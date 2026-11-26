Plzeňský trenér Radoslav Kováč zvolil následující sestavu: Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl, Gabriel – Memič, Hrošovský, Červ, Doski – Adu, Kabongo.
Hosté nasadili spíš náhradníky a hráče po zranění. Jelikož mají „nahráno“, souboj v Plzni berou na lehkou váhu.
Plzeň teprve v minulém kole získala své první body do tabulky, když porazila norský Lilleström na jeho stadionu 1:0.
Teď ji čeká náročnější soupeř.
Benfica dosavadní čtyři utkání vyhrála, se třinácti vstřelenými brankami má nejlepší útok v rámci celé soutěže a patří jí první místo.
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Díky, žes na mě řval! Bývalé eso Slavie opět v Česku. Proč není v Premier League?
Na český tým naráží v pohárech poprvé od roku 1992, kdy remizovala se Spartou 1:1. Stejný výsledek mimochodem uhrála letos v lednu Plzeň proti jinému portugalskému soupeři – Portu.
Jak si povede proti Benfice?
Wiegele – Pališčák, Dweh, Gabriel, Prebsl – Memić, Červ, Hrošovský (C), Doski – Adu, Kabongo.
Trubin – al-Karúání, Araújo (C), Circati, D. Banjaqui – Kamiński, Barrenechea, Lukébakio, Manu Silva – Pavlidis, R. Silva.
Ťapaj – Vavro, Spáčil, Lawal, Višinský, M. Vydra, Sojka, Ladra, Souaré, Paluska, Faal, Pirgić.
Soares – Lenglet, Bah, Sudakov, Schjelderup, J. Durán, Dahl, Echeverri, Palhinha, Cabral, Tiago Freitas.
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (všichni CRO)Přejít na online reportáž