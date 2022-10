Freiburg deklasoval v Evropské lize Nantes, stoprocentní zůstává i Arsenal

Freiburg potvrdil vynikající vstup do sezony, ve 14 zápasech prohrál pouze jednou před dvěma měsíci s Dortmundem. O vítězství nad Nantes se postarali čtyři různí střelci. Aktuálně druhý celek bundesligy má plný počet 12 bodů se skóre 11:1 a je blízko přímému postupu do osmifinále. Druhé místo a první kolo play off už má jisté. Ve druhém utkání skupiny remizoval Karabach bez branek s Olympiakosem, kterému stále chybí zraněný brankář Tomáš Vaclík.

Arsenal si poradil s Bodö/Glimt i podruhé, jediný gól vstřelil v 24. minutě Saka. „Kanonýři“ vyhráli šestý soutěžní duel v řadě a vedou skupinu A, navíc mají k dobru odložený zápas s PSV Eindhoven.

Feyenoord remizoval doma s dánským Midtjyllandem 2:2. Druhou branku rotterdamského celku vstřelil slovenský reprezentant a bývalý obránce pražské Sparty Hancko, jenž se prosadil v druhém soutěžním utkání za sebou.

O obou postupujících je rozhodnuto ve skupině B. Fenerbahce uspělo 2:1 na hřišti AEK Larnaka a Rennes zvítězilo 1:0 nad Dynamem Kyjev. Fenerbahce s Rennes mají shodně sedmibodový náskok na třetí Larnaku a v příštím kole se utkají v přímém souboji o první místo.

Skupina A

FK Bodo/Glimt : Arsenal FC 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

24. Saka Sestavy:

Chajkin – Sampsted, Lode, Höibraaten (89. Moe), Wembangomo – Vetlesen, Berg (C), Saltnes (12. Grönbaek) – Solbakken, Espejord (76. Salvesen), Pellegrino (89. Mvuka). Sestavy:

Turner – White (70. Tomijasu), Holding, Saliba – Nelson (59. Martinelli), Lokonga (84. Partey), Ödegaard (C) (70. Marquinhos), Tierney – Vieira – Nketiah, Saka (59. Xhaka). Náhradníci:

Faye Lund – Sery Larsen, Amundsen, M. Konradsen, Hagen, Sörli, Žugelj. Náhradníci:

Ramsdale, Hein – Gabriel, C. Soares, Edwards, Smith, Ibrahim. Žluté karty:

67. Vetlesen Žluté karty:

30. Saka, 89. Partey, 90+2. Turner Rozhodčí: Peljto (BIH) – Beljo (BIH), Lazić (BIH)

PSV Eindhoven : FC Curych 4:0 (3:0) Góly:

9. Gutiérrez

15. Veerman

34. Sangaré

55. Veerman Góly:

Sestavy:

Benítez – Mwene, Ramalho, Obispo, Max – Sangaré (63. Sávio), Gutiérrez – Simons (46. Ledezma), Veerman (56. Bakayoko), Gakpo (C) (46. El Ghazi) – Til. Sestavy:

Brecher (C) – Boranijašević, Kamberi, Katić, Mets – Conde (59. Selnaes), Hornschuh, Guerrero – Vjunnik (59. Okita), Aiyegun, Marchesano. Náhradníci:

Drommel, Waterman – Hoever, Teze, Oppegaard. Náhradníci:

Kostadinović, De Nitti – Aliti, Krasniqi, Santini, Avdijaj, Rohner, Hodža, Kryeziu. Žluté karty:

Žluté karty:

2. Mets, 31. Marchesano Rozhodčí: Palabıyık (TUR) – Olguncan (TUR), Sesigüzel (TUR)

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Arsenal 3 3 0 0 6:1 9 2. PSV Eindhoven 2 1 1 0 6:2 4 3. Bodö/Glimt 4 1 1 2 3:6 4 4. FC Curych 3 0 0 3 3:9 0

