Bláža vedl spolu s Miroslavem Droppou už úterní trénink po odvolání Briana Priskeho. Následně Sparta oznámila, že bude Bláža na lavičce i ve čtvrtek coby dočasný hlavní kouč.
Do zápasu s Alkmaarem zvolil následující sestavu: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Zelený, Vitályos – Vydra, Mannsverk, Irving – Mercado, Brunes, Alcócer.
Dvě změny oproti nedělní porážce s Libercem se tak dotkly obrany – Vitályos hraje místo vykartovaného Guddala, přičemž na stopera se posune Zelený, a Hoever nahradil Suchomela.
Sparta má po polovině skupinové fáze na kontě čtyři body, přičemž poslední dvě utkání prohrála. Napříč všemi soutěžemi dokonce čeká na výhru už pět zápasů.
Alkmaar má ve společné tabulce šest bodů, v domácí soutěži mu pak patří čtvrtá příčka – na vedoucí PSV ale ztrácí jen tři body.
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Troufalý tah, nebo bezradnost. Bude se na Spartě opakovat Holoubkův scénář?
Oba týmy se letos utkávají už potřetí. Na jaře v osmifinále Konferenční ligy postoupil nizozemský celek, když doma zvítězil 2:1 a v odvetě na Letné svého soupeře deklasoval 4:0.
Jak si Sparta povede tentokrát?
Surovčík – Hoever, Soh, Zelený, Vitályos – P. Vydra (C), Mannsverk, Irving – Mercado, Brunes, Alcócer.
De Busser – Kasius, Goes, Hoedt, M. de Wit – Clasie (C), Byskov, P. Koopmeiners – Stengs, Kovács, Bouziane.
Hegyi – Suchomel, Kadeřábek, Martinec, Eneme, Ševínský, Grimaldo, Singhateh, Macek, Vojta, Jurásek.
Owusu-Oduro, Verhulst – Maikuma, Chávez, Daal, Kwakman, Natali, Oufkir, Ičihara, Bergraaf.
Rozhodčí: Nobre – N. Pereira, F. Pereira (vš. POR)Přejít na online reportáž