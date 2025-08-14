Pavlenka a Gabriel pomohli svým klubům do 4. předkola Evropské ligy

Autor: ,
  21:58
Brankář Jiří Pavlenka z PAOK Soluň a obránce Adam Gabriel v Midtjyllandu pomohli svým klubům do čtvrtého předkola fotbalové Evropské ligy. O postup bojuje také Lukáš Horníček v brance portugalské Bragy. Hrát se bude 21. a 28. srpna a úspěšnější týmy si zajistí místo v ligové fázi soutěže.

Mads Bech (vlevo) a Adam Gabriel z Midtjyllandu se radují z gólu. | foto: Profimedia.cz

Pavlenka udržel čisté konto v obou zápasech s rakouským nováčkem v pohárové Evropě Wolfsbergem. Dnešní odveta na půdě soupeře po další bezbrankové remíze dospěla do prodloužení a až pět minut před jeho koncem rozhodl o postupu řeckého týmu guinejský záložník Camara.

Midtjylland po výhře v Norsku 3:1 zdolal Fredrikstad i doma 2:0 a Gabriel na pravém kraji obrany odehrál celý zápas. Čeká ho další skandinávské derby s finským Kuopiem, které vyřadilo RFS Riga, v němž byl Petr Mareš jen na lavičce.

Čtvrté předkolo si po neúspěchu v kvalifikaci o Ligu mistrů zahraje i Slovan Bratislava s obráncem Jurijem Medveděvem. Jeho soupeřem budou Young Boys Bern s osmnáctiletým českým záložníkem Dominikem Pechem, který je ve Švýcarsku na hostování ze Slavie.

Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:00
zápas probíhá
Šachtar Doněck Šachtar Doněck : Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény 0:0 (0:0)
Sestavy:
Riznyk – Tobías, Bondar, Matviyenko (C), Henrique – Santana, Marlon, Bondarenko, Ocheretko, Newertton – Elias
Sestavy:
Dragowski – Kotsiras (C), Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos – Maksimovič, Čerin, Chirivella – Pellistri, Swiderski, Tetê
Náhradníci:
Fesiun, Tvardovskyi – Santos, Shved, Azarov, Ghram, Hluschenko, Tsukanov, Konoplia, Nazaryna, Faryna
Náhradníci:
Lafont, Kotsaris – Siopis, Ioannidis, Zaroury, Ingason, Mancini, Jedvaj, Mladenovič, Fikaj, Jeremejeff, Bregou
Žluté karty:
28. Bondar, 48. Ocheretko, 111. Nazaryna.
Žluté karty:
52. Čerin, 92. Kotsiras, 97. Chirivella, 105+1. Siopis
Červené karty:
82. Ocheretko, 83. Turan
Červené karty:

Rozhodčí: Siebert – Seidl, Foltyn (všichni GER)

Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Legia Varšava Legia Varšava : AEK Larnaka AEK Larnaka 2:1 (2:0)
Góly:
11. Nsame
16. Rajovic
Góly:
52. Ivanović
Sestavy:
Tobiasz – Wszolek, Ziólkowski, Jedrzejczyk (C), Kapuadi – Bichakchyan (71. Stojanović), Augustyniak, Vinagre – Morishita (71. Urbanski), Nsame, Rajovic (61. Alfarela)
Sestavy:
Alomerović – Ekpolo, Roberge, Garcia (C), Gnali – Pons, Miličević, Ledes – Ivanović, Angielski (71. Cabrera), Chacon
Náhradníci:
Banasik, Kobylak – Burch, Elitim, Kun, Pankov, Reca, Shkurin, Zewlakow
Náhradníci:
Demetriou, Paraskevas – Amyn, Bajić, Henriques, Gerasimou, Ioannou, Suárez, Loukaidis, González, Miramon
Žluté karty:
1. Jedrzejczyk, 38. Vinagre
Žluté karty:
45+4. Roberge, 63. Gnali, 68. Miličević
Červené karty:
Červené karty:
72. Gnali

Rozhodčí: Treimanis (LVA) – Gudermanis (LVA), Spasennikovs (LVA)

Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 18:00
FC Midtjylland FC Midtjylland : Fredrikstad FK Fredrikstad FK 2:0 (2:0)

první zápas 3:1 - postupuje tým FC Midtjylland

Góly:
9. M.
17. Paulinho
Góly:
Sestavy:
Olafsson – Gabriel, Erlič (59.Lee), Bech Sörensen (C), Paulinho, Simsir, Bravo (75.Dani Silva), Castillo, Gogorza (78 Osorio), Buksa (59.Byskov), Franculino (60.Chilufya)
Sestavy:
Borsheim – Owusu S (Eid)., Fredriksen, Woledzi, Rafn C) (46.Shein), Metcalfe, Owusu L (78.Granaas).,Ohlenschlaeger (58.Shorlokk), Molde, Skogvold,
Bjartalid (46.Holten)
Náhradníci:
Lössl – Mbabu, Osorio, Sellin, Bak, Byskov, Chilufya, Gue-Sung Cho, Dani Silva, Etim, Brumado, Lee H.
Náhradníci:
Langbraten – Begby, Eid, Granaas, Holten, Kvile, Okpaleke, Ovretveit, Shein, Skaret, Solberg, Sorlokk
Žluté karty:
85. Gabriel
Žluté karty:
89. Molde

Rozhodčí: Weinberger J.

Počet diváků: 8464

Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:00
Noah Armavir Noah Armavir : Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps 0:0 (0:0)pen. 5:6

první zápas 1:1 - postupuje tým Lincoln Red Imps

Sestavy:
Chancharevič – Boakye, Goncalo Silva, Muradian, David Sualehe – Eteki, Sangaré – Héldar Ferreira, Oulad Omar, Pinson – Aiás
Sestavy:
Santana – Nano, Lopes, Rutjens, Ibrahim Ayew – Torrilla, Dabo, Mandi – Villacanas, Toni, De Baar
Náhradníci:
Plošchadnij – Thórarinsson, Dashyan, Hambardzumyan, Chudaverdyan, Manvelyan, Mulahasejnovič, Zolotič, Jakoliš, Grgič, Hurutyyunyan
Náhradníci:
Hankins, Francisco Fernández – Toscano, Kike Gómez, Arguez, Munoz, Carrington, Clinton, Joe, Chipilina, Peacock
Žluté karty:
23. Sangaré, 59. Ayew, 60. Pinson
Žluté karty:
90+2. Alarcón, 118. Gómez
Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 17:00
Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura : RFS Riga RFS Riga 1:0 (0:0)

první zápas 2:1 - postupuje tým Kuopion Palloseura

Góly:
50. Pennanen
Góly:
Sestavy:
Kreidl (90+8. Hakala) – Savolainen, Cissé, Miettinen (90+6. Sahimaa), Armah – Oksanen, Arifi, Voutilainen (46. Luyeye-Lutumba) – Ruoppi, Toure (84. Parzyszek), Pennanen (C) (87.Ricardo)
Sestavy:
Marić – Savalnieks, Veips (46. Njie), Lipušček, Filipović (80. Stuglis) – Rakić (53. Porsan-Clémente), Panić (C) – Diedhiou (65. Kigurs), Zelenkovs, Talla – Ikaunieks (53. Lemajič)
Náhradníci:
Sadiku, Salo, Tikkanen, Seidu,
Náhradníci:
Vilkovs, Nerugals – Facu, Mareš, Lipušček, Wouter
Žluté karty:
10. Oksanen, 13. Armah, 81. Arifi
Žluté karty:
2. Veips, 81. Lipušček, 90+10. Panić

Rozhodčí: Berke – Toth, Szert (HUN)

