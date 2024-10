Výzva jménem Williams, aneb pokyn zněl jasně! Jak Douděra hlídal hvězdu

David Douděra, klíčový krajní fotbalista Slavie, se vrátil do pohárových výjezdů. Neletěl do Francie na souboj o Ligu mistrů, necestoval ani za Evropskou ligou do Bulharska. Nechtěl doma nechávat manželku, která bojuje s těžkou nemocí.

Musel se hodně přesvědčovat, aby vyjel do Bilbaa? Upovídaný Douděra před odpovědí těžce vydechl a vyšlo z něj jen smutné: „Ano.“

A příště? Za dva týdny se hraje ve Frankfurtu.

„Nevím, jak to bude. Je to složité.“

V Bilbau dostal od trenérů zásadní úkol: Musíš uhlídat Nika Williamse!

Neříkejte, že nevíte, o koho se jedná. Zázračný mládenec s copánky v červenci posadil Španělsko na evropský trůn. Má v nohách vrtuli, s míčem je bleskový i drzý. Hrává na levém křídle, jeho starší brácha Iňaki zase na pravém. Dva nejlepší hráči Bilbaa.

„Při přípravě nám trenér Trpišovský říkal, že Nikovi nejde vzít balon. Že prý mu ho nevzal snad nikdo nikdy. Tak jsem byl nahecovaný, že se to právě mně povede. Vidíte, vlastně nevím, jestli ano, ale byla to pro mě výzva.“

S místní superstar chodil jako stín. Při bránění se většinou nahrbil, aby byl připravený reagovat na to, kam si Williams navede míč. Když se soupeř pohnul ke středu hřiště, odběhl tam honem taky: „Pokyn zněl jasně.“ Klasický osobní strážce ve fotbale.

Tak jaké to bylo, Davide?

„Fakt jsem si to užil. Dřív jsem si právě Williamsovy kupoval, když jsem hrál na počítači FIFU. Hrozně moc jsem se těšil, ale zároveň s velkou pokorou. Říkal jsem si, že nemůžu zaspat ani na sekundu, protože mně prostě frnkne. Kvalitou jsou ti bráchové úplně někde jinde, to je neporovnatelné. Na druhou stranu já jsem takový zarputilec, který se nevzdává.“

Slávistický bek David Douděra sleduje střelu Nika Williamse v utkání s Bilbaem.

Stačilo jediné zaváhání. Jediný špatný pohyb...

Slavia byla v našlapané aréně překvapivě lepší, pestřejší, aktivnější. Vyhrála 14:6 na střely, procentuální držení míče bylo 61:39, hosté si dali o 150 přihrávek víc. „Všichni vidí spíš rychlé úspěchy, ale tohle je prostě naše dlouhodobá cesta. Přehrávali jsme Bilbao na jeho hřišti, škoda no. Je to další poučení pro celý tým, věříme, že se i díky takovému výkonu do budoucna zlepšíme.“

Už jistě víte, že jediný gól vstřelil soupeř. Ano, byl to copánkový Nico, který na dresu nosí jmenovku Williams Jr. Stačil mu mžik ve 33. minutě. Douděra byl klasicky u něj a na pozoru, jenže předpokládal něco jiného, než co se na hranici pokutového území stalo: „Nechci se vymlouvat, prostě jsem ho chtěl zavřít na pravačku, aby nemohl střílet silnější nohou, ale on si dal balon na levačku. Těžký.“

Williams si míč ťukl do prostoru a navzdory tomu, že Douděra se ještě ve třech krocích snažil střelu zblokovat, nestačilo to. Ránu by brankář Kinský chytil, jenže do letu se namotala kopačka stopera Zimy, zlomyslně změnila směr balonu a bylo. Stadion vybouchl a řičel: „Williams! Williams!“

Slavia zůstala na nule až do konce. Přestože Provod řádil jako utržený a Douděrova pravá strana každou chvíli zlobila: „Přede mnou hrál mladý Michez, ten má potenciál. Je enormně rychlý. Sám mohl dát dva góly. Vážně škoda, že si nevezeme aspoň bod.“

Tak třeba příště z Frankfurtu. Ale bude u toho Douděra?