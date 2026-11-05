ONLINE: Lilleström - Plzeň, hosté v Norsku usilují o první bod v Evropské lize

Plzni se tradičně v pohárech dařilo, v letošní sezoně se však trápí na domácí scéně i v Evropě.
Na úvod hlavní fáze prohrála s Union Saint-Gilloise 0:3, pak nestačila na Ferencváros (0:1) a naposledy doma padla i s Levski Sofia.
Lilleström na tom není o moc lépe, ale na rozdíl od Plzně získal alespoň bod. Vybojoval ho shodou okolností ve druhém kole na Letné na Spartě, kde v závěru srovnával na 1:1. Týden na to však schytal debakl 0:6 od Realu Sociedad.
S Plzní se v pohárech utká vůbec poprvé.
Jak zápas dopadne? Sledujte v online reportáži.
Dahlberg – Ranger, Gabrielsen (C), Kristiansen, Paintsil – Nyheim, Ottosson, Ibrahimaj – Vá, Gulbrandsen, Kitolano.
Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Gabriel, Hrošovský (C), Červ, Doski – Sojka – Adu, Memić.
Hagerup, Babic – Ottesen, Foss, Alperud, Olsen, Elkaer, Nordh, Melland, Krygaard, Jebara, Akanji.
Ťapaj – Vavro, Spáčil, Lawal, Višinský, Toure, M. Vydra, Ladra, Souaré, Faal, Kabongo, Pirgić.
Rozhodčí: Gidzhenov – Maksimov, Vukov (všichni BUL)Přejít na online reportáž