Počet diváků: 3022

Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:00
KF Drita KF Drita : FCSB FCSB 1:3 (0:2)

první zápas 2:3 - postupuje tým FCSB

Góly:
52. Tuša
Góly:
1. Cisotti
18. Miculescu
85. Politic
Sestavy:
Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulaj, Ovouka, Sheji (78. Morina) – Dabiqaj, Broja (C) – Balaj, Limaj (58. Blerim Krasniqi), Tuša (73. Mustafa) – Manaj (78. Ajzeraj).
Sestavy:
Târnovanu – Pantea, M. Popescu, Ngezana, Crețu – Șut (C) (60. Olaru), Chiricheș (77. Politic) – Cisotti, Edjouma (46. Alhassan), Miculescu (88. O. Popescu) – Birligea (77. Lixandru).
Náhradníci:
Behluli, Rexhepi – Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Blerim Krasniqi, Morina, Mustafa, Abazaj
Náhradníci:
Zima – Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, O. Popescu, Alhassan, Stoian.
Žluté karty:
56. Bejtulaj, 82. Morina
Žluté karty:
53. Șut, 83. Cisotti
Červené karty:
68. Broja
Červené karty:

Rozhodčí: Schärer – Erni, Küng (všichni Švýcarsko)

Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:00
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv : Hamrun Spartan FC Hamrun Spartan FC 3:1 (2:1)

první zápas 2:1 - postupuje tým Maccabi Tel Aviv

Góly:
37. Shahar
45+2. Shahar
69. Davida
Góly:
43. Mbong
Sestavy:
Mishpati – Asante, Stojič, Shlomo, Revivo – Peretz (C), Sissokho, Shahar – Davida, Nicolaescu, Madmon
Sestavy:
Bonello – Camenzuli, Bjeličič, Emerson (C), Rafael Compri – Eder, Garcia, Cadjenovic, Mbong – Thioune – Koffi
Náhradníci:
Melika, Saadia – Ben Hamo, Ben Harosh, Camara, Farchi, Gropper, Heitor, Lederman, Noy, Turgeman, Weslley Patati
Náhradníci:
Camilleri M., Celio – Camilleri S., Čorič, El Fanis, Hadzi, Letherby, Micallef, Mihana, Polito, Simkus, Xerri
Žluté karty:
90+3. Davida
Žluté karty:
10. Camenzuli, 41. Cadjenovic, 90+1. Fanis

Rozhodčí: Saggi – Jensen, Olav Dale

Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:00
FC Utrecht FC Utrecht : Servette Ženeva Servette Ženeva 2:1 (1:0)

první zápas 3:1 - postupuje tým FC Utrecht

Góly:
57. Jensen
74. Jensen
Góly:
80. Jallow
Sestavy:
Barkas – Horemans, Van der Hoorn, Viergever (C), Elkarouani – Zechiel, Jensen, Engwanda-Ongena – Rodriguez, Ohio, Blake
Sestavy:
Mall – Mazikou, Bronn, Baron, Srdanovic – Fomba, Cognat (C) – Keyan Varela, Morandi, Stevanovič – Antunes
Náhradníci:
Brouwer, Gadellaa – Finnsson, Van den Berg, Bozdogan, de Wit, Vesterlund, Jonathans, DIdden, Van Ommeren, Murkin
Náhradníci:
Frick, Aubert – Ondoua, Njoh, Ouattara, Magnin, Guillemenot, Jallow, Atangana
Žluté karty:
31. Antunes, 38. Zechiel, 48. Engwanda-Ongena, 53. Blake, 69. Hoorn
Žluté karty:
29. Fomba, 38. Jocelyn Gourvennec (hl. trenér), 39. Stevanovič, 51. Bronn

Rozhodčí: Kavanagh – Bennett, Hussin (všichni ENG)

Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:30
Breidablik Breidablik : HŠK Zrinjski Mostar HŠK Zrinjski Mostar 1:2 (0:1)

