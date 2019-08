Jsem strašně zklamaný, chtěli jsme aspoň prodloužení, hlesl Bucha

Na začátku trefili tyčku, měli poměrně dost dalších standardních situací, ale vyloženou šanci už ne. Mladoboleslavským fotbalistům pak v odvetě s FCSB také pomohla branková konstrukce, ale v závěru zápasu doplatili na nedůraz v pokutovém území.

Běžel už nastavený čas, když střídající Ionit Pantiru poslal dělovkou z přední tyče hosty do dalšího předkola. „Nezachytili jsme odražený balon a oni to dobře potrestali,“ litoval Bucha.

Dostat rozhodující branku v poslední minutě, to musí být hodně zdrcující.

Jsem strašně zklamaný. Do poslední chvíle jsme věřili, že zápas dotáhneme alespoň do prodloužení. Koncovka nás stála hromadu sil a nebylo to nic platné.

Věřil jste, že právě vzhledem k úbytku sil by v prodloužení šance na postup vzrostla?

Myslím, že ano. O přestávce před prodloužením bychom si orazili, nějaké síly by se zase daly načerpat. Také jsme si mohli něco říct, určit taktiku. Mohlo to být úplně jiné.

Bylo pro konečný výsledek rozhodující vyloučení Antonína Křapky v 75. minutě?

Asi ano. Bylo nás o jednoho méně a nebylo to příjemné. Podle mě to bylo hodně přísné vyloučení. Dvě žluté za dva zákroky na půlce, které neřešily žádnou šanci ani nebyly nijak brutální.

Kde se dal trefit postup?

Věřili jsme si na standardní situace, chtělo to získat nějaký míč po napadání, vytěžit něco ze soupeřových chybiček. Hlavně na začátku jsme mohli skórovat, tam jsme měli možnosti včetně nastřelené tyčky.

Váš tlak byl na začátku velký, jenže trval jen chvilku. Jaký byl důvod?

Snažili jsme se presovat, což nejde celý zápas. Takže jsme také museli vypnout a na chvilku se zatáhnout.