslím, že to na ně nemělo nějaký vliv, od první minuty jsme hráli to, co jsme chtěli. Chtěli jsme co nejdéle udržet 0:0, což se nám dvacet minut dařilo, ale pak jsme zase dostali zbytečný gól, kdy to Zelený dobře vypíchl, ale Pleštil uklouzl a Celtic se dostal šťastně k balonu a do vedení.

Co se dělo o přestávce v kabině?

Nebyla žádná poraženecká nálada, bylo vidět, že hráči chtějí s tím zápasem něco udělat a být nebezpeční. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale ta gólová střela domácích zpoza šestnáctky na 2:0 byla rozhodující. Celtic prostě tyto situace dokáže dobře vyřešit. Pak jsme ještě měli Doležalem a Kratochvílem velké šance na snížení a za ten výkon jsme si možná i ten gól zasloužili, ale byli jsme naopak potrestaní třetím gólem, kdy to Hanuš sice ještě dobře vyrazil, ale míč se zase odrazil k soupeři.

Co si hráči mohou vzít z takového zápasu proti slavnému týmu před zaplněným stadionem?

Pro to ten fotbal dělají, aby hráli před takovou kulisou a aby se k takovým zápasům dostali a měli jich co nejvíc. Protože tím jen rostou, získávají mezinárodní zkušenosti a můžou se i ukázat světu.