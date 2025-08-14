Pavlenka a Gabriel pomohli svým klubům do 4. předkola Evropské ligy

Pavlenka udržel čisté konto v obou zápasech s rakouským nováčkem v pohárové Evropě Wolfsbergem. Dnešní odveta na půdě soupeře po další bezbrankové remíze dospěla do prodloužení a až pět minut před jeho koncem rozhodl o postupu řeckého týmu guinejský záložník Camara.
Midtjylland po výhře v Norsku 3:1 zdolal Fredrikstad i doma 2:0 a Gabriel na pravém kraji obrany odehrál celý zápas. Čeká ho další skandinávské derby s finským Kuopiem, které vyřadilo RFS Riga, v němž byl Petr Mareš jen na lavičce.
Čtvrté předkolo si po neúspěchu v kvalifikaci o Ligu mistrů zahraje i Slovan Bratislava s obráncem Jurijem Medveděvem. Jeho soupeřem budou Young Boys Bern s osmnáctiletým českým záložníkem Dominikem Pechem, který je ve Švýcarsku na hostování ze Slavie.
Riznyk – Tobías, Bondar, Matviyenko (C), Henrique – Santana, Marlon, Bondarenko, Ocheretko, Newertton – Elias
Dragowski – Kotsiras (C), Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos – Maksimovič, Čerin, Chirivella – Pellistri, Swiderski, Tetê
Fesiun, Tvardovskyi – Santos, Shved, Azarov, Ghram, Hluschenko, Tsukanov, Konoplia, Nazaryna, Faryna
Lafont, Kotsaris – Siopis, Ioannidis, Zaroury, Ingason, Mancini, Jedvaj, Mladenovič, Fikaj, Jeremejeff, Bregou
28. Bondar, 48. Ocheretko, 111. Nazaryna.
52. Čerin, 92. Kotsiras, 97. Chirivella, 105+1. Siopis
82. Ocheretko, 83. Turan
Rozhodčí: Siebert – Seidl, Foltyn (všichni GER)
11. Nsame
16. Rajovic
52. Ivanović
Tobiasz – Wszolek, Ziólkowski, Jedrzejczyk (C), Kapuadi – Bichakchyan (71. Stojanović), Augustyniak, Vinagre – Morishita (71. Urbanski), Nsame, Rajovic (61. Alfarela)
Alomerović – Ekpolo, Roberge, Garcia (C), Gnali – Pons, Miličević, Ledes – Ivanović, Angielski (71. Cabrera), Chacon
Banasik, Kobylak – Burch, Elitim, Kun, Pankov, Reca, Shkurin, Zewlakow
Demetriou, Paraskevas – Amyn, Bajić, Henriques, Gerasimou, Ioannou, Suárez, Loukaidis, González, Miramon
1. Jedrzejczyk, 38. Vinagre
45+4. Roberge, 63. Gnali, 68. Miličević
72. Gnali
Rozhodčí: Treimanis (LVA) – Gudermanis (LVA), Spasennikovs (LVA)
9. M.
17. Paulinho
Olafsson – Gabriel, Erlič (59.Lee), Bech Sörensen (C), Paulinho, Simsir, Bravo (75.Dani Silva), Castillo, Gogorza (78 Osorio), Buksa (59.Byskov), Franculino (60.Chilufya)
Borsheim – Owusu S (Eid)., Fredriksen, Woledzi, Rafn C) (46.Shein), Metcalfe, Owusu L (78.Granaas).,Ohlenschlaeger (58.Shorlokk), Molde, Skogvold,
Bjartalid (46.Holten)
Lössl – Mbabu, Osorio, Sellin, Bak, Byskov, Chilufya, Gue-Sung Cho, Dani Silva, Etim, Brumado, Lee H.
Langbraten – Begby, Eid, Granaas, Holten, Kvile, Okpaleke, Ovretveit, Shein, Skaret, Solberg, Sorlokk
85. Gabriel
89. Molde
Rozhodčí: Weinberger J.