Skupina B

AEK Larnaka FC : Fenerbahce Istanbul 1:2 (0:1) Góly:

52. Tričkovski Góly:

16. João Pedro

80. Batshuayi Sestavy:

Pirić – Rosales, Miličević, Tomović, Á. García – Ledes (75. Pons) – Mamas (63. Naoum), Oier (82. M. González), Faraj, Altman (75. Olatunji) – Tričkovski (C) (75. Lopes). Sestavy:

Bayındır (C) – Szalai, G. Henrique, Aziz, Kadioglu – Alioski (70. Osayi-Samuel), Yüksek, Güler (69. Batshuayi) – Lincoln (76. Crespo), João Pedro (69. Valencia), Rossi (90+1. Kahveci). Náhradníci:

Gordić, Toumpas – Christoforou, Englezou, Andreou. Náhradníci:

Çetin, Eğribayat – Mor, Demir. Žluté karty:

39. Á. García, 41. Mamas, 49. Tričkovski, 88. Olatunji, 90+5. Pons, 90+5. Faraj Žluté karty:

33. Güler, 43. Lincoln, 67. Aziz, 88. G. Henrique Červené karty:

85. Á. García Červené karty:

Rozhodčí: Raczkowski – Siejka, Kupsik

FC Dynamo Kyjev : Stade Rennes FC 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

48. Wooh Sestavy:

Neščeret – Tymčyk (77. Karavajev), Zabarnyj, Syrota, Dubinčak (66. Vivčarenko) – Sydorčuk (C) – Bujalskij, Šepeljev (71. Andrijevskij) – Cygankov, Besedin (66. Vanat), Garmaš (66. Kabajev). Sestavy:

Mandanda – Assignon, Wooh, Theate, Meling – Bourigeaud (C) (84. Truffert), Ugochukwu, Majer – D. Doué (74. Tait), Kalimuendo (74. Gouiri), Terrier (67. Sulemana). Náhradníci:

Ignatěnko – Burda, Kędziora, Kravčenko, Parris, Popov, Diallo. Náhradníci:

Alemdar, Salin – Abline, Belocian, G. Doué, Francoise, Rodon. Žluté karty:

44. Besedin, 53. Tymčyk, 90+4. Vanat Žluté karty:

24. Bourigeaud

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Fenerbahce 4 3 1 0 8:4 10 2. Rennes 4 3 1 0 7:4 10 3. AEK Larnaka 4 1 0 3 3:6 3 4. Dynamo Kyjev 4 0 0 4 2:6 0

Skupina C

Real Betis : AS Řím 1:1 (1:0) Góly:

34. Canales Góly:

56. Belotti Sestavy:

Bravo – Ruibal, Pezzella, Felipe, Miranda (86. Moreno) – Akouokou, Guardado (81. Carvalho) – Rodri, Canales (81. G. Rodríguez), Joaquín (C) (69. L. Henrique) – José (69. Iglesias). Sestavy:

Patrício – Zalewski, Mancini, Smalling, Ibañez, Spinazzola (71. Viña) – Cristante, Pellegrini (C) (87. El Shaarawy), Matić (46. Ma. Camara) – Abraham, Belotti (76. Bove). Náhradníci:

D. Martín, R. Silva – E. González, V. Ruiz, Sabaly. Náhradníci:

Boer, Svilar – Šomurodov, Tripi, Volpato, Missori, Cassano. Žluté karty:

31. Guardado, 31. Joaquín, 80. Miranda, 90. Rodri Žluté karty:

35. Matić, 43. Mancini, 58. Ma. Camara Rozhodčí: Sidiropoulos – Kostaras, Dimitriadis

PFC Ludogorec Razgrad PFC Ludogorec Razgrad : HJK Helsinki 1:0 (1:0) Góly:

39. Gropper Góly:

Sestavy:

Padt – Cicinho, Nedjalkov (C), Verdon, Gropper – Show, Piotrowski, Cauly – Rick, Tissera, Tekpetey. Sestavy:

Hazard – Hoskonen, Tenho (C), Raitala – Browne (46. Peltola), Hetemaj, Väänänen (58. Boujellab), Lingman, Soiri (58. Terho) – Hostikka, Abubakari. Náhradníci:

Christov, Sluga – Delev, Despodov, Gonçalves, Thiago, Jordanov, Naressi, Nonato, Terzijev, Plastun, Witry. Náhradníci:

Taannander – Yli-Kokko, Olusanya, Martic, Tanaka, Radulović. Žluté karty:

45+2. Cicinho Žluté karty:

34. Browne, 55. Raitala Rozhodčí: Kristo Tohver – Silver Koiv, Sten Klaasen (všichni Estonsko).

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Betis Sevilla 4 3 1 0 8:4 10 2. AS Řím 4 1 1 2 6:5 4 3. Ludogorec Razgrad 3 1 1 1 5:5 4 4. Helsinky 3 0 1 2 1:6 1

Skupina D

Royale Union Saint-Gilloise : SC Braga 3:3 (1:3) Góly:

20. Boniface

49. Vanzeir

63. Boniface Góly:

15. V. Oliveira

36. V. Oliveira

41. V. Oliveira Sestavy:

Moris – Nieuwkoop (90+4. Sykes), Burgess (46. Lapoussin), Kandouss, Van der Heyden – Lynen, Lazare (64. Puertas), Adingra – Boniface (90+4. El Azzouzi), Teuma (C), Vanzeir (81. Nilsson). Sestavy:

Matheus – Fabiano (46. V. Gómez), Vítor Tormena, Niakaté (76. P. Oliveira), Sequeira – R. Horta (C), A. Horta (68. Račić), Musrátí, Gomes (68. Medeiros) – V. Oliveira, A. Ruiz (90+1. Banza). Náhradníci:

Imbrechts, Pirard – J. Rodríguez, Francois. Náhradníci:

Sá – Djalo, Lainez, B. Rodrigues, Gorby, Pinto, Castro. Žluté karty:

45. Lazare, 86. Lynen Žluté karty:

25. Fabiano, 71. Niakaté Rozhodčí: Agajev – Zejnalov, Amarali

1. FC Union Berlín : Malmö FF 0:0 (0:0) Sestavy:

Rönnow – Knoche, Jaeckel, Leite – Trimmel, Haraguči, Khedira, Haberer, Ryerson – Becker, Siebatcheu. Sestavy:

I. Diawara – Beijmo, Hadžikadunić, Lewicki – Ceesay, Larsson, Peña, M. Olsson – Berget (39. Rakip), Thelin, Christiansen. Náhradníci:

Grill, Stein – Behrens, Doekhi, Gießelmann, Kemlein, Leweling, Maciejewski, Michel, Puchacz, Skarke, Thorsby. Náhradníci:

V. Andersson, Dahlin – Turay, Chaluš, Gall, Lomotey, Knudsen, Sejdiu, Toivonen, Zeidan. Žluté karty:

9. Haberer, 29. Trimmel, 63. Knoche Žluté karty:

16. Thelin, 37. Peña

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Saint-Gilloise 4 3 1 0 9:6 10 2. Braga 4 2 1 1 7:5 7 3. Union Berlín 3 1 0 2 1:2 3 4. Malmö 3 0 0 3 2:6 0

Skupina E

Real Sociedad San Sebastian : FC Šeriff Tiraspol 1:0 (1:0) Góly:

45+1. Sörloth Góly:

Sestavy:

Remiro – Elustondo (C), Le Normand, Pacheco, Rico – Méndez (62. U. González), Guevara, Turrientes, D. Silva (46. Navarro) – Fernández (46. Karrikaburu), Sörloth (62. Kubo). Sestavy:

Celeadnic – Guedes, Zohouri, Kiki, Radeljić (C), Kpozo – M. Diop, Mudasiru, Badolo – Pernambuco, Akanbi. Náhradníci:

Zubiaurre – Arambarri, Gorosabel, Illarramendi, Merino, Muñoz, Zubeldia, Zubimendi. Náhradníci:

Koval, Pașcenco – Heron, Vizeu, Ignatov, Gliga, Hatman, Covali. Žluté karty:

37. Rico Žluté karty:

14. Mudasiru, 25. Zohouri Červené karty:

Červené karty:

33. Zohouri Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj

Manchester United : AC Omonia Nikósie 0:0 (0:0) Sestavy:

de Gea – Dalot, Lindelöf, L. Martínez, Malacia (60. Shaw) – Casemiro, Fred – Antony (60. Sancho), B. Fernandes (C), Rashford – Ronaldo. Sestavy:

Uzoho – Matthews (65. Psaltis), Á. Lang, Miletić, Yuste, Kitsos – Panayiotou, Cassama, Charalambous – Bruno, Kakoullis (C) (64. Ansárífárd). Náhradníci:

Dúbravka, Heaton – Elanga, Eriksen, Garnacho, Iqbal, McTominay, Pellistri, Varane. Náhradníci:

Panagi – Barker, Bezus, Diskerud, Lecjaks, Loizou, Papoulis, Savva, Zachariou, Venizelos. Žluté karty:

Žluté karty:

49. Kakoullis Rozhodčí: Brisard – Pages, Auger (FRA)

.

Skupina F

Feyenoord Rotterdam : FC Midtjylland 2:2 (1:1) Góly:

32. Timber

48. Hancko Góly:

16. E. Martínez

59. Sviatchenko Sestavy:

Bijlow – Holmgren Pedersen, Trauner, Hancko, López – Geertruida, Timber (71. Dilrosun), Kökçü (C) – Džahánbachš (71. Wålemark), Giménez (77. Danilo), Szymański. Sestavy:

Lössl – Thychosen, Dalsgaard (41. Juninho), Sviatchenko (C), Paulinho – E. Martínez (87. Charles), K. Olsson, Evander (88. Chilufya) – Isaksen, Dreyer (89. Sörensen), Sisto (66. Kaba). Náhradníci:

Wellenreuther, Marciano – Björkan, Rasmussen, Paixão, Hartman, Wieffer, Bullaude, Benita. Náhradníci:

Ólafsson, Ugboh – Gartenmann, Nibe Hansen, Byskov Andreasen, Dyhr, Texel. Žluté karty:

63. Geertruida, 71. Kökçü, 74. Wålemark Žluté karty:

12. E. Martínez, 63. K. Olsson, 89. Lössl Rozhodčí: Rade Obrenovič (SVN) – Jure Praprotnik (SVN), Grega Kordež (SVN)

S. S. Lazio : SK Sturm Graz 1:1 (1:0) Góly:

45. Immobile Góly:

56. Böving Sestavy:

Provedel – Lazzari, Gila, Patric, Hysaj – Alberto (58. Anderson), Cataldi (58. Vecino), Bašić (58. Milinković-Savić) – Pedro, Immobile (C), Zaccagni (46. Marušić). Sestavy:

Siebenhandl – Ingolitsch, Affengruber, Stankovič, Wüthrich, Dante – Hierländer (C), Kitejšvili (58. Horvat), Prass – Ajeti, Emegha (46. Böving). Náhradníci:

Maximiano, Magro – Antônio, Cancellieri, Romagnoli, Casale, Romero, Radu. Náhradníci:

Schützenauer, Giuliani – Borkovic, Sarkaria, Jantscher, Oroz, Schnegg, Fuseini, Ljubic, Wels. Žluté karty:

27. Lazzari, 45+3. Immobile Žluté karty:

22. Ingolitsch, 27. Kitejšvili, 44. Affengruber, 45+2. Stankovič Červené karty:

45+2. Lazzari Červené karty:

Rozhodčí: Sascha Stegemann – Mark Borsch, Christof Günsch (vš. Německo)

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Feyenoord Rotterdam 4 1 2 1 12:8 5 2. Midtjylland 4 1 2 1 9:6 5 3. Lazio Řím 3 1 1 1 5:7 4 4. Štýrský Hradec 3 1 1 1 1:6 4

Skupina G

FK Karabach : Olympiakos FC 0:0 (0:0) Sestavy:

Mahammadalijev – Vešović, Mustafazade, B. Husejnov, Jafargulijev (85. Bajramov) – Garajev (C) (68. Romão), Almeida (68. Janković) – Šejdajev, Kady (62. Ozobić), Zoubir – Owusu (85. A. Husejnov). Sestavy:

Paschalakis – Vrsaljko, Ntoi, Papastathopoulos, Reabciuk – Vrousai (85. G. Rodrigues), Kunde (69. M'Vila), Bouchalakis (C) (85. Hwang In-beom), Biel (60. Valbuena) – Kámárá, Hwang Ui-jo (60. Marcelo). Náhradníci:

Gugešašvili, Ramazanov – Mammadov, Medveděv, Ibrahimli, Gurbanli, Medina. Náhradníci:

Tzolakis, Papadoudis – Masouras, O. Ba, Cissé, Sapountzis. Žluté karty:

66. Almeida, 83. Romão, 88. Vešović Žluté karty:

40. Vrsaljko, 83. Papastathopoulos Rozhodčí: Craig Pawson – Lee Betts, Ian Hussin (vš. Anglie)

FC Nantes : SC Freiburg 0:4 (0:1) Góly:

Góly:

26. Kübler

72. Gregoritsch

83. Schade

88. Džong Sestavy:

Lafont – Corchia, Girotto (89. Appiah), Pallois (82. Castelletto), Merlin – Sissoko (74. Coco), Guessand, Chirivella (81. Moutoussamy) – Simon (75. Bamba), Blas – Mohamed. Sestavy:

Flekken – Kübler, Ginter, Lienhart, Günter – Doan (76. Weisshaupt), Keitel (76. Eggestein), Höfler (88. Schlotterbeck), Grifo (66. Schade) – Petersen (66. Gregoritsch), Džong. Náhradníci:

Descamps, Petrić – Achi, Doucet, Manvelyan. Náhradníci:

Atubolu, Uphoff – Höler, Sildillia, Siquet, Wagner. Žluté karty:

Žluté karty:

68. Höfler

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Freiburg 4 4 0 0 11:1 12 2. Karabach 4 2 1 1 7:2 7 3. Nantes 4 1 0 3 2:10 3 4. Olympiakos Pireus 4 0 1 3 1:8 1

Skupina H

Trabzonspor AŞ : AS Monaco FC 3:0 (1:0) Góly:

44. Sarr (vla.)

48. Hugo

57. Bardhi Góly:

Sestavy:

Çakır (C) – Türkmen (46. Hugo), Bartra, Denswil, Elmali – Hamšík (58. Siopis), Gbamin – Djaniny (58. Ömür), Bakasetas, Bardhi – Bozok. Sestavy:

Nübel – Vanderson, Disasi, Sarr, C. Henrique – Diatta (60. Martins), Mo. Camara, Fofana, Golovin (60. Minamino) – Embolo (60. Boadu), Ben Yedder (C). Náhradníci:

Tepe, Aydin – Erdoğan, Haspolat, Lahtimi, Larsen, Trézéguet, Ünüvar, Yazıcı. Náhradníci:

Didillon – Akliouche, Jakobs, Jean Lucas, Magassa, Maripán, Matazo, Volland. Žluté karty:

23. Bardhi, 37. Djaniny, 52. Denswil Žluté karty:

Rozhodčí: Kehlet – Hummelgaard, Skytte