ONLINE: Aris - Sparta 0:1, rychlý start. Po čtyřech minutách se trefuje Kuchta

Sparťanský tým před zápasem postihl problém, vypadl důležitý obránce Panák, který během pobytu na Kypru onemocněl.

Do sestavy se tak vrací po zranění Sörensen. Jinak trenér Priske poskládal očekávanou jedenáctku: Vindahl – Vitík, Sörensen, Krejčí – Preciado, Laci, Kairinen, Zelený – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.

Když zvítězí, budou sparťané v soutěži pokračovat i na jaře. Po remíze se přesunou do Konferenční ligy, stačí jim také porážka o gól. Při horším výsledku v pohárech skončí.

ONLINE: Aris Limassol – Sparta Praha utkání sledujeme minutu po minutě

Ve skupině však Sparta může skončit na jakémkoli ze čtyř míst. K tomu, aby byla nakonec první, potřebuje remízu v souběžném utkání mezi Rangers a Betisem, zároveň musí sama zvítězit o tři a více branek.

Pravděpodobné je druhé místo, které zaručuje účast v takzvaném předkole play off, kde by se utkala s někým ze třetích míst z Ligy mistrů. První místo pak zaručuje účast přímo mezi šestnácti nejlepšími. V případě přesunu do Konferenční ligy by hrála proti druhým celkům z tamních skupin.

S kyperským protivníkem se sparťané utkali v září na Letné, kde zvítězili 3:2. Arisu mělo chybět duo stabilních hráčů kvůli svalovým zraněním: útočník Babicka je ale připravený na lavičce, jeho parťák Gomis v základu.

Tabulku po pěti utkáních vede Betis s devíti body, druzí Rangers jich mají osm a Sparta sedm. Aris nasbíral pouhé čtyři, proto ve čtvrtečním souboji rozhoduje skóre.