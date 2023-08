OBRAZEM: Fanouškovství v Záhřebu. Malby, bohatá historie i příběh války

Fotbalisté pražské Sparty na horké chorvatské půdě neuspěli (1:3). Obdivovat místní sportovní kulturu a podpořit své oblíbence přijelo na dvě stovky českých příznivců. I oni, když procházeli záhřebskými uličkami, mohli zhlédnout kus dědictví, kterým jejich protivníci z tribun ozdobili tamní domy. „Chvíli to trvá, než objevíte pokreslené stěny. Zaujmou, protože vysvětlují, jak moc pro místní znamená fotbal. Jako by křičely: tady jsme doma my a naše Dinamo. Tohle je naše historie,“ popisují zpravodajové iDNES.cz malby.