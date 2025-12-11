ONLINE: Panathinaikos - Plzeň, opět chytá Wiegele, v základu i Višinský či Adu

Plzeňští fotbalisté hrají poslední podzimní zápas základní fáze Evropské ligy. Proti řeckému Panathinaikosu si s velkou pravděpodobností mohou zajistit postup do vyřazovací fáze. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Matthias Ginter z Freiburgu se tlačí na plzeňského kapitána Matěje Vydru. Vpravo je Lukáš Červ. | foto: AP

Plzeň je v Evropské lize stále neporažená a aktuálně má devět bodů za dvě výhry a tři remízy.

V uplynulém ročníku 10 bodů většině týmů na postup stačilo, takže případná výhra by jí mohla dát úplnou jistotu, byť letos může být hranice jiná.

Trenér Martin Hyský zvolil následující sestavu: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Doski – Červ, Valenta – Višinský, Ladra, Adu – Durosinmi.

Panathinaikos má stejně bodů jako Plzeň, ale o dva góly horší celkové skóre. Vzájemný zápas může být pro oba týmy v celkovém součtu klíčový.

Čtvrteční soupeři se v pohárech dosud neutkali, s českými týmy má ale Panathinaikos pozitivní domácí bilanci – v sedmi pohárových zápasech s nimi dosud neprohrál, z toho pětkrát zvítězil.

Panathinaikos cepuje zkušený Benítez, klub chce zpátky na vrchol. Co čeká Plzeň?

Jak si povede tentokrát?

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 21:00
Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason (C), Touba – Chirivella, Siopis, Djuričić – Tetê, Pantović, Zarúrí.
Sestavy:
Wiegele – Doski, Dweh, Jemelka – Višinský, Valenta, Červ (C), Ladra, Memić – Durosinmi, Adu.
Náhradníci:
Drągowski, Kotsaris – Bakasetas, Gnezda Čerin, Świderski, Taborda, Mladenović, Fikaj, Kotsiras, Bregou.
Náhradníci:
Tvrdoň, Jedlička – Marković, Spáčil, Kabongo, Vydra, Souaré, Panoš, Bello, Zeljković.

Rozhodčí: Nobre – Pereira, Martins (všichni POR)

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 5 4 0 1 11:2 12
2. FC MidtjyllandMidtjylland 5 4 0 1 12:5 12
3. Aston VillaAston Villa 5 4 0 1 8:3 12
4. FreiburgFreiburg 5 3 2 0 8:3 11
5. Real BetisBetis 5 3 2 0 8:3 11
6. FerencvárosFerencváros 5 3 2 0 9:5 11
7. SC BragaBraga 5 3 1 1 9:5 10
8. FC PortoPorto 5 3 1 1 7:4 10
9. KRC GenkGenk 5 3 1 1 7:5 10
10. Celta VigoCelta Vigo 5 3 0 2 11:7 9
11. LilleLille 5 3 0 2 10:6 9
12. StuttgartStuttgart 5 3 0 2 8:4 9
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 3 0 6:2 9
14. Panathinaikos AtényPanathinaikos 5 3 0 2 9:7 9
15. AS ŘímAS Řím 5 3 0 2 7:5 9
16. NottinghamNottingham 5 2 2 1 9:5 8
17. PAOK SoluňPAOK 5 2 2 1 10:7 8
18. BoloňaBoloňa 5 2 2 1 7:4 8
19. Brann BergenBrann 5 2 2 1 6:3 8
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 5 2 2 1 5:5 8
21. Celtic GlasgowCeltic 5 2 1 2 7:8 7
22. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 5 2 1 2 4:5 7
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 5 2 1 2 7:10 7
24. FC BasilejBasilej 5 2 0 3 7:7 6
25. Ludogorec RazgradLudogorec 5 2 0 3 8:11 6
26. Young Boys BernYoung Boys 5 2 0 3 7:12 6
27. Go Ahead EaglesGA Eagles 5 2 0 3 4:9 6
28. Sturm GrazSturm Graz 5 1 1 3 4:7 4
29. Red Bull SalcburkRB Salcburk 5 1 0 4 5:10 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 5 1 0 4 4:9 3
31. FCSBFCSB 5 1 0 4 3:8 3
32. FC UtrechtUtrecht 5 0 1 4 2:7 1
33. Glasgow RangersRangers 5 0 1 4 2:9 1
34. Malmö FFMalmö 5 0 1 4 2:10 1
35. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 5 0 1 4 1:14 1
36. OGC NiceNice 5 0 0 5 4:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

