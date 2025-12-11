ONLINE: Panathinaikos - Plzeň, opět chytá Wiegele, v základu i Višinský či Adu

Plzeň je v Evropské lize stále neporažená a aktuálně má devět bodů za dvě výhry a tři remízy.
V uplynulém ročníku 10 bodů většině týmů na postup stačilo, takže případná výhra by jí mohla dát úplnou jistotu, byť letos může být hranice jiná.
Trenér Martin Hyský zvolil následující sestavu: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Doski – Červ, Valenta – Višinský, Ladra, Adu – Durosinmi.
Panathinaikos má stejně bodů jako Plzeň, ale o dva góly horší celkové skóre. Vzájemný zápas může být pro oba týmy v celkovém součtu klíčový.
Čtvrteční soupeři se v pohárech dosud neutkali, s českými týmy má ale Panathinaikos pozitivní domácí bilanci – v sedmi pohárových zápasech s nimi dosud neprohrál, z toho pětkrát zvítězil.
|
Panathinaikos cepuje zkušený Benítez, klub chce zpátky na vrchol. Co čeká Plzeň?
Jak si povede tentokrát?
Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason (C), Touba – Chirivella, Siopis, Djuričić – Tetê, Pantović, Zarúrí.
Wiegele – Doski, Dweh, Jemelka – Višinský, Valenta, Červ (C), Ladra, Memić – Durosinmi, Adu.
Drągowski, Kotsaris – Bakasetas, Gnezda Čerin, Świderski, Taborda, Mladenović, Fikaj, Kotsiras, Bregou.
Tvrdoň, Jedlička – Marković, Spáčil, Kabongo, Vydra, Souaré, Panoš, Bello, Zeljković.
Rozhodčí: Nobre – Pereira, Martins (všichni POR)Přejít na online reportáž