první zápas 1:1 - postupuje tým HŠK Zrinjski Mostar

Góly:
61. Gunnlaugsson
Góly:
7. Bilbija
47. Valgeirsson (vla.)
Sestavy:
A. Einarsson – Orrason (62. A. Jónsson), Muminović, Margeirsson, K. Jónsson (85. Kristinsson) – Valgeirsson (85. Kristinsson), Gunnlaugsson /C/, V. Einarsson (62. Steindórsson) – Þorsteinsson, Thomsen, Ómarsson (62. Ingvarsson)
Sestavy:
Karačić – Memija, Jakovljević, Barišić, Mamić – Savić, Ivančić – Mikić (79. Abramović), Kiš (73. Majić), Pranjić (89. Šakota) – Bilbija /C/ (89. Surdanović)
Náhradníci:
Bragason, Snæhólm – Gunnleifson, Hallsson, Björgvinsson, Warén, Ágústsson
Náhradníci:
Šutković, Ljubić – Filipović, Mašić, Karačić, Sušak, Šunjić, Dujmović
Žluté karty:
16. Gunnlaugsson, 68. Muminović, 79. A. Jónsson
Žluté karty:
37. Savić
Červené karty:
90+2. A. Jónsson
Červené karty:

Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos, Aptosoglou (GRE)

Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:30
SC Braga SC Braga : CFR Kluž CFR Kluž 2:0 (2:0)

první zápas 2:1 - postupuje tým SC Braga

Góly:
19. Zalazar
45+4. Zalazar
Góly:
Sestavy:
Horníček – Lagerbielke (73. Lelo), Oliveira (61. Carvalho), Niakaté, Gómez – Moutinho (82. Rodrigues), Gorby (61. Martínez), Dorgeles – Zalazar, Navarro, Horta /C/ (73. Victor)
Sestavy:
Hindrich – Abeid (46. Rocha), Bolgado, Sinyan (46. Ilie), Camora /C/ – Keita (63. Emërllahu), Đoković, Fică – Korenica (46. Cordea), Postolachi, Nkololo (68. Gjorgjievski)
Náhradníci:
Sá, Belaarúš – Fernandes, el-Wazání, Gharbi, Moscardo, Arrey-Mbi
Náhradníci:
Gal, Micai – Deac, Badamosi, Bosec, Krešić, Kun
Žluté karty:
Žluté karty:
14. Abeid

Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller (GER)

Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:00
RZ Pellets Wolfsberger AC RZ Pellets Wolfsberger AC : PAOK Soluň PAOK Soluň 0:1P (0:0)

první zápas 0:0 - postupuje tým PAOK Soluň

Góly:
Góly:
115. Camara
Sestavy:
Polster – Baumgartner, Diabate, Wimmer – Matič, Scchöpf, Piesinger, Renner – Agyemang – Ballo, Avdijaj
Sestavy:
Pavlenka – Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba – Ozdojev, Meite – Živkovič, Ivanušec, Kastantelias – Chalov
Náhradníci:
Gütlbauer, Skubl – Hajdini, Gattermayer, Gruber, Atanga, Zukič, Drame, Nwaiwu, Sulzner, Wohlmuth, Pink
Náhradníci:
Gugeshašvili, Tsiftsis – Camara, Lovren, Pelkas, Sastre, Taylor, Tsopauroglou, Shoreire, Chatsidis, Mythou, Bataulas
Žluté karty:
17. Diabate, 90+2. Atanga, 97. Baumgartner
Žluté karty:
45. Ozdoev, 79. Konstantelias

Rozhodčí: Grinfeeld – Hassan Jakubov (ISR)

Evropská liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:00
Brann Bergen Brann Bergen : BK Häcken BK Häcken 0:1 (0:1)

první zápas 2:0 - postupuje tým Brann Bergen

Góly:
Góly:
38. De Roeve (vla.)
Sestavy:
Dyngeland – De Roeve, Helland, Pedersen, Soltvedt – Guðmundsson, Kornvig, Myhre (C) – Mathisen (66. Castro), Magnússon, Haaland (66. Finne).
Sestavy:
Beriša – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andersen, Rygaard (80. Holm), Gustafson (C), Svanbäck (77. Nioule), Brusberg (58. Dembe), Lajuni.
Náhradníci:
Klausen – Knudsen, Larsen, Hansen, Sande, Remmem, Holten.
Náhradníci:
Linde, Jansson – Ngabo, Hrstić, Jansson, Dahbo, Öhman, Madsen, Hilvenius.
Žluté karty:
11. Mathisen, 62. Kornvig
Žluté karty:
13. Samuelsson, 17. Svanbäck, 56. Andersen, 61. Lindberg, 90+7. Lajuni

Rozhodčí: Walsh – McFarlane, Connor (SCO)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

ONLINE: Austria - Baník 1:1, po rohovém kopu zblízka srovnává domácí Wiesinger

Sledujeme online

Ostravští fotbalisté mají nakročeno do závěrečného předkola Konferenční ligy. Ve Vídni vede po prvním poločase nad Austrií 1:0 díky proměněné penaltě útočníka Erika Prekopa, před týdnem doma Baník...

