Leverkusen vyhrál na půdě Karabachu a je v Evropské lize jediný stoprocentní

Karabach je na domácí půdě těžkým oříškem, dodneška tady držel sérii 13 zápasů v evropských pohárech bez porážky. Ani Leverkusen, do jehož branky se stejně jako v předchozích kolech EL postavil Matěj Kovář, dlouho nemohl najít recept. Mezi tyčemi domácích čaroval ruský gólman Luněv, který byl loni náhradníkem právě v Leverkusenu.

Jenže pět minut před koncem se zranil a Gugešašvili, který ho vystřídal, čisté konto neudržel. Z penalty nařízené za ruku ho překonal Boniface. Adam Hložek se na hřiště dostal jen na poslední minutu a Patrik Schick, který před dvěma týdny proti stejnému soupeři odehrál půlhodinu, je opět na marodce.

Fotbalisté Toulouse minule na Anfield Road prohráli 1:5, ale v odvetě si vedli mnohem lépe. Nejprve Nor Dönnum obral o míč váhajícího řeckého obránce Tsimikase a poslal je do vedení. Trenér Liverpoolu Klopp šetřil některé opory, tři z nich včetně nejlepšího střelce Salaha hned po přestávce nasadil do hry, ale místo vyrovnání přišel druhý gól z kopačky Nizozemce Dallingy.

Pak sice naděje hostů oživila vlastní branka venezuelského záložníka Cásserese, jenže vzápětí hned po svém příchodu na hřiště po další chybě obrany zvýšil Kamerunec Magri na 3:1. Portugalec Jota zápas zdramatizoval, v nastavení se hosté dokonce radovali z vyrovnávací branky, ale ta nebyla uznána, protože Quansah si pomohl rukou.

Ajax Amsterdam v domácí lize po angažování nového trenéra, bývalého reprezentanta Johna van ‚t Schipa, už díky dvěma výhrám opustil poslední příčku, ale na Evropu to stále nestačí. Doma s Brightonem prohrál 0:2. Domácí se v úvodu dožadovali penalty, ale videorozhodčí jim nedal za pravdu. Vzápětí dal gól na druhé straně Španěl Fati, který se proti Ajaxu zapsal mezi střelce i doma. Adingra z Pobřeží slonoviny výhru pojistil a Brighton je při své premiéře na evropské scéně na nejlepší cestě do vyřazovací fáze.

Miroslav Stevanovič (vlevo) ze Servette Ženeva bráněný Alejandrem Artunduagou ze Šeriffu Tiraspol.

Hráči Servette Ženeva si ve skupině G, kterou vede Slavia, připsali první výhru. Přitom zápas v Tiraspolu pro ně nezačal dobře, domácí Šeriff, který po debaklu v Edenu vyměnil trenéra, vedl 1:0 zásluhou kamerunského útočníka Mbekeliho. Ale hostům patřil finiš, šest minut před koncem vyrovnali a gólem z penalty v nastavení výsledek otočili. Hráči moldavského týmu nepříznivý vývoj neunesli a dva z nich uviděli červenou kartu.

LASK Linec získal první body v soutěži díky výhře nad belgickým Unionem St.Gilloise 3:0. Pomohl k ní v nastavení prvního poločasu hlavičkou po rohovém kopu Ukrajinec Talovjerov, který je v Linci na hostování ze Slavie. Hosté jsou sice díky sedmizápasové vítězné šňůře doma v čele ligové tabulky, ale v Evropské lize se jim po druhé porážce postup hodně vzdálil.

Izraelský klub Maccabi Haifa byl dodneška jediný týmem v soutěži bez vstřelené branky, ale v utkání s Villarrealem nulu na kontě smazal. Postaral se o to přesnou hlavičkou senegalský obránce Seck. Šanci vyrovnat měl Trigueros, ale neproměnil penaltu. Vítěz Evropské ligy z roku 2021 však přece jen odpor soupeře zlomil a zvítězil 2:1. Vzhledem ke konfliktu v Izraeli se hrálo na neutrální půdě v kyperské Larnace, oba soupeři se střetnou ještě 6. prosince v odloženém utkání ve Španělsku.

