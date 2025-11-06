ONLINE: Plzeň - Fenerbahce, v základu Adu i Durosinmi. Domácí už hrají o postup

Plzeňští fotbalisté chtějí udržet neporazitelnost v Evropské lize. Ve čtvrtém utkání hlavní fáze hrají doma s Fenerbahce, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Plzně oslavují gól v zápase Evropské ligy proti AS Řím. | foto: AP

Plzni zatím vstup do Evropské ligy vyšel na výbornou. Nejprve sice pouze remizovala na Ferencvárosi (1:1), pak ale doma porazila Malmö 3:0 a naposledy senzačně zvítězila 2:1 na půdě AS Řím.

Pro Martina Hyského, jenž tým převzal v půlce října, to byla trenérská premiéra v evropských pohárech. Pod jeho vedením navíc Viktoria zatím pouze vítězí.

Když porazí i turecké Fenerbahce, dostane se na hranici deseti bodů, která loni stačila k postupu do vyřazovací fáze.

Proti Fenerbahce zvolil Hyský následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memič, Červ, Valenta, Souaré – Ladra – Durosinmi, Adu.

Fenerbahce má aktuálně v tabulce o bod méně než Plzeň – na porážku s Dinamem Záhřeb (1:3) zareagovalo vítězstvími nad Nice (2:1) a Stuttgartem (1:0).

Do Česka se vrací po roce, loni na podzim taktéž v Evropské lize porazilo Slavii 2:1. S Plzní se utkalo v březnu 2013 – v osmifinále stejné soutěži tehdy postoupilo po venkovní výhře 1:0 a domácí remíze 1:1.

Jak dopadne čtvrteční zápas?

Evropská liga
4. kolo 6. 11. 2025 21:00
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Lindhout – Honig, Balder (všichni NED)

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC MidtjyllandMidtjylland 3 3 0 0 8:2 9
2. SC BragaBraga 3 3 0 0 5:0 9
3. Olympique LyonLyon 3 3 0 0 5:0 9
4. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 2 1 0 7:3 7
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 2 1 0 6:2 7
6. FreiburgFreiburg 3 2 1 0 5:2 7
7. FerencvárosFerencváros 3 2 1 0 5:3 7
8. Brann BergenBrann 3 2 0 1 5:2 6
9. Celta VigoCelta Vigo 3 2 0 1 6:4 6
10. Aston VillaAston Villa 3 2 0 1 4:2 6
11. LilleLille 3 2 0 1 6:5 6
12. Go Ahead EaglesGA Eagles 3 2 0 1 4:3 6
13. Young Boys BernYoung Boys 3 2 0 1 6:6 6
14. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 2 0 1 4:4 6
15. FC PortoPorto 3 2 0 1 3:3 6
16. Real BetisBetis 3 1 2 0 4:2 5
17. NottinghamNottingham 3 1 1 1 6:5 4
18. BoloňaBoloňa 3 1 1 1 3:3 4
19. KRC GenkGenk 3 1 1 1 1:1 4
20. PAOK SoluňPAOK 3 1 1 1 5:6 4
21. Celtic GlasgowCeltic 3 1 1 1 3:4 4
22. Panathinaikos AtényPanathinaikos 3 1 0 2 6:6 3
23. AS ŘímAS Řím 3 1 0 2 3:4 3
24. FC BasilejBasilej 3 1 0 2 3:4 3
25. Feyenoord RotterdamFeyenoord 3 1 0 2 3:4 3
26. Ludogorec RazgradLudogorec 3 1 0 2 4:6 3
27. Sturm GrazSturm Graz 3 1 0 2 3:5 3
28. FCSBFCSB 3 1 0 2 2:4 3
29. StuttgartStuttgart 3 1 0 2 2:4 3
30. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 3 0 1 2 2:5 1
31. Malmö FFMalmö 3 0 1 2 2:6 1
32. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 3 0 1 2 1:6 1
33. OGC NiceNice 3 0 0 3 3:6 0
34. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 0 0 3 2:6 0
35. FC UtrechtUtrecht 3 0 0 3 0:4 0
36. Glasgow RangersRangers 3 0 0 3 1:6 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

6. listopadu 2025  18:44,  aktualizováno  20:04

I Barcelona to tu měla složité. Trenér Fenerbahce varuje, z Plzně ale chce 3 body

Trenér Fenerbahce Domenico Tedesco na tiskové konferenci před zápasem s Plzní.

Přestože fotbalisté Fenerbahce Istanbul půjdou do čtvrtečního čtvrtého kola Evropské ligy v Plzni v roli favoritů, jejich trenér Domenico Tedesco je před zápasem velmi obezřetný. Čtyřicetiletý...

6. listopadu 2025

Zapeklitá asijská mise. Noah je jasný favorit, říká Janotka o arménském soupeři

Trenér Janotka udává pokyny obránci Janu Královi.

Od našeho zpravodaje v Arménii Chaos na silnicích, oprýskané postsovětské budovy, potloukající se pouliční psi. Rychle poznáte, že tahle země geograficky a vzezřením patří spíše mimo Evropu. Přesto fotbalová Sigma ve více než 2...

6. listopadu 2025  9:52

