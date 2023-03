Gól z půlky, penalty a konec. Ideálu jsme se nepřiblížili, zlobil se kouč Arteta

Takový Arsenal fanoušci nepoznávali. Chyběla dravost a odhodlání. Strhnout utkání na svou stranu přece Artetovi svěřenci letos umějí. Proti Sportingu ale selhali. „Tři čtvrtiny utkání jsme se ideálnímu výkonu ani nepřiblížili,“ zlobil se kouč. „Všechno jsme odevzdali, ani míč jsme neměli pod kontrolou.“

V prodloužení sice šance měli, nakonec vypadli v penaltovém rozstřelu po výsledku 3:5.

Přitom do zápasu vstoupili lépe. Zásluhou Granita Xhaky po dvaceti minutách vedli. A pak jako by se zasekli.

„Nevím, co se stalo, připravovali jsme se, věděli jsme, co jsou zač. Jen to zkrátka nešlo,“ uznal norský záložník Martin Ödegaard.

Sporting nastartovala hlavně výstavní vyrovnávací trefa Pedra Goncalvese, který využil vysokého postavení domácího brankáře Aarona Ramsdalea a ze středového kruhu poslal míč obloučkem pod břevno.

ČT sport @sportCT Parádička Pedra Goncalvese!⚽️ Sporting srovnal tímto gólem proti Arsenalu na 1:1. https://t.co/jFiIq2gszc oblíbit odpovědět

„Můj gól? Ani nevím, viděl jsem, že brankář je venku. Tak jsem to zkusil a zrovna to vyšlo,“ komentoval Goncalves pro portugalskou televizi SIC.

Hráči Arsenalu se poté semkli v kolečku, které organizoval Olexandr Zinčenko. Jenže ani silný týmový duch jim nepomohl.

Po sedmdesáti minutách měl ještě obrovskou šanci hostující Edwards, který ale vybíhajícího Ramsdalea trefil do hlavy. Brankář pak zůstal dlouho ležet na zemi.

V tu chvíli domácím zatrnulo, protože už vyčerpali všechna střídání. První dvě možnosti totiž využili už v první dvacetiminutovce, když ze hřiště odcházeli zranění Takehiro Tomijasu a William Saliba. Gólmana by tak mohli nahradit podle nových pravidel pouze ve chvíli, kdyby měl podezření na otřes mozku - k tomu naštěstí pro Arsenal nedošlo.

„Hned na začátku se nám zkomplikovaly plány. Chyběl nám pak způsob, jak ovlivnit tempo hry,“ stěžoval si Arteta. „Zvlášť, když někteří nebyli připravení na celých 90 minut.“

A to se jich nakonec hrálo 120. Leandro Trossard v prodloužení nastřelil tyč, pak těsně vedle pálil Thomas Partey. Obrovskou šanci spálil také Gabriel, jehož hlavičku senzačně lapil brankář Antonio Adán.

„Chtěli jsme postoupit a dali do toho všechno. To nasazení, které kluci předvedli, i když to nebyl úplně náš den, hlad po gólech a touhu vyhrát, přepínání do obrany...“ přemítal Arteta. „V tom prodloužení jsme to měli zlomit, penalty jsou prostě loterie.“

Zklamaní fotbalisté Arsenalu po penaltovém rozstřelu proti Sportingu.

Arsenalu zbývá už jen liga, ve které má na prvním místě pětibodový náskok na Manchester City. Titul může získat po dlouhých devatenácti letech. Je všechno zlé nakonec přece jen pro něco dobré?

„Zatím to tak nevidím. Víte, když se vám podaří vyhrát jakoukoli soutěž, je to parádní. Samozřejmě, když se to nepovede, naruší vám to ligové plány. Ale zbytek sezony je teď jasnější,“ uznal Arteta.

V neděli se jeho svěřenci střetnou s Crystal Palace, dalším londýnským celkem. Ten v pátek navíc oznámil, že ukončil spolupráci s koučem Patrickem Vieirou, bývalým záložníkem Arsenalu.

„Musíme se koukat jen na sebe, proč jsme zkrátka nemohli být lepší. Je před námi jedenáct utkání a veškeré soustředění teď padá směrem k víkendu. Proti Crystal Palace je to na nás,“ zdůraznil Arteta.

„Čeká nás ještě jedenáct finále a na to se musíme soustředit. Začíná to už teď v šatně - musíme se z toho oklepat a rychle přepnout,“ řekl Ödegaard. „Vítězíme a prohráváme společně. Když se daří, všichni jsou spokojení, ale teď se prostě musíme sebrat a koukat na ligu.“

I kvůli dalším zraněním může být Arsenal rád, že mu ubude počet náročných duelů. A byť to zatím nepřizná, čtvrteční vyřazení může hrát klíčovou roli v ligovém finiši.