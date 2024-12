Situace není dobrá, ví Holeš po další porážce. Zdržování? To tu dělá každý

Slávisté v uplynulých třech utkáních doplatili především na špatnou koncovku. Proti Anderlechtu si nicméně ani zdaleka tolik příležitostí nevytvořili, byť soupeře několikrát zatlačili, většinu času se trápili.

Slavia má tak po šesti zápasech pouhé čtyři body a reálně jí hrozí, že poháry na jaře hrát nebude.

„Situace není dobrá, ale zbývají nám poslední dva zápasy, které musíme vyhrát a pak doufat, že to bude stačit. Ale počítali jsme s tím, že tyhle dva domácí zápasy zvládneme a budeme v úplně jiné pozici,“ prohlásil Holeš.

Zdálo se, že jste se do zápasu pořádně nedokázali dostat. Mohlo to být i únavou?

To si nemyslím. Samozřejmě únava hraje svou roli, jelikož končí podzimní část, ale my jsme myslím ve druhé půli ještě zvýšili obrátky a soupeře jsme tlačili, ale chybí nám něco ve vápně. Ať už větší důraz nebo nějaký šťastný odraz. Šli jsme za vyrovnáním, ale v Evropě se nám nedaří dávat góly.

Mluvíte o zlepšeném výkonu po změně stran. Zvýšil trenér Trpišovský v kabině hlas?

Nezvýšil, jenom jsme změnili rozestavení. Myslím, že první půle nebyla špatná. Hráli jsme dobře, oni měli dvě situace: jednu po naší chybě, jednu střelu za vápnem a zkrátka to kvalitně vyřešili. Hráli jsme dobře na půlce, ale pak nám chybí kvalita ve vápně.

Vašim snahám alespoň vyrovnat příliš nepomáhal ani soupeř, který při každé příležitosti tahal čas.

My jsme jim pomohli prvním gólem, tou chybou, takže se mohli začít válet a zdržovat hru, což tu dělal každý evropský tým. Je to škoda. Kdybychom šli do vedení my, byl by ten zápas jiný. My chceme hrát ve velké intenzitě, aby ta hra pořád plynula, takže podobné zdržování a kouskování nám nesvědčí.

Zmiňujete, že Anderlecht nebyl první, kdo se tu snažil hru co nejvíc kouskovat. To už vypadá na jasný taktický plán, nemyslíte?

Zdá se, že to jejich taktika je. Dělali to tady všichni a protože ví, že doma jsme silní. Bohužel se to děje, rozhodčí tomu taky úplně nepomohl, kdyby třeba dal dřív žlutou kartu gólmanovi. Ale stává se to každý zápas a myslím, že to bude pokračovat.

První branku zavinil zbytečnou ztrátou balonu Christos Zafeiris. Vyčítá si tuhle chybu hodně?

Každý hráč je po chybě na nějakou dobu opařený, my jsme ho samozřejmě podpořili. To se stane, je to fotbal. Christos se nebojí hrát, nechce se zbavovat balonu a to se prostě stává. Teď je stejně jako zbytek týmu zklamaný, mrzí ho to, ale my ho podpoříme a určitě se z toho oklepe.

Po podzimní části evropských pohárů máte čtyři body. Dokázal byste pojmenovat hlavní problémy?

Asi bych se opakoval. Finální fáze, koncovka a chování ve vápně. Těch střel a situací, co jsme za ty poslední čtyři zápasy měli, tak to byla velká dominance, ale je potřeba to přetavit v góly, což se nám nedaří.

Zbylé dva zápasy vás čekají nezvykle v lednu, hned po zimní přípravě.

Nevím, co od toho mám čekat. Je to pro nás něco nového, příprava bude velmi specifická, protože se všechno se musí přizpůsobit prvnímu evropskému zápasu, který bude zhruba tři týdny po začátku přípravy. Bude to pro nás něco nového, ale v šatně jsme si řekli, že myslíme jenom na Teplice, kde to musíme zvládnout a to, co bude v lednu, budeme řešit až potom.