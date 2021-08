Zmrhal pomohl Slovanu Bratislava k výhře gólem a asistencí, nahrával i Lecjaks

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy Mistrovská část:

Kajrat Almaty - Alaškert 0:0, Lincoln Red Imps - Slovan Bratislava 1:3 (0:1) - za hosty gól Zmrhal, Omonia Nikósie - Flora Tallinn 1:0 (1:0), Mura - Žalgiris Vilnius 0:0. Hlavní část: Galatasaray Istanbul - St Johnstone 1:1 (0:0), Rapid Vídeň - Anorthosis Famagusta 3:0 (1:0).

Za slovenský celek ještě skóroval Ezekiel Henty, domácí zmírnili prohru po proměněné penaltě Liama Walkera.

Slovenský šampion se do předkola Evropské ligy dostal poté, co vypadl v boji o Ligu mistrů se švýcarským týmem Young Boys Bern. Ten by mohl být příštím soupeřem pražské Slavie ve 4. předkole prestižní soutěže.

Vidět byl rovněž další český hráč Jan Lecjaks. Bývalý obránce Plzně nahrál v dresu Omonie Nikósie na vítěznou branku Marinosi Tzionisovi a kyperský celek díky jejich spolupráci uspěl v úvodním domácím zápase nad Florou Tallinn 1:0.

Naopak porážku 0:3 veze ze hřiště Rapidu Vídeň kyperský Anorthosis Famagusta s Josefem Hušbauerem. Rakouský vicemistr, který vypadl ve 2. předkole Ligy mistrů s pražskou Spartou, sice neproměnil pokutový kop, přesto si díky trefám Ercana Kary, Taxiarchise Fountase a Marka Grülla vytvořil do odvety tříbrankový náskok. Hušbauer odehrál v dresu poraženého týmu celý zápas.

Lincoln Red Imps FC : ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:1) Góly:

73. Walker Góly:

16. Kašia

48. Zmrhal

69. Henty Sestavy:

Soler – Wiseman, Chipolina (C) (39. Sergeant), Lopes, Toscano – Yahaya, Rosa (82. Ronan), Walker – Carralero (46. B. Gómez), K. Gómez (69. Ocran), Casciaro (82. Alcázar) Sestavy:

Chovan – Pauschek, Kašia, Abena (46. De Marco), Božikov (C) – Weiss (86. Dražič), Kankava, Rabiu, Zmrhal (73. Hrnčár) – Henty (82. de Kamps), Strelec (73. Ratão) Náhradníci:

Goldwin – Ronan, Torilla, Alcázar, B. Gómez, Valarino, Moore, Sergeant, Ocran Náhradníci:

Šulla, Trnovský – Križan, de Kamps, Dražić, Mustafić, Hrnčár, Ratão, Lichý, De Marco Žluté karty:

18. Yahaya Žluté karty:

14. Weiss, 31. Kankava Rozhodčí: Tzilos – Nikolaidis, Nikolakakis (vš. Řecko)

FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty : Alaškert FC 0:0 (0:0) Sestavy:

Pokatilov (C) – Hovhannisjan, Dugalić, Alip, Vorogovskij – Burančijev (63. Alves), Poljakov, Abiken – Šušenačev (84. Ulšin), Love, Alykulov (72. Ussenov). Sestavy:

Čančarević – Kadio, Cametá, Voskanjan, Boljević – Grigorjan (C), Hovsepjan (74. Bezecourt), Churtsidze, James (62. Papikjan) – Mihajlović (81. Edigarjan), Glišić (62. Tankov). Náhradníci:

Pivkin, Anarbekov – Alves, Ulšin, Ussenov, Anet, Rachimžanov, Ibragimov, Širobokov. Náhradníci:

Jurčenko – Gome, Davojan, Bezecourt, Edigarjan, Embaló, Krjučkov, Papikjan, Aghekjan, Tankov. Žluté karty:

45. Alykulov, 77. Alip, 90. Ussenov Žluté karty:

45. Grigorjan Rozhodčí: Kulbakov – Žuk, Masljanko (BLR)

AC Omonia Nikósie : FC Flora Tallinn 1:0 (1:0) Góly:

12. Tzioni Góly:

Sestavy:

Fabiano – Shehu, Hubočan (46. Panayiotou), Lang, Lecjaks – Bautheac, Jordi Gómez (C), Diskerud, Tzioni (80. Kiko) – Loizou (64. Papoulis), Ščepovič (80. Kakoulli) Sestavy:

Igonen – Lilander, Pürg, Kuusk, Lukka (80. Kallaste) – Zenjob (75. Alliku), Soomets (62. Poom), Vasslijev (C), Miler, Ojamaa – Sappinen Náhradníci:

Panayi, Chorazka – Psaltis, Kiko, Yuste, Papoulis, Panayiotou, Savva, Kakoulli, Zefki, Evangelou, Asimenos Náhradníci:

Nömm, Grünvald – Reinkord, Alliku, Shein, Välja, Kallaste, Hussar, Poom, Seppik, Kuraksin Žluté karty:

Žluté karty:

86. Kuusk Rozhodčí: Petrescu – Grigoriu, Marica

NŠ Mura : VMFD Žalgiris Vilnius 0:0 (0:0) Sestavy:

Obradović – Karničik, Maruško, Gorenc – Kous (87. Maroša), Kozar (C) (67. Lotrić), Bobičanec, Horvat, Šturm (87. Pučko) – Klepač (67. Škoflek), Cipot (68. Lorbek) Sestavy:

Gertmonas – Mikoliunas (C), Ljubisavljević, Diaw, Bopescu – Uzela, Onazi (73. Kuklys), Verbičkas – Kyeremeh (73. Tadić), Sylvestr (55. Kiš), Videmont (87. Jarusevičius) Náhradníci:

Zalokar – Brkić, Cipot, Karamarko, Lorbek, Lotrić, Mandić, Maroša, Pucko, Škoflek Náhradníci:

Duka – Gamakov, Jarusevičius, Kiš, Kuklys, Mikulenas, Pavelić, Piliukaitis, Tadić, Tatomirović Žluté karty:

76. Šturm Žluté karty:

56. Ljubisavljević, 56. Bopesu, 90+3. Jarusevičius Rozhodčí: Ekberg (SWE) – Culum (SWE), Hallberg (SWE)

Galatasaray Istanbul : St. Johnstone FC 1:1 (0:0) Góly:

60. Boey Góly:

58. Kerr Sestavy:

Muslera (C) – Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt (46. Ömer Bayram) – Kara (57. Balaban), Antalyali – Kerem Aktürkoglu, Kutlu (86. Sekidika), Babel (46. Arda Turan) – Mohamed (46. Diagne). Sestavy:

Clark – Kerr (C), Gordon, McCart – Rooney (88. Brown), McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine (88. Booth) – O ́Halloran (76. Hendry), Kane (62. May). Náhradníci:

Balaban – Yedlin, Öztürk, Falcao, Ömer Bayram, Emre Tasdemir, Yilmaz, Emre Kilinc, Arda Turan, Sekidika, Feghouli, Diagne. Náhradníci:

Parish, Sinclair – Brown, May, Muller, Hendry, Ballantyne, Booth, Northcott, Craig, Denham, Moreland. Žluté karty:

49. Antalyali, 80. Marcao, 90+3. Arda Turan Žluté karty:

31. Kane, 51. Kerr, 80. Devine Červené karty:

56. Muslera Červené karty:

Rozhodčí: S. Schärer – B. Zogaj, J. Erni