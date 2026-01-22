ONLINE: Plzeň - Porto, v obraně jen leváci Spáčil, Doski a Souaré, v útoku Kabongo

Plzeňští fotbalisté chtějí i v sedmém utkání základní fáze Evropské ligy udržet neporazitelnost. Jejich soupeřem je portugalské Porto. Pokud ho porazí, definitivně si zajistí postup do vyřazovacích bojů. Zápas má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu. | foto: Reuters

Plzeň zůstává jedním ze čtyř neporažených týmů v soutěži. Na kontě má 10 bodů, které by jí nejspíš mohlo stačit, aby prošla do play off. Tříbodový zisk jí dá šanci na přímý postup do osmifinále bez nutnosti hrát první kolo, bod by měl dát jistotu.

Trenér Martin Hyský zvolil následující sestavu: Wiegele - Doski, Spáčil, Souaré - Memič, Valenta, Červ, Višinský - Ladra - Kabongo, Vydra.

Nemohl nasadit čerstvé posily Krčíka, Adama Kadlece, Hrošovského či navrátilce z hostování Vašulína se Slončíkem, protože pro lednové zápasy platí soupiska z loňského září.

A dopředu věděl, že nemůže počítat ani s potrestanými Jemelkou a Dwehem, stejně jako Paluskou, který je po zranění. Všichni tři jsoui stopeři, proto musel kouč v obraně improzizovat. Na pozici středních obránců hrají ti, jejichž místo je obvykle na kraji obrany. Souaré si zkusil i pozici středopolaře.

Plzeň ze šesti zápasů hned čtyřikrát remizovala, naposledy na podzim na půdě Panathinaikosu (0:0), kde však hrála zhruba hodinu v oslabení po vyloučení stopera Jemelky.

Porto má v tabulce o tři body více a aktuálně je osmé – připomeňme, že nejlepší osmička jde rovnou do osmifinále, zatímco zbylé postupující čeká ještě předkolo play off.

Plzeň se chce proti Portu ukázat. Řeší ale trable se složením obrany

Výhodou portugalského týmu je, že už má za sebou v lednu tři soutěžní zápasy, všechny navíc vyhrál a aktuálně táhne sérii devíti vítězství. To Plzeň v novém roce zatím hrála pouze přípravná utkání.

Oba týmy se v pohárech střetnou poprvé.

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 18:45
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : FC Porto FC Porto 0:0 (-:-)
Sestavy:
Wiegele – Doski, Spáčil, Souaré – Memić, Valenta, Červ, Višinský – Ladra – Kabongo, Vydra (C).
Sestavy:
D. Costa (C) – A. Costa, Bednarek, Kiwior, M. Fernandes – Froholdt, Rosario, Mora – W. Gomes, Aghehowa, Sainz.
Náhradníci:
Tvrdoň, Šilhavý – Chalupa, Suchý, Panoš, Havel, Novák, Adu, Zeljković.
Náhradníci:
Ramos, J. Costa – Eustáquio, Veiga, Pepê, Sanusi, Prpić, A. Varela, Gül, Miranda, Brás, Lima.

Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (všichni LVA)

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 6 5 0 1 13:3 15
2. FC MidtjyllandMidtjylland 6 5 0 1 13:5 15
3. Aston VillaAston Villa 6 5 0 1 10:4 15
4. Real BetisBetis 6 4 2 0 11:4 14
5. FreiburgFreiburg 6 4 2 0 9:3 14
6. FerencvárosFerencváros 6 4 2 0 11:6 14
7. SC BragaBraga 6 4 1 1 10:5 13
8. FC PortoPorto 6 4 1 1 9:5 13
9. StuttgartStuttgart 6 4 0 2 12:5 12
10. AS ŘímAS Řím 6 4 0 2 10:5 12
11. NottinghamNottingham 6 3 2 1 11:6 11
12. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 6 3 2 1 9:5 11
13. BoloňaBoloňa 6 3 2 1 9:5 11
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 4 0 6:2 10
15. Panathinaikos AtényPanathinaikos 6 3 1 2 9:7 10
16. KRC GenkGenk 6 3 1 2 7:6 10
17. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 6 3 1 2 5:5 10
18. PAOK SoluňPAOK 6 2 3 1 13:10 9
19. Celta VigoCelta Vigo 6 3 0 3 12:9 9
20. LilleLille 6 3 0 3 10:7 9
21. Young Boys BernYoung Boys 6 3 0 3 8:12 9
22. Brann BergenBrann 6 2 2 2 6:7 8
23. Ludogorec RazgradLudogorec 6 2 1 3 11:14 7
24. Celtic GlasgowCeltic 6 2 1 3 7:11 7
25. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 6 2 1 3 8:13 7
26. FC BasilejBasilej 6 2 0 4 8:9 6
27. FCSBFCSB 6 2 0 4 7:11 6
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 6 2 0 4 5:11 6
29. Sturm GrazSturm Graz 6 1 1 4 4:8 4
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 6 1 0 5 7:13 3
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 6 1 0 5 5:11 3
32. FC UtrechtUtrecht 6 0 1 5 3:9 1
33. Glasgow RangersRangers 6 0 1 5 3:11 1
34. Malmö FFMalmö 6 0 1 5 3:12 1
35. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 6 0 1 5 2:18 1
36. OGC NiceNice 6 0 0 6 4:13 0