Skupina A

West Ham United West Ham United : Olympiakos FC 0:0 (0:0) Sestavy:

Fabiański – Coufal, Mavropanos, Akird, Palmieri – Benrahma, Ward-Prowse, Álvarez, Paquetá – Kudus, Bowen. Sestavy:

Paschalakis – Rodinei, Porozo, Retsos, Ortega – Hezze, Alexandropoulos, Camara – Podence, Jovetić, Fortunis. Náhradníci:

Aréola, Anang – Antonio, Cornet, Cresswell, Fornals, Ings, Johnson, Kehrer, Mubama, Ogbonna, Souček. Náhradníci:

Tzolakis, Papadoudis – Biel, J. Carvalho, El Arabi, al-Kaabí, Iborra, Masouras, Ntoi, Quini, Scarpa, Solbakken. Žluté karty:

19. Álvarez, 28. Kudus Žluté karty:

39. Podence Rozhodčí: Jug – Žunič, Vidali

SC Freiburg SC Freiburg : TSC Bačka Topola 2:0 (1:0) Góly:

24. Röhl

56. Eggestein Góly:

Sestavy:

Atubolu – Ginter, Lienhart, Gulde – Sildillia, Eggestein, Höfler, Weißhaupt – Röhl, Höler, Grifo (C). Sestavy:

Ilić – Đorđević, Stojić, Antonić (C), Petrović – Vlalukin (46. Ćalušić), Kuveljić (46. Ćirković), Vulić, Đakovac – Jovanović, Milovanović. Náhradníci:

Müller, Uphoff – K. Schmidt, Keitel, Kübler, Adamu, Makengo, Doan, Rüdlin, Gregoritsch, Baur. Náhradníci:

Simić, Jorgić – Radin, Mirčevski, Pantović, Cvetković, Krstić, Sós. Žluté karty:

39. Lienhart Žluté karty:

29. Vlalukin Rozhodčí: Saggi – Jensen, Dale (NOR)

Skupina B

Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam : Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 0:2 (0:1) Góly:

Góly:

15. Fati

53. Adingra Sestavy:

Ramaj – Gaaei (57. Sosa), Rensch (78. Mikautadze), Šutalo, Hato – Vos (73. Tahirović), Hlynsson (57. Borges), Taylor (47. Akpom) – Berghuis, Brobbey, Bergwijn (C). Sestavy:

Verbruggen – Milner (8. Gilmour), van Hecke, Dunk (C) (46. Igor), Veltman – Dahoud (65. Estupiñán, 77. Baleba), Groß – Adingra, Fati (65. Ferguson), Mitoma – Pedro. Náhradníci:

Setford, Pasveer – Ávila, Salah-Eddine, Medić, Godts. Náhradníci:

McGill, Steele – Webster, Buonanotte, Hinshelwood, Duffus, Lallana. Žluté karty:

Žluté karty:

34. Pedro, 70. van Hecke Rozhodčí: Dabanović – Todorović, Jovanović

AEK Atény : Olympique Marseille Olympique Marseille 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

25. Mbemba Sestavy:

Athanasiadis – Sidibé, Vida, Moukoudi, Hadžsáfí – Amrabat, Pineda, Szymański (C), Gaćinović – Garcia, Mantalos. Sestavy:

López – Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi – Ndiaye, Veretout, Kondogbia (C), Harít – Correa, Vitinha. Náhradníci:

Theocharis, Ginis – Araujo, Eliasson, Galanopoulos, Mitoglou, Mohammadí, Pizarro, Ponce, Zuber. Náhradníci:

Blanco, Ngapandouetnbu – Gigot, Murillo, Meïté, Nadir, Sarr, Sciortino, Soglo, Tunkadi. Žluté karty:

28. Gaćinović Žluté karty:

45+3. Vitinha Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist

1. Brighton 4 2 1 1 8:5 7 2. Marseille 3 1 2 0 8:6 5 3. AEK Atény 3 1 1 1 5:6 4 4. Ajax Amsterdam 4 0 2 2 4:8 2

Skupina C

Real Betis Real Betis : Aris Limassol 1:0 (1:0) Góly:

34. Iglesias Góly:

Sestavy:

Bravo – Ruibal, Pezzella, Roca, A. Vinícius – W. Carvalho, Guardado (C) (59. G. Rodríguez) – Henrique, Rodri (60. Isco), Ezalzúlí – Iglesias (59. A. Pérez). Sestavy:

Vaná (C) – Yago, Brorsson (46. Moucketou-Moussounda), Urošević, Cajú – Szöke, Struski – Mayambela, Y. Gomis, Montnor (46. Bengtsson) – Babicka. Náhradníci:

García, Vieites – Bellerín, Diao, Fékir, Fernández, Miranda, José. Náhradníci:

Chrysostómou, M. Sofroníou – Brown, Dimitriou, Kokorin, Špoljarić, Stępiński. Rozhodčí: Al Hakim – Klyver, Wilde

Skupina D

Sporting Lisabon : Raków Čenstochová 2:0 (1:0) Góly:

14. Gonçalves

52. Gonçalves Góly:

Sestavy:

Adán – St. Juste, Coates, Inácio (56. Reis) – Esgaio (56. Fresneda), Gonçalves (56. Hjulmand), Braganca, Santos – Edwards, Paulinho, Trincão. Sestavy:

