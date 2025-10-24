Olympijský stadion se po senzační porážce domácího týmu (1:2) velmi rychle vyprázdnil. Teda, skoro vyprázdnil.
Fanoušci v hostujícím sektoru pochopitelně zůstali a naplno si vychutnávali euforii po jednom z největších vítězství v klubové historii.
„Viktorka Plzeň, ole ole ole, ole ole ole,“ skandovali fanoušci jako jeden muž, zatímco k nim přicházeli hráči a chystali se na děkovačku.
„Ty kráso, neuvěřitelné! Nemám slov. Odmakali jsme to jako jeden tým a jsem na všechny pyšný. Kdyby se na to jeden hráč vys..., tak to nevyjde, ale všichni jsme tomu dali maximum, od lavičky až po doktory,“ sypal ze sebe v televizním rozhovoru Lukáš Červ, než ho reportér propustil, aby se mohl připojit k juchajícím spoluhráčům.
„Sundej triko!“ Adolf Šádek? Bez váhání. 😎#NovaSport | #UEL pic.twitter.com/YbcCsQiCNR— Nova Sport (@novasport_cz) October 23, 2025
„Cheick Cheick Souaré, Cheick Cheick Souaré,“ začalo se po chvíli ozývat z kotle jméno střelce vítězné branky.
„Byl to dobrý zápas a skvělá noc pro nás, protože jsme vyhráli proti velkému týmu, takže jsme šťastní,“ pravil skromně třiadvacetiletý francouzský záložník, jenž krátce po Aduově gólu zvyšoval na 2:0.
A že to nebyl jen tak ledajaký gól! Ve 22. minutě se po Dwehově přiťuknutí nerozpakoval, z dálky napřáhl a rozvlnil síť za brankářem Svilarem.
„Dostal jsem dobrou přihrávku, udělal jsme si jeden dotek a viděl jsem prostor, tak jsem vystřelil a dal gól. Jsem šťastný,“ dodal v rozhovoru pro klubovou televizi.
Od té chvíle to pro plzeňské bylo zejména o pevné obraně. Spolehnout se mohli na brankáře Jedličku, jenž nakonec inkasoval pouze jednou, navíc z penalty, kterou zkušeně proměnil Dybala. Nejvíce práce měl plzeňský gólman v nastavení, kdy nejprve vychytal el-Ajnawího střelu z úhlu a pak i Ndickovu hlavičku z bezprostřední blízkosti. Pisilli ho sice v samotném závěru překonal, ale sudí následně odmával ofsajd.
A pak už konec.
„Já jsem si to vysnil a splnilo se mi to, takže jsem rád. Že můžeme vyhrát, jsem věřil už před zápasem. A ještě trošku víc, když to bylo 2:0. Říkal jsem si, že tři góly tady dostat nemůžu,“ usmíval se.
„Snažil jsem se být trpělivý a pochytat všechno, co vylítne, abych pomohl týmu a mohli se o mě opřít. Jsem rád, že se to povedlo a kluci zase pomohli mně. Slavíme historické vítězství pro klub a krásné vítězství pro celý český fotbal.“
Bez trik, bez filtru, jen 𝐞𝐮𝐟𝐨𝐫𝐢𝐞!🔥 Viktoria Plzeň slaví velký večer v Římě. #NovaSport | #UEL pic.twitter.com/tXqwMzaUFY— Nova Sport (@novasport_cz) October 23, 2025
Pak si před sebe fanoušci zavolali i kouče Martina Hyského. I ten byl v tu chvíli svlečený do půl těla.
„Bylo to spontánní, vyhecovali nás k tomu fanoušci. Chci jim poděkovat, byli fantastičtí, přijeli v obrovském množství a jsem rád, že mají takový zážitek, protože tyhle věci si budete pamatovat do konce života,“ zářil pak.
Velký večer v Římě mimochodem neprožil poprvé. Před téměř 30 lety byl coby člen základní sestavy u toho, když Slavia slavně postoupila přes AS do semifinále Poháru UEFA. Tehdy Slavii stačila po domácí výhře 2:0 i porážka 1:3.
„Ale já byl tehdy mladý hráč, který ještě nedokázal ocenit a zařadit si ten výsledek, který jsme tady předvedli. Možná tenhle zápas řadím trošku výš,“ usmíval se padesátiletý trenér, jenž do Plzně přišel teprve minulý týden a premiéru si odbyl v neděli na půdě Bohemians (1:0).
O čtyři dny později skolil slavný AS Řím.