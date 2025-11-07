Protesty před zápasem Aston Villy, kam nemohli Izraelci. Policie zatkla 11 osob

  14:45
Čtvrtečnímu zápasu fotbalové Aston Villy, která na duel Evropské ligy s Maccabi Tel Aviv (2:0) zakázala vstup izraelským fanouškům, předcházely protesty a nepokoje. Akci přihlíželo více než 700 strážníků, kteří nakonec zatkli 11 osob, většinu za rasově motivované veřejné přestupky.


Protesty mezi skupinami propalestinských a proizraelských skupin před zápasem Aston Ville s Maccabi Tel Aviv. | foto: Reuters







„Hlídáme hodně fotbalových zápasů a máme zkušenosti s mnoha protesty, ale úroveň obav a zájmu o tenhle konkrétní zápas byla bezprecedentní,“ popsal šéf britské policie Tom Joyce pro BBC.

Před Villa Parkem v Birminghamu měli převahu propalestinští protestující. Odporovat se jim ale snažila menší skupina lidí, kteří stojí na straně Izraele.

Zhruba hodinu před výkopem tak došlo na několik menších potyček.




„Nemíchejte antisemitismus do fotbalu!“ hlásal jeden z transparentů. „Zastavte nenávist, ne fanoušky,“ stálo na dalším. Policii se však podařilo zabránit další výraznější eskalaci.

Něco podobného se každopádně dalo očekávat.

Aston Villa v půlce října oznámila, že z bezpečnostních důvodů na základě policejního doporučení neumožní vstup izraelským fanouškům. Důvodem byly mimo jiné opakované protesty provázející izraelské sportovce od začátku konfliktu v Gaze.

„Ale máme také informace, že konkrétně mezi fanoušky Maccabi jsou příznivci, samozřejmě ne všichni, kteří vykazují extrémní známky chuligánství,“ vysvětlil poté šéf policie Joyce.

Špatné rozhodnutí. Zákaz vstupu fanoušků z Izraele kritizuje i britský premiér Starmer

To donutilo reagovat i přední britské politiky.

„Je to špatné rozhodnutí,“ komentoval premiér Keir Starmer. „Je úkolem policie, aby zajistila, že se všichni fanoušci dostanou domů v bezpečí a mohou si zápas užít bez strachu, násilí nebo zastrašování.“

„Fotbal a sport mají obrovskou sílu sjednocovat. Tohle rozhodnutí jen podnítí další snahy o nenávist a rozdělení,“ citovala pak BBC Nigela Huddlestona, poslance za Droitwich a Evesham.

Izraelský klub v návaznosti na to oznámil, že i kdyby lístky dostal, stejně by je odmítl. „Bezpečnost a blaho našich fanoušků jsou pro nás prvořadé.“

Nehodláme riskovat naše bezpečí. Izraelští fanoušci odmítnou lístky od Aston Villy

I bez jejich přítomnosti sice došlo zhruba hodinu před výkopem ke střetu, ale obavy z větších pozápasových konfliktů se nenaplnily.

Akce propalestinských demonstrantů provázely minulý měsíc zápasy izraelské fotbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa proti Norsku a Itálii, policie při nich použila v Oslu a Udine i slzný plyn. Loni v listopadu bylo v Amsterdamu během střetů po zápasu mezi Maccabi a Ajaxem zatčeno více než 60 lidí.

V létě se kvůli propalestinským aktivistům nedařilo zajistit bezpečnost na španělské cyklistické Vueltě, jejíž etapy provázelo výtržnictví i ošklivé střety s policií.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC MidtjyllandMidtjylland 4 4 0 0 11:3 12
2. FreiburgFreiburg 4 3 1 0 8:3 10
3. FerencvárosFerencváros 4 3 1 0 8:4 10
4. Celta VigoCelta Vigo 4 3 0 1 9:4 9
5. SC BragaBraga 4 3 0 1 8:4 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 6:2 9
7. Olympique LyonLyon 4 3 0 1 5:2 9
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 2 2 0 6:2 8
9. Real BetisBetis 4 2 2 0 6:2 8
10. PAOK SoluňPAOK 4 2 1 1 9:6 7
11. Brann BergenBrann 4 2 1 1 5:2 7
12. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 4 2 1 1 7:6 7
13. KRC GenkGenk 4 2 1 1 5:4 7
14. FC PortoPorto 4 2 1 1 4:4 7
15. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 2 1 1 4:4 7
16. Panathinaikos AtényPanathinaikos 4 2 0 2 7:6 6
17. FC BasilejBasilej 4 2 0 2 6:5 6
18. AS ŘímAS Řím 4 2 0 2 5:4 6
19. LilleLille 4 2 0 2 6:6 6
20. StuttgartStuttgart 4 2 0 2 4:4 6
21. Go Ahead EaglesGA Eagles 4 2 0 2 4:5 6
22. Young Boys BernYoung Boys 4 2 0 2 6:10 6
23. NottinghamNottingham 4 1 2 1 6:5 5
24. BoloňaBoloňa 4 1 2 1 3:3 5
25. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 4 1 1 2 3:5 4
25. Sturm GrazSturm Graz 4 1 1 2 3:5 4
27. Celtic GlasgowCeltic 4 1 1 2 4:7 4
28. Red Bull SalcburkRB Salcburk 4 1 0 3 4:6 3
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 3:6 3
30. Ludogorec RazgradLudogorec 4 1 0 3 5:9 3
31. FCSBFCSB 4 1 0 3 3:7 3
32. FC UtrechtUtrecht 4 0 1 3 1:5 1
33. Malmö FFMalmö 4 0 1 3 2:7 1
34. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 4 0 1 3 1:8 1
35. OGC NiceNice 4 0 0 4 4:9 0
36. Glasgow RangersRangers 4 0 0 4 1:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