Počet diváků: 8464
první zápas 1:1 - postupuje tým Lincoln Red Imps
Chancharevič – Boakye, Goncalo Silva, Muradian, David Sualehe – Eteki, Sangaré – Héldar Ferreira, Oulad Omar, Pinson – Aiás
Santana – Nano, Lopes, Rutjens, Ibrahim Ayew – Torrilla, Dabo, Mandi – Villacanas, Toni, De Baar
Plošchadnij – Thórarinsson, Dashyan, Hambardzumyan, Chudaverdyan, Manvelyan, Mulahasejnovič, Zolotič, Jakoliš, Grgič, Hurutyyunyan
Hankins, Francisco Fernández – Toscano, Kike Gómez, Arguez, Munoz, Carrington, Clinton, Joe, Chipilina, Peacock
23. Sangaré, 59. Ayew, 60. Pinson
90+2. Alarcón, 118. Gómez
50. Pennanen
Kreidl (90+8. Hakala) – Savolainen, Cissé, Miettinen (90+6. Sahimaa), Armah – Oksanen, Arifi, Voutilainen (46. Luyeye-Lutumba) – Ruoppi, Toure (84. Parzyszek), Pennanen (C) (87.Ricardo)
Marić – Savalnieks, Veips (46. Njie), Lipušček, Filipović (80. Stuglis) – Rakić (53. Porsan-Clémente), Panić (C) – Diedhiou (65. Kigurs), Zelenkovs, Talla – Ikaunieks (53. Lemajič)
Sadiku, Salo, Tikkanen, Seidu,
Vilkovs, Nerugals – Facu, Mareš, Lipušček, Wouter
10. Oksanen, 13. Armah, 81. Arifi
2. Veips, 81. Lipušček, 90+10. Panić
Rozhodčí: Berke – Toth, Szert (HUN)
Počet diváků: 3022
52. Tuša
1. Cisotti
18. Miculescu
85. Politic
Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulaj, Ovouka, Sheji (78. Morina) – Dabiqaj, Broja (C) – Balaj, Limaj (58. Blerim Krasniqi), Tuša (73. Mustafa) – Manaj (78. Ajzeraj).
Târnovanu – Pantea, M. Popescu, Ngezana, Crețu – Șut (C) (60. Olaru), Chiricheș (77. Politic) – Cisotti, Edjouma (46. Alhassan), Miculescu (88. O. Popescu) – Birligea (77. Lixandru).
Behluli, Rexhepi – Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Blerim Krasniqi, Morina, Mustafa, Abazaj
Zima – Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, O. Popescu, Alhassan, Stoian.
56. Bejtulaj, 82. Morina
53. Șut, 83. Cisotti
68. Broja
Rozhodčí: Schärer – Erni, Küng (všichni Švýcarsko)
37. Shahar
45+2. Shahar
69. Davida
43. Mbong
Mishpati – Asante, Stojič, Shlomo, Revivo – Peretz (C), Sissokho, Shahar – Davida, Nicolaescu, Madmon
Bonello – Camenzuli, Bjeličič, Emerson (C), Rafael Compri – Eder, Garcia, Cadjenovic, Mbong – Thioune – Koffi
Melika, Saadia – Ben Hamo, Ben Harosh, Camara, Farchi, Gropper, Heitor, Lederman, Noy, Turgeman, Weslley Patati
Camilleri M., Celio – Camilleri S., Čorič, El Fanis, Hadzi, Letherby, Micallef, Mihana, Polito, Simkus, Xerri
90+3. Davida
10. Camenzuli, 41. Cadjenovic, 90+1. Fanis
Rozhodčí: Saggi – Jensen, Olav Dale
57. Jensen
74. Jensen
80. Jallow
Barkas – Horemans, Van der Hoorn, Viergever (C), Elkarouani – Zechiel, Jensen, Engwanda-Ongena – Rodriguez, Ohio, Blake
Mall – Mazikou, Bronn, Baron, Srdanovic – Fomba, Cognat (C) – Keyan Varela, Morandi, Stevanovič – Antunes
Brouwer, Gadellaa – Finnsson, Van den Berg, Bozdogan, de Wit, Vesterlund, Jonathans, DIdden, Van Ommeren, Murkin
Frick, Aubert – Ondoua, Njoh, Ouattara, Magnin, Guillemenot, Jallow, Atangana
31. Antunes, 38. Zechiel, 48. Engwanda-Ongena, 53. Blake, 69. Hoorn
29. Fomba, 38. Jocelyn Gourvennec (hl. trenér), 39. Stevanovič, 51. Bronn
Rozhodčí: Kavanagh – Bennett, Hussin (všichni ENG)
