Nepřijeli jsme se dívat na památky, říká Guľa o izraelské misi

Že Plzeň neprojde skrz nemistrovskou větev do základní skupiny Ligy mistrů, to se spíše očekávalo. Konec před branami druhé nejprestižnější pohárové soutěže by byl ovšem zklamáním.

Hapoel Beer Ševa vs. Plzeň Online reportáž ve čtvrtek od 19:30

Nad čím nyní vůbec přemýšlíte?

Musíme trefit intenzitu tréninku. Je tu třicet stupňů, takže jiné počasí než v Česku. I vlhkost je rozdílná. Ještě nás čeká krátké video, pak budu mít čas rozmýšlet detaily.

Hodnotíte nadcházející střetnutí jako to nejdůležitější ve vaší trenérské kariéře?

Každé je pro mě podstatné. Už v Žilině jsem zažil skvělé evropské zápasy, třeba play off v Bilbau. Nebo dvojzápas s FC Kodaň v předkole Ligy mistrů. Ale vím, že tahle fáze je takovým tenisovým grandslamem. Jsme blízko skupině, tím pádem si uvědomujeme důležitost toho zápasu. Chci postoupit i já jako osoba, ale víc mi jde o to, aby byl tým připravený a aby chlapci za odhodlání a dřinu měli odměnu. Bylo by to pro nás úžasné.

Jak nyní musíte přistupovat k mužstvu?

Hráči jsou odlišní. Někdo eskaluje svůj výkon s důležitostí utkání, někoho to zase může přibrzdit. S kluky jsme každý den a vždy po nich chceme, aby šli naplno. Pokud to plní, tak pak je pro ně lehké zvládat zápasy s takovýmto puncem. Snažíme se k nim přistupovat trošku individuálnějším nebo skupinovým způsobem, i co se týká nastavení. Jedna věc je sportovní forma, tou druhou je zdravotní stav. Chybí nám akorát nemocný Tomáš Hořava, který zůstal doma.

Bral jste to tak, že se Žilinou jste vždy mohl v pohárech jen překvapit, zatímco s Plzní se čeká postup?

Ano, i na to člověk myslí, to je jasné. Nejenže musíte, ale i chcete. Prostě jde o sportovní úspěch, pro který to děláte. Myslím, že k tomu podobně přistupuje každý trenér, ať už trénuje kohokoliv. Jste v play off, máte obrovskou šanci, takže se do toho snažíte dát absolutně všechno. Tak se k tomu snažím stavět i já. Máme velkou motivaci, která je rozdrobená do jednotlivých hráčů. Každý z nich ji má možná postavenou trošku jinak, ale v tom je to úžasné. Tu motivaci a odhodlání z nich cítím.

Jsou pro vás problémem ještě přísnější bezpečnostní pravidla, která při pobytu v Izraeli musíte respektovat?

Nic rušivého, na dodržování podobných věcí jsme zvyklí už z domova. Organizace je tu perfektní. Myslím, že i když není korona, tak se hráči při podobných výjezdech nejezdí dívat na památky. Je úplně normální, že jste na hotelu, připravujete se na zápas a pak odletíte domů. Kluci neměli žádná očekávání, že by se procházeli po městě. To se nedělá. Takto profi týmy nefungují.

Tušíte, jaké prvky by mohly po herní stránce na domácí Beer Ševu platit?

Jak sledujeme my je, tak pozorují i oni nás. Proto bych si nechal nějakým způsobem prostor, abychom je překvapili až přímo v tom střetnutí. Vyznačují se tím, že rádi hrají s míčem. Mají šikovné individuality, ale zároveň také citlivá místa, kterých bychom chtěli využít. A věřím, že se nám to v pravý čas také povede.

Hapoelu se rozpadá stadion, musí tedy hrát v azylu v Petach Tikvě. Klesá tím jeho výhoda?

Vzhledem k tomu, že nehrají doma, tak si to s nimi můžeme rozdat a nemůžeme se bavit o nějaké jejich extrémní výhodě. Věřím, že tohle bude další věc do skládanky, která nám pomůže zápas zvládnout. Něco takového sice nemáte pod kontrolou, ale vložíme do toho, co bude potřebné. S maximálním odhodláním a týmovostí.