14. srpna 2025  19:55,  aktualizováno  22:26

Priske o dalších zraněných: Budou vesměs OK. Kdo mě zaujal? To si nechám pro sebe

Od našeho zpravodaje v Arménii Jeho jméno po zápase vyvolávaly desítky fanoušků tisíce kilometrů daleko od Česka na severu větrného Jerevanu. Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske se jim poklonil za to, jak náročnou cestu...

14. srpna 2025

Pavlenka a Gabriel pomohli svým klubům do 4. předkola Evropské ligy

Brankář Jiří Pavlenka z PAOK Soluň a obránce Adam Gabriel v Midtjyllandu pomohli svým klubům do čtvrtého předkola fotbalové Evropské ligy. O postup bojuje také Lukáš Horníček v brance portugalské...

14. srpna 2025  21:58

Sparta v Konferenční lize: program předkola, historie, kde sledovat

Fotbalisté Sparty zvládli i 3. předkolo Konferenční ligy. Bez problémů vyřadili Ararat Armenia a čeká je play off. Poslední překážkou je FC Riga . Kdy se zápasy o postup do ligové fáze hrají, vizitku...

1. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  14.8 21:37

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

14. srpna 2025  19:47,  aktualizováno  21:25

Sinjavskij nefauloval, může hrát. Komise naopak potrestala faul na Provoda

Fotbalista Bohemians 1905 Vlasij Sinjavskij nebude za vyloučení ve víkendovém utkání 4. kola první ligy proti Jablonci potrestaný. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zastavila s estonským...

14. srpna 2025  18:11,  aktualizováno  18:35

Tottenham byl blízko senzaci. Můžeme hrát s každým, hlásí nový kouč Frank

Byli kousek od prvotřídní senzace. V italském Udine dokonale zaskočili favorizované PSG a ještě na startu 85. minuty vedli 2:0. Jenže pak si fotbalisté Tottenhamu nechali dát dva góly a nezvládli ani...

14. srpna 2025  14:05

Evropské poháry v Asii. Proč vlastně? Nejde jen o peníze, důvody jsou i politické

Premium

Po cestě do evropských pohárů jsou to přinejmenším neobvyklé zastávky. Věděli jste třeba, že z kazachstánského Aktobe, kde hráli sparťané ještě v červenci, doletíte zhruba stejně rychle do Prahy jako...

14. srpna 2025

Pan Wilson, machr přes standardky. Know-how má i od Guardioly, ohromil ho Strahov

Premium

Na tréninku v Arménii ještě pečlivě kontroloval a rovnal ve vápně žluté figuríny, nutnou pomůcku při nacvičování standardních situací. Nemyslete si, že nový sparťanský specialista Jack Wilson celé...

14. srpna 2025

PSG - Tottenham 2:2, na pen. 4:3. Obrat Pařížanů v Superpoháru, slaví premiérově

Fotbalisté Paris St. Germain získali další evropskou trofej. Vítězové Ligy mistrů v Superpoháru UEFA udolali Tottenham, když po základní hrací době platil stav 2:2 a penalty Pařížané zvládli 4:3....

13. srpna 2025  20:30,  aktualizováno  23:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji! Hapal dobře ví: Když uhrajeme nulu, postoupíme

Fotbalisté ostravského Baníku si během středečního podvečera vyzkoušeli vídeňský Franz Horr Stadion s kapacitou 15 tisíc diváků a ve čtvrtek půjdou odhodlaně do odvety třetího předkola Konferenční...

13. srpna 2025  20:53

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. A i tady ho čeká těžký sok. O postup do play off ...

13. srpna 2025  19:35

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.