V. Kovačević – Tudor, Racovițan, Rundić – J. Silva, Kochergin, Berggren, Plavšić – Crnac (46. Piasecki), Yeboah, Nowak (18. A. Kovačević). Náhradníci:

Israel, Calai – Neto, Essugo, Diomande, Quaresma, Ferreira, Moreira, Ribeiro. Náhradníci:

Tsiftsis – Lederman, Sorescu, Arsenić, Cebula, Kittel, Mras. Žluté karty:

29. Inácio Žluté karty:

Červené karty:

Červené karty:

12. Racovițan

Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : SK Sturm Graz 1:0 (0:0) Góly:

51. Djimsiti Góly:

Sestavy:

Musso – Tolói (C), Djimsiti, Kolašinac – Zappacosta (46. Hateboer), de Roon, Éderson, Bakker – Koopmeiners, Lookman – Scamacca. Sestavy:

Scherpen – Gazibegović, Affengruber, Wüthrich, Schnegg – Stankovič (C) – Lavalée, Prass, Böving (59. Horvat) – Włodarczyk (59. Teixeira), Sarkaria. Náhradníci:

Carnesecchi, Rossi – Adopo, Bonfanti, Holm, Mirančuk, Muriel, Pašalić, Zortea, Mendicino. Náhradníci:

Marič, Obi – Borković, Dante, Fuseini, Grgić, Serrano, Stückler. Žluté karty:

Žluté karty:

45+2. Stankovič Rozhodčí: Brisard – Auger, Berthomieu

Skupina E

Toulouse FC Toulouse FC : Liverpool FC Liverpool FC 3:2 (1:0) Góly:

36. Dønnum

58. Dallinga

76. Magri Góly:

74. Cásseres (vla.)

89. Jota Sestavy:

Restes – Desler, L. Costa, Diarra, Nicolaisen, Suazo – Sierro (C), Cásseres, N. Schmidt (70. Magri) – Dønnum (82. Kamanzi), Dallinga (89. Gelabert). Sestavy:

Kelleher – Jo. Gomez (C), Matip, Quansah, Tsimikas (46. Szoboszlai) – Elliott, Endó (46. Alexander-Arnold), A. Mac Allister – Doak (46. M. Saláh), Gakpo (73. Núñez), Díaz (82. Jota). Náhradníci:

Domínguez, Lacombe – Bangré, Begraoui, Cissoko, Keben, Mawissa. Náhradníci:

Alisson – Chambers, Konaté, McConnell, Scanlon. Žluté karty:

11. N. Schmidt, 90+4. Kamanzi, 90+7. Restes Žluté karty:

35. Endó, 90+4. Núñez Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Valkov – Draganov (BUL)

LASK Linec : Royale Union Saint-Gilloise 3:0 (2:0) Góly:

26. Horvath

45+5. Talověrov

77. Žulj Góly:

Sestavy:

Lawal – Stojković (75. Flecker), Ziereis, A. Andrade, Bello (75. Renner) – Ljubic (85. Jovičić), Talověrov, Horvath – Mustapha (75. Ljubičić), Žulj, Usor (85. Balić). Sestavy:

Moris – Castro-Montes (57. Terho), K. Mac Allister, Burgess, Mačida – Vanhoutte (57. Sadiki), Lazare, Lapoussin – Amúra (57. Rasmussen), Eckert (46. K. Rodríguez), Puertas (75. Teklab). Náhradníci:

Jungwirth, Siebenhandl – Ba, Goiginger, Havel, Luckeneder. Náhradníci:

Wenssens, Imbrechts – Huygevelde, Leysen, Sykes. Žluté karty:

19. Ljubic, 49. Stojković Žluté karty:

71. Puertas Rozhodčí: Sozza – Baccini, Bresmes

1. Liverpool 4 3 0 1 12:5 9 2. Toulouse 4 2 1 1 6:8 7 3. Saint-Gilloise 4 1 1 2 3:7 4 4. Linec 4 1 0 3 5:6 3

Skupina F

Stade Rennes FC Stade Rennes FC : Panathinaikos FC 3:1 (1:1) Góly:

9. Rieder

65. I. Saláh

70. Blas Góly:

34. Ioannidis Sestavy:

Gallon – G. Doué, Wooh, Belocian, Theate – Bourigeaud (C) (62. Blas), Le Fée, Matić (90+3. Assignon), Terrier (62. I. Saláh) – Rieder (62. Santamaría), Kalimuendo (35. Truffert). Sestavy:

Brignoli – Vagiannidis (78. Šporar), Schenkeveld (C), Jedvaj, Mladenović – Gnezda Čerin (46. Đuričić), R. Pérez (79. Arão), Vilhena – S. Palacios (72. D. Mancini), Ioannidis, Bernard (71. Cantalapiedra). Žluté karty:

33. Bourigeaud, 55. Wooh, 81. Santamaría Žluté karty:

44. Vagiannidis, 52. R. Pérez Červené karty:

33. Belocian Červené karty:

Rozhodčí: William Collum, Francis Connor

Maccabi Haifa : Villarreal CF Villarreal CF 1:2 (1:0) Góly:

30. Seck Góly:

82. Baena

86. Sörloth Sestavy:

Kayouf – Sundgren, Seck, Šimić, Cornud – Mohamed, Show (87. Naor), Refaelov (C) (76. Jaber) – Khalaily (87. Shibli), Pierrot (65. David), Hagag (76. Podgoreanu). Sestavy:

Reina – Altimira, Mándí, Gabbia, A. Moreno – Akhomach (66. Pino), Trigueros (C) (79. Capoue), Comesaña (46. Pascual), Terrats (66. Parejo) – Brereton Díaz (66. Baena), Sörloth. Náhradníci:

Náhradníci:

Coquelin. Žluté karty:

38. Šimić, 71. Refaelov, 85. Show Žluté karty:

28. Sörloth, 69. Altimira, 75. A. Moreno Rozhodčí: Mykola Balakin – Dmytro Zaporozhenko, Oleksandr Berkut

1. Rennes 4 3 0 1 8:3 9 2. Villarreal 3 2 0 1 3:3 6 3. Panathinaikos Atény 4 1 1 2 4:5 4 4. Maccabi Haifa 3 0 1 2 1:5 1



Skupina G

Servette Ženeva Servette Ženeva : Šeriff Tiraspol 2:1 (0:1) Góly:

84. Rouiller

90+3. Bedia Góly:

13. Severin (vla.) Sestavy:

Frick (C) – Magnin (54. Crivelli), Rouiller, Severin, Mazikou (82. Baron) – Stevanović, Cognat (82. Diba), Ondoua (76. Guillemenot), Bolla – Kutesa, Bedia. Sestavy:

Koval – Zohouri, Tovar, Kiki – Badolo, Talál, Mendes (58. Garananga), J. Fernandes (C), Artunduaga – Ankeye, Mbekeli (72. Apostolakis). Náhradníci:

Mall – T. Ouattara, Vouilloz. Náhradníci:

Străistari, Pașcenco – Coliș, Novicov. Žluté karty:

69. Severin, 90+5. Bedia Žluté karty:

37. Badolo, 80. Zohouri, 90+2. Kiki Červené karty:

Červené karty:

90. Zohouri Rozhodčí: Lukjančukas – Mirauskas, Abramavicius (všichni LTU) – Blank (NED)

1. Slavia Praha 4 3 0 1 10:2 9 2. AS Řím 4 3 0 1 8:3 9 3. Servette Ženeva 4 1 1 2 3:8 4 4. Šeriff Tiraspol 4 0 1 3 3:11 1

Skupina H

FK Karabach : Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

90+4. Boniface Sestavy:

Luňov (85. Gugešašvili) – Vešović (83. Medveděv), Mustafazade, Medina, Cafargulijev (89. B. Husejnov) – Benzia (83. Bajramov), Romão, Janković – L. Andrade (83. P. Andrade), Juninho, Zoubir. Sestavy:

Kovář – Stanišić, Tah, Hincapié – Tella (61. Frimpong), Xhaka, Andrich, Grimaldo – Adli (61. Hofmann), Wirtz (90+7. Hložek) – Boniface. Náhradníci:

Ramazanov – Mammadov, Keyta, Xhixha, Almeida, A. Husejnov, Achundzade. Náhradníci:

Hrádecký, Lomb – Kossounou, Mbamba, Puerta, Amiri. Žluté karty:

25. Medina, 35. Vešović, 90+3. Gugešašvili, 90+7. Bajramov Žluté karty:

68. Wirtz, 68. Xhaka, 69. Hofmann

BK Häcken : Molde FK 0:2 (0:2) Góly:

Góly:

16. Gulbrandsen

24. Eriksen Sestavy:

Abrahamsson – Sandberg, Hammar (46. Abdulrazak), Hovland, Totland – Rygaard, Sa. Gustafson (C), Romeo – Layouni, Chilufya, Sonko. Sestavy:

Petersen – Fjörtoft Lövik, Haugan, Öyvann, Ellingsen, Haugen (46. Hestad) – Eriksen, Kaasa, Breivik – Eikrem (C), Gulbrandsen. Náhradníci:

Brattberg, Banozic – Brusberg, Dahbo, Dembe, Faye, Hodžić, Hrstić, Kamara, Sana, Youssef. Náhradníci:

Lervik, M. Myklebust – Berisha, Björnbak, Grödem, Hagelskjaer, Kitolano, Ödegaard, A. Myklebust. Žluté karty:

52. Romeo Žluté karty:

Rozhodčí: Robertson – Roome, MacLeod