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Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland

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Aktualizujeme   13:23

Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu Ondřeje Mihálika v utkání proti Slavii. | foto: ČTK

Pokud fotbalisté Hradce Králové zdolají norské Tromsö, ve 3. předkole Evropské ligy na ně bude čekat lepší z dvojice Besiktas, Midtjylland. První zápas by Východočeši odehráli doma. Rozhodl o tom pondělní los v Nyonu.

První utkání se bude hrát 6. srpna, odveta o týden později.

Pokud Hradec dvojzápas nezvládne, spadne do Konferenční ligy – konkrétního soupeře, respektive dvojici upřesní až los ve 14 hodin.

Evropskou soutěž číslo tři měl Hradec hrát původně a aktuálně by se v ní chystal na zápas s chorvatským Varaždínem. Jenže po vyřazení Karviné z pohárů se posunul o soutěž výš, teď ho čeká Tromsö a pak případně Besiktas, nebo Midtjylland.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
FK Karabach vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
23.7. 18:00
  • 1.65
  • 3.72
  • 5.25
Dynamo Kyjev vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 3.26
  • 3.13
  • 2.26
Šeriff Tiraspol vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 3.62
  • 3.04
  • 2.16
Tromso IL vs. FC Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 1.66
  • 3.81
  • 5.58
Hammarby IF vs. Anderlecht Brusel //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 2.46
  • 3.52
  • 2.67
FC St. Gallen 1879 vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
23.7. 20:00
  • 7.07
  • 5.02
  • 1.38
Besiktas Istanbul vs. FC Midtjylland //www.idnes.cz/sport
23.7. 20:00
  • 2.15
  • 3.25
  • 3.39
Twente Enschede vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
23.7. 20:00
  • 1.71
  • 3.75
  • 4.69
HNK Hajduk Split vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
23.7. 21:00
  • 2.09
  • 3.17
  • 3.65
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

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