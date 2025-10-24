Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Autor:
  13:41
Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé sako i košili. „Bylo to zajímavé, nečekané, spontánní,“ popisoval oslavy v Římě brankář Martin Jedlička.
Šéf fotbalové Plzně Adolf Šádek po výhře nad AS Řím.

Šéf fotbalové Plzně Adolf Šádek po výhře nad AS Řím. | foto: Profimedia.cz

Plzeňský kouč Martin Hyský si užívá výhru nad AS Řím.
Fotbalisté Plzně se radují z vítězství na půdě AS Řím v Evropské lize.
Momentka ze zápasu Evropské ligy mezi Plzní a AS Řím.
Plzeňští fotbalisté se radují z výhry v Evropské lize nad AS Řím.
Olympijský stadion se po senzační porážce domácího týmu (1:2) velmi rychle vyprázdnil. Teda, skoro vyprázdnil.

Fanoušci v hostujícím sektoru pochopitelně zůstali a naplno si vychutnávali euforii po jednom z největších vítězství v klubové historii.

„Viktorka Plzeň, ole ole ole, ole ole ole,“ skandovali fanoušci jako jeden muž, zatímco k nim přicházeli hráči a chystali se na děkovačku.

„Ty kráso, neuvěřitelné! Nemám slov. Odmakali jsme to jako jeden tým a jsem na všechny pyšný. Kdyby se na to jeden hráč vys..., tak to nevyjde, ale všichni jsme tomu dali maximum, od lavičky až po doktory,“ sypal ze sebe v televizním rozhovoru Lukáš Červ, než ho reportér propustil, aby se mohl připojit k juchajícím spoluhráčům.

„Cheick Cheick Souaré, Cheick Cheick Souaré,“ začalo se po chvíli ozývat z kotle jméno střelce vítězné branky.

„Byl to dobrý zápas a skvělá noc pro nás, protože jsme vyhráli proti velkému týmu, takže jsme šťastní,“ pravil skromně třiadvacetiletý francouzský záložník, jenž krátce po Aduově gólu zvyšoval na 2:0.

A že to nebyl jen tak ledajaký gól! Ve 22. minutě se po Dwehově přiťuknutí nerozpakoval, z dálky napřáhl a rozvlnil síť za brankářem Svilarem.

„Dostal jsem dobrou přihrávku, udělal jsme si jeden dotek a viděl jsem prostor, tak jsem vystřelil a dal gól. Jsem šťastný,“ dodal v rozhovoru pro klubovou televizi.

Plzeňský kouč Martin Hyský si užívá výhru nad AS Řím.

Od té chvíle to pro plzeňské bylo zejména o pevné obraně. Spolehnout se mohli na brankáře Jedličku, jenž nakonec inkasoval pouze jednou, navíc z penalty, kterou zkušeně proměnil Dybala. Nejvíce práce měl plzeňský gólman v nastavení, kdy nejprve vychytal el-Ajnawího střelu z úhlu a pak i Ndickovu hlavičku z bezprostřední blízkosti. Pisilli ho sice v samotném závěru překonal, ale sudí následně odmával ofsajd.

A pak už konec.

„Já jsem si to vysnil a splnilo se mi to, takže jsem rád. Že můžeme vyhrát, jsem věřil už před zápasem. A ještě trošku víc, když to bylo 2:0. Říkal jsem si, že tři góly tady dostat nemůžu,“ usmíval se.

„Snažil jsem se být trpělivý a pochytat všechno, co vylítne, abych pomohl týmu a mohli se o mě opřít. Jsem rád, že se to povedlo a kluci zase pomohli mně. Slavíme historické vítězství pro klub a krásné vítězství pro celý český fotbal.“

Pak si před sebe fanoušci zavolali i kouče Martina Hyského. I ten byl v tu chvíli svlečený do půl těla.

„Bylo to spontánní, vyhecovali nás k tomu fanoušci. Chci jim poděkovat, byli fantastičtí, přijeli v obrovském množství a jsem rád, že mají takový zážitek, protože tyhle věci si budete pamatovat do konce života,“ zářil pak.

Velký večer v Římě mimochodem neprožil poprvé. Před téměř 30 lety byl coby člen základní sestavy u toho, když Slavia slavně postoupila přes AS do semifinále Poháru UEFA. Tehdy Slavii stačila po domácí výhře 2:0 i porážka 1:3.

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

„Ale já byl tehdy mladý hráč, který ještě nedokázal ocenit a zařadit si ten výsledek, který jsme tady předvedli. Možná tenhle zápas řadím trošku výš,“ usmíval se padesátiletý trenér, jenž do Plzně přišel teprve minulý týden a premiéru si odbyl v neděli na půdě Bohemians (1:0).

O čtyři dny později skolil slavný AS Řím.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC MidtjyllandMidtjylland 3 3 0 0 8:2 9
2. SC BragaBraga 3 3 0 0 5:0 9
3. Olympique LyonLyon 3 3 0 0 5:0 9
4. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 2 1 0 7:3 7
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 2 1 0 6:2 7
6. FreiburgFreiburg 3 2 1 0 5:2 7
7. FerencvárosFerencváros 3 2 1 0 5:3 7
8. Brann BergenBrann 3 2 0 1 5:2 6
9. Celta VigoCelta Vigo 3 2 0 1 6:4 6
10. Aston VillaAston Villa 3 2 0 1 4:2 6
11. LilleLille 3 2 0 1 6:5 6
12. Go Ahead EaglesGA Eagles 3 2 0 1 4:3 6
13. Young Boys BernYoung Boys 3 2 0 1 6:6 6
14. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 2 0 1 4:4 6
15. FC PortoPorto 3 2 0 1 3:3 6
16. Real BetisBetis 3 1 2 0 4:2 5
17. NottinghamNottingham 3 1 1 1 6:5 4
18. BoloňaBoloňa 3 1 1 1 3:3 4
19. KRC GenkGenk 3 1 1 1 1:1 4
20. PAOK SoluňPAOK 3 1 1 1 5:6 4
21. Celtic GlasgowCeltic 3 1 1 1 3:4 4
22. Panathinaikos AtényPanathinaikos 3 1 0 2 6:6 3
23. AS ŘímAS Řím 3 1 0 2 3:4 3
24. FC BasilejBasilej 3 1 0 2 3:4 3
25. Feyenoord RotterdamFeyenoord 3 1 0 2 3:4 3
26. Ludogorec RazgradLudogorec 3 1 0 2 4:6 3
27. Sturm GrazSturm Graz 3 1 0 2 3:5 3
28. FCSBFCSB 3 1 0 2 2:4 3
29. StuttgartStuttgart 3 1 0 2 2:4 3
30. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 3 0 1 2 2:5 1
31. Malmö FFMalmö 3 0 1 2 2:6 1
32. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 3 0 1 2 1:6 1
33. OGC NiceNice 3 0 0 3 3:6 0
34. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 0 0 3 2:6 0
35. FC UtrechtUtrecht 3 0 0 3 0:4 0
36. Glasgow RangersRangers 3 0 0 3 1:6 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

