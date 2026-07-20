Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland

První utkání se bude hrát 6. srpna, odveta o týden později.
Pokud Hradec dvojzápas nezvládne, spadne do Konferenční ligy – konkrétního soupeře, respektive dvojici upřesní až los ve 14 hodin.
Evropskou soutěž číslo tři měl Hradec hrát původně a aktuálně by se v ní chystal na zápas s chorvatským Varaždínem. Jenže po vyřazení Karviné z pohárů se posunul o soutěž výš, teď ho čeká Tromsö a pak případně Besiktas, nebo Midtjylland.
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