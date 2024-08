Rekordních 34 penalt? Něco šíleného, líčil gólman Ajaxu, který jich pět chytil

„Sem tam nějakou penaltu chytím, ale něco takhle šíleného člověk jen tak nezažije,“ řekl Pasveer. Pětadvacetiminutovou válku nervů nakonec vyhrál nizozemský velkoklub v poměru 13:12.

Čtyřicetiletý nezmar Pasveer se jednoznačně stal hrdinou večera, přestože byl nejdřív smutný, když minutu před koncem základní hrací doby soupeř poslal duel do prodloužení. Pak svěsil hlavu znovu, když nizozemskému celku neuznali gól.

Duel tedy musel do penalt, ale nic nenasvědčovalo tomu, že jich nakonec bude neuvěřitelných 34, což je v soutěžích UEFA nový rekord. Vždyť z prvních čtyřech sérií jich sedm bylo úspěšných.

Všechno mohl rozhodnout domácí útočník Brobbey, jenže v páté sérii nedal. Žádný gól pak nepřineslo 7. ani 8. kolo rozstřelu, v 11. sérii proměnili penalty oba brankáři a podruhé se začali střídat hráči z pole.

Další nezdar postihl až v 16. kole hosty, jenže Brobbey opět nevyužil mečbol. V řeckém týmu vzápětí zaváhal nizozemský záložník Tonny Vilhena a dánský obránce Anton Gaaei už nervy drásající podívanou ukončil.

„Pokaždé už jsem si myslel, že to skončíme. Brobbey jde na penaltu, tak je hotovo... Jenže on nedal, přitom na tréninku dá pokaždé,“ řekl Pasveer o domácím smolaři.

Nizozemský brankář Remko Pasveer z Ajaxu během penaltového rozstřelu proti Panathinaikosu.

Prošedivělý gólman kope v Ajaxu už třetí sezonu. Z Nizozemska v kariéře nikdy neodešel a hrál za Twente, Heracles, PSV nebo Vitesse. Premiérové pozvánky do národního týmu se dočkal překvapivě v osmatřiceti letech, když zachraňoval reprezentaci v Lize národů. Zůstal i na mistrovství světa 2022 v Kataru, ale tam zastával pozici náhradníka.

Po dvou letech stále chytá na nejvyšší úrovni a nepřestává fascinovat.

„Bylo to neuvěřitelné,“ ulevil si na tiskové konferenci trenér vítězného týmu Francesco Farioli. „Duch a nasazení týmu byly úžasné. Možná to trvalo trochu déle, ale znovu jsme udělali důležitý krok. Nebylo lehké po takovém zápase jít na penalty,“ řekl.

AFC Ajax @AFCAjax The 34th & winning penalty was a special one 🫶 https://t.co/6fLLxhwwLn oblíbit odpovědět

Nekonečný rozstřel překonal 17 let starý zápis 32 pokutových kopů v semifinále mistrovství Evropy hráčů do 21 let, ve kterém mladí Nizozemci porazili Anglii (13:12).

Za absolutní světové maximum je považován květnový souboj mezi izraelskými týmy Dimona a Šimšon Tel Aviv v třetiligovém play off, který rozhodl až 56. penaltový pokus.

Ve čtvrtek to navíc nebyl jediný nekonečný rozstřel, krakovská Wisla v Konferenční lize porazila 12:11 na penalty slovenskou Trnavu.

To Ajax se v play off o postup do hlavní fáze Evropské ligy utká s jiným polským klubem Jagiellonií Bialystok.