61. Gunnlaugsson
7. Bilbija
47. Valgeirsson (vla.)
A. Einarsson – Orrason (62. A. Jónsson), Muminović, Margeirsson, K. Jónsson (85. Kristinsson) – Valgeirsson (85. Kristinsson), Gunnlaugsson /C/, V. Einarsson (62. Steindórsson) – Þorsteinsson, Thomsen, Ómarsson (62. Ingvarsson)
Karačić – Memija, Jakovljević, Barišić, Mamić – Savić, Ivančić – Mikić (79. Abramović), Kiš (73. Majić), Pranjić (89. Šakota) – Bilbija /C/ (89. Surdanović)
Bragason, Snæhólm – Gunnleifson, Hallsson, Björgvinsson, Warén, Ágústsson
Šutković, Ljubić – Filipović, Mašić, Karačić, Sušak, Šunjić, Dujmović
16. Gunnlaugsson, 68. Muminović, 79. A. Jónsson
37. Savić
90+2. A. Jónsson
Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos, Aptosoglou (GRE)
19. Zalazar
45+4. Zalazar
Horníček – Lagerbielke (73. Lelo), Oliveira (61. Carvalho), Niakaté, Gómez – Moutinho (82. Rodrigues), Gorby (61. Martínez), Dorgeles – Zalazar, Navarro, Horta /C/ (73. Victor)
Hindrich – Abeid (46. Rocha), Bolgado, Sinyan (46. Ilie), Camora /C/ – Keita (63. Emërllahu), Đoković, Fică – Korenica (46. Cordea), Postolachi, Nkololo (68. Gjorgjievski)
Sá, Belaarúš – Fernandes, el-Wazání, Gharbi, Moscardo, Arrey-Mbi
Gal, Micai – Deac, Badamosi, Bosec, Krešić, Kun
14. Abeid
Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller (GER)
první zápas 0:0 - postupuje tým PAOK Soluň
115. Camara
Polster – Baumgartner, Diabate, Wimmer – Matič, Scchöpf, Piesinger, Renner – Agyemang – Ballo, Avdijaj
Pavlenka – Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba – Ozdojev, Meite – Živkovič, Ivanušec, Kastantelias – Chalov
Gütlbauer, Skubl – Hajdini, Gattermayer, Gruber, Atanga, Zukič, Drame, Nwaiwu, Sulzner, Wohlmuth, Pink
Gugeshašvili, Tsiftsis – Camara, Lovren, Pelkas, Sastre, Taylor, Tsopauroglou, Shoreire, Chatsidis, Mythou, Bataulas
17. Diabate, 90+2. Atanga, 97. Baumgartner
45. Ozdoev, 79. Konstantelias
Rozhodčí: Grinfeeld – Hassan Jakubov (ISR)
38. De Roeve (vla.)
Dyngeland – De Roeve, Helland, Pedersen, Soltvedt – Guðmundsson, Kornvig, Myhre (C) – Mathisen (66. Castro), Magnússon, Haaland (66. Finne).
Beriša – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andersen, Rygaard (80. Holm), Gustafson (C), Svanbäck (77. Nioule), Brusberg (58. Dembe), Lajuni.
Klausen – Knudsen, Larsen, Hansen, Sande, Remmem, Holten.
Linde, Jansson – Ngabo, Hrstić, Jansson, Dahbo, Öhman, Madsen, Hilvenius.
11. Mathisen, 62. Kornvig
13. Samuelsson, 17. Svanbäck, 56. Andersen, 61. Lindberg, 90+7. Lajuni
Rozhodčí: Walsh – McFarlane, Connor (SCO)