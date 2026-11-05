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ONLINE: Lilleström - Plzeň, hosté v Norsku usilují o první bod v Evropské lize

Autor:
Sledujeme online   17:38

Plzeňští fotbalisté oslavují gól Amara Memiče (vpravo). | foto: ČTK

Plzeňští fotbalisté stále čekají na první bodový zisk v letošní sezoně Evropské ligy. Ve 4. kole základní fáze hrají na půdě norského Lilleströmu, zápas má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Plzni se tradičně v pohárech dařilo, v letošní sezoně se však trápí na domácí scéně i v Evropě.

Na úvod hlavní fáze prohrála s Union Saint-Gilloise 0:3, pak nestačila na Ferencváros (0:1) a naposledy doma padla i s Levski Sofia.

Lilleström na tom není o moc lépe, ale na rozdíl od Plzně získal alespoň bod. Vybojoval ho shodou okolností ve druhém kole na Letné na Spartě, kde v závěru srovnával na 1:1. Týden na to však schytal debakl 0:6 od Realu Sociedad.

S Plzní se v pohárech utká vůbec poprvé.

Jak zápas dopadne? Sledujte v online reportáži.

Evropská liga
4. kolo 5. 11. 2026 18:45
Lillestrom SK Lillestrom SK : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Dahlberg – Ranger, Gabrielsen (C), Kristiansen, Paintsil – Nyheim, Ottosson, Ibrahimaj – Vá, Gulbrandsen, Kitolano.
Sestavy:
Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Gabriel, Hrošovský (C), Červ, Doski – Sojka – Adu, Memić.
Náhradníci:
Hagerup, Babic – Ottesen, Foss, Alperud, Olsen, Elkaer, Nordh, Melland, Krygaard, Jebara, Akanji.
Náhradníci:
Ťapaj – Vavro, Spáčil, Lawal, Višinský, Toure, M. Vydra, Ladra, Souaré, Faal, Kabongo, Pirgić.

Rozhodčí: Gidzhenov – Maksimov, Vukov (všichni BUL)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

4. kolo

NEC Nijmegen vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.73
  • 4.19
  • 4.42
AC Milán vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.39
  • 5.07
  • 7.75
AC Sparta Praha vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 6.62
  • 4.82
  • 1.45
Real Sociedad vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.61
  • 4.58
  • 4.93
Anderlecht Brusel vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.04
  • 4.04
  • 3.27
Lillestrom SK vs. FC Viktoria Plzeň //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.95
  • 3.89
  • 2.23
Crystal Palace vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.77
  • 4.18
  • 4.19
Levski Sofia vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.05
  • 3.33
  • 3.92
SCU Torreense vs. Ararat-Armenia Jerevan //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.71
  • 3.86
  • 5.03
Benfica Lisabon vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.13
  • 10.10
  • 18.30
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympiakos PireusPireus 4 3 1 0 4:1 10
2. Benfica LisabonBenfica 3 3 0 0 10:2 9
3. LeverkusenLeverkusen 3 3 0 0 8:0 9
4. BournemouthBournemouth 3 3 0 0 8:1 9
5. FerencvárosFerencváros 3 3 0 0 9:3 9
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
7. Juventus FCJuventus 3 2 1 0 9:3 7
8. Besiktas IstanbulBesiktas 3 2 1 0 9:5 7
9. Sunderland AFCSunderland 3 2 1 0 4:2 7
10. AZ AlkmaarAlkmaar 3 2 0 1 6:2 6
11. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 2 0 1 5:4 6
12. Stade RennesRennes 4 1 3 0 4:3 6
13. Olympique LyonLyon 3 2 0 1 5:6 6
14. Real SociedadReal Sociedad 3 1 1 1 8:3 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 1 1 8:5 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 5:3 4
17. Levski SofiaLevski 3 1 1 1 3:3 4
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 1 1 1 3:4 4
19. Sturm GrazSturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
20. NEC NijmegenNijmegen 3 1 1 1 5:8 4
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 1 1 1 3:6 4
22. Anderlecht BruselAnderlecht 3 1 0 2 4:3 3
23. HoffenheimHoffenheim 3 1 0 2 5:5 3
24. AC MilánAC Milán 3 1 0 2 4:5 3
25. Celta VigoCelta Vigo 3 1 0 2 3:4 3
26. OFI Kréta FCOFI FC 3 1 0 2 3:4 3
27. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 0 2 4:6 3
28. SCU TorreenseTorreense 3 1 0 2 4:7 3
29. NK CeljeCelje 3 0 1 2 2:7 1
30. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 3 0 1 2 1:6 1
31. Lillestrom SKLillestrom 3 0 1 2 2:9 1
32. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 0 1 2 1:9 1
33. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 0 3 2:7 0
34. Olympique MarseilleMarseille 3 0 0 3 1:6 0
35. Celtic GlasgowCeltic 3 0 0 3 3:9 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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