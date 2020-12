Sparťan Schick se těší na Slavii. Rivalita ve mně je, chci dát gól, říká

„Znám nějaké slávisty, s některými se potkáváme v reprezentaci, v tom ten zápas bude trochu výjimečný,“ pokračoval na online tiskové konferenci český střelec.

První duel s červenobílými ještě neabsolvoval, protože v Německu doháněl tréninkové manko. V posledních pěti zápasech už ale zaznamenal dva góly – jeden v Evropské lize do sítě Beer Ševy, druhý v bundeslize proti Schalke.

„Cítím se fit, jsem spokojený,“ prohlásil Schick.

Po vašem návratu bylo v plánu, že se budete střídat s Lucasem Alariem. Ten se však také zranil. Jste připravený na dva zápasy týdně?

Zápasů máme teď hodně, po zranění je trošku těžší si zase zvyknout. K Alariovi: nejdřív jsem byl zraněný já, teď on, samozřejmě se s tím vypořádáme. Čím víc minut dostanu, tím samozřejmě líp. Zároveň máme náročný program a rotace je potřeba. Nevím, kolik toho odehraju, ale momentálně se cítím dobře.

Očima trenéra co o Schickovi řekl kouč Peter Bosz „Patrik se po příchodu rychle zranil, a tak se s ním musíme znovu seznamovat. Musí se opět sžívat s týmem a tým s ním. Má velký potenciál, my i on budeme pracovat na tom, aby se zlepšil. Pravého Patrika Schicka uvidíme v budoucnu. Nejdůležitější je, aby zůstal zdravý.“

Byl jste v kontaktu s někým ze Slavie? Hecovali jste se nějak?

S nikým jsem se nebavil, asi si popovídáme až zítra. Každopádně motivaci mám vždy stejnou, ať už hraju proti Slavii, nebo jiným soupeřům. Chci dávat góly za Leverkusen, to je moje práce. Do zápasu půjdu s tím, že chci dát gól, že chci vyhrát. Chceme vyhrát skupinu.

Nečeká vás snadný úkol, Slavia má formu, což ukázala v Evropské lize i naposledy v derby se Spartou. Co na to říkáte?

Samozřejmě o výsledcích Slavie vím. Ale k hernímu projevu toho nemůžu moc říct, hrát jsem je neviděl, v televizi se na ně nedívám. Jen v tom zápase proti nám, který jsme dohrávali v deseti, takže je to trošku zkreslené.

A jak jste osobně zatím spokojený s aklimatizací v Leverkusenu? S vašimi výkony a s výsledky celého týmu?

Po zranění zase konečně hraju, takže jsem nesmírně šťastnej. Začátek byl dobrý, pak bohužel přišlo zranění a dával jsem se měsíc a půl dohromady, to nebylo úplně příjemné. Naskočil jsem do rozjetého týmu, kterému se dařilo, a pokračujeme v tom, což je super. Potřebuju ještě trošičku času, abych se lépe sžil s týmem, poznal lépe spoluhráče, ale je to pořád lepší a lepší. Forma je výborná, doufám, že v tom budeme pokračovat. Je důležité prodloužit vítěznou sérii, jsme